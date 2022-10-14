Record Newspapers sports roundup for Thursday, Oct. 13: Sandwich volleyball beats Plano

GIRLS VOLLEYBALL
Sandwich d. Plano 25-23, 22-25, 25-11
Alexis Sexton had 24 assists, 17 digs and 11 service points, Kaylin Herren eight kills and two blocks and Alana Stahl 10 kills and nine digs for Sandwich (10-17, 2-10). Breanna Sexton added 16 digs and 11 service points and Maddie Hill seven kills and seven digs.
Newark d. Crossroads Christian 23-25, 25-19, 25-23
Kiara Wesseh had 15 kills and 11 digs and Lauren Ulrich 14 assists and 14 digs for Newark (24-4). Addi Ness added nine kills, Taylor Kruser 16 digs and Dani Peshia 14 assists.