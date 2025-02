Sammy Sikorsky of Geneva wrestles Kai Enos of Batavia at 113-lbs at the 2025 DuKane Boys Varsity Tournament Saturday, Jan. 25, 2025 in St. Charles. (Brian Hill/bhill@dailyherald.com/Brian Hill/bhill@dailyherald.com)

Here are the Kane County-area qualifiers for the IHSA individual state wrestling meet.

Class 3A:

Marmion: James Morrison (106), so., 33-11; Aidan McClure (113), fr., 26-8; Colton Wyller (120), so., 41-8; Nicholas Garcia (126), jr., 21-1; Demetrios Carrera (132), jr., 41-6; Zach Stewart (144), jr., 31-2 ; Ashton Hobson (150), jr., 25-5; Vincenzo Testa (175), jr., 10-5; Luke Boersma (190), so., 36-17; Joseph Favia (215), jr., 18-6; Mateusz Nycz (285) sr., 40-5

St. Charles East: Kaden Potter (106), so., 15-4; Declan Sons (113), so., 24-14; Dom Munaretto (120), jr., 47-1; Liam Aye (126), jr., 32-17; Gavin Woodmancy (138), so., 38-12; Ryan McGovern (157), sr., 41-10; Anthony Gutierrez (165), sr., 42-6; Abraham Leidig (175), sr., 32-16; Rocco Lobrillo (190), sr., 26-17; Cooper Murray (215), jr., 36-13

Batavia: Kai Enos (113), fr., 37-8; Asher Sheldon (215), sr., 30-5

Geneva: Joe Pettit (285), sr., 37-3

Class 2A

Burlington Central: Eduardo Vences (113), so., 32-15; Austin Lee (132), sr., 40-11

Kaneland: Alex Gochis (138), sr., 40-1

Class 1A

St. Francis: Jaylen Torres (285), jr., 28-2