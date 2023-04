St. Charles D303Thompson, Wredling middle schools announce third quarter honor rolls

Third Quarter Honor Roll recipients have been announced for District 303′s Thompson and Wredling Middle Schools. Lists may not include all Honor Roll students, as parents have the option to request this information on their child be withheld.

Thompson “A” Honors Grade 6: Reese Ackman, Clara Anderson, Madeline Atkinson, Charlotte Auer, Jacob Auriemma, Reese Babcock, Meagan Baby, Lana Bahn, Sophia Banwart, Grayson Belli, Shae Besch, Shaelyn Bianucci, Mallory Blomquist, Brooks Bohner, Maeve Bolsoni, Cienna Bolster, Harmony Bruno, Morgan Campbell, Delaney Cantu, Jillian Chavez, Reid Christensen, Nikolas Cichlar, Caitlin Cox, Lily Daniluk, Michael Dwyer, Emma Ellis, Madilyn Felt, Elijah Flint, Grace Forkner, Leona Fu, Rylie Full, Grant Gaddum, Gavin Ganser, Shaili Ghayal, Chesney Given, Andy Gorski, Hannah Griffin, Elsa Grimm, Payton Han, Vivienne Hancock, Jamie Harley, Vivian Harwell, Pierce Hunt, Ethan Jakobsen, Ryan Jordan, Viktor Kamin, Meryl Kaplan, Matilda Karkosch, Siddharth Karthik, Joshua Kersten, Dillon Kiriakakis, James Kleefisch, Orion Lanctot, Samantha Laterza, Andrew Leigl, Jethro Leshy, Jessica Lesniak, Gabriela Lim, Oliver Lynch, Sofia Lyons, Sofia Malalis, Brynn Maple, Eva Marquez, Sophie Marshall, Greta Mazurova, Madison McDowell, Alyssa Mennella, Maximiliana Meyers, Donovan Miller, Emily Moline, Malin Mortensen, Saashi Naidu, Ryker Nelson, Vera Nelson, Hieu Nguyen, Kelsey Nudera, Liam Patel, Isabella Patenaude, Belle Patrick, Ian Peterson, Tenley Petschke, Anthony Pistilli, Adrienne Rabe, Kruze Rich, Jackson Schiffbauer, Macklyn Schluchter, Emma Schnarr, Ruby Schumacher, Evelina Schwartzkopf, Alisha Sharma, Kathryn Shook, Angelina Smith, Lila Soszynski, Charlotte Straub, August Swanson, Shay Szczechowski, Aubrey Talbot, Anna Taylor, Abigail Terpstra, Sophia Troka, Andrew VanDinther, Liam Walsh, Meara Walsh, Jameson Walters, Zoe Walton, Olivia Weldon, Mallory Wiese, Brandon Wollenberg, Nicole Woo, Chelsea Yabes, Finley Zanders, Ford Zanders

Thompson “A/B” Honors Grade 6: Francesca Abbinante, Lucy Arduino, Taylor Arrington, Joseph Barton, Jack Bellue, Brianne Berg, Madelyn Bisbee, Jake Blust, Alexander Bradt, Aidan Branka, Cody Bredlau, Carter Bruggeman, Kacie Burkholder, Charlie Cabel, Samantha Carpenter, Isabella Casey, Madden Castle, Reid Chabura, Charlotte Cottle, Daniel Croessmann, Kennedy Crowder, Ellie Curley, Aiden Curtis, Riley Curtis, Tristan D’Andrea, Jacob Davila, Jordan Davila, Francesca Dellegrazie, William DiFatta, Gabriela Duarte, Jeffrey Dunaway, William Dunn, Abigail Duros, Maecy Durrow, Camile Eisenmenger, Rasha El Madani, Juliana Enger, Joseph Evans, Isabel Fitzsimmons, Violet Flores, Liliana Fraas, Madilyn Gilpin, Nathan Gleason, Abigail Govreau, Julia Grawender, Camilla Grzybek, Sarah Guerra, Garrett Guilbert, Sloane Gustafson, Wesley Hadden, Reese Hamilton, Ava Hastert, Olivia Havlovic, Emily Hern, Auden Hill, Sierra Horniacek, Raphaelle Jackson, Tatum Jaeger, Thomas Jakobsen, Katherine Jessup, Emmett Jordahl, Kelsey Jurcik, Ford Karalis, Lilah Kastner, Aiden Kay, Cecilia Kloss, Amelia Koester, Eli Kohn, Isabelle Koller, Kassidy Kozlik, Maren Krzysiak, Jacob Licht, Grant Livingston, Laqatuz Logan, Ethan Lundquist, Hailey Lutz, Greyson MacDougall, Jocelyn Macias, Krishna Mani, Jack Marshall, Macey Marshall, Sophia Meilahn, Makaila Melcher, Ronin Meyers, Daniel Miller, Jackson Miller, Peter Molloy, Hayley Moose, Michael Murray, Addison Nelson, Olivia Nicholas, Brielle Novy, Sloane O’Bryan, Michael O’Hara, Colin Orr, Lucas Ostrowski, Lyla Pakosta, Emilio Palacios, Ryan Pallan, Jeremy Pantoja, Meera Patel, Shea Patel, Tanay Pedarla, Jack Peters, Delaney Peterson, Aubree Potter, Vivienne Rabe, Dylan Reyes, Melany Reyes-Prieto, Hogan Rice, Benjamin Robbins, Jude Rodney, Dillon Rukel, Hayden Rybaski, Gisselle Salinas, Marina Saviano, Gavin Schambach, Giovanni Sheers, Tyler Shipka, Corbin Sinnett, Sophia Skrzynecki, Matthew Sliwa, Zachary Smith, Molly Snyder, Lillian Steinberg, Harrison Such, Eva Sudar, Eli Sypniewski, Tristan Taglia, Allison Taylor, Ira Tiwari, Anthony Tochimani, Allan Tochimani-Ahuatl, Isabella Trotta, Logan Tucker, Amelia Ungos, Zoey Vallee, Bennett Van Camp, Victoria Villanueva, Quentin Vitek, Andrea Vivirito, Logan Wagner, Kiren Walker, Josephine Wallace, Crosby Wells, Abigail Werner, Ainsley Whitlock, Zachary Wiff, Jack Wisner, Timothy Yegge, Liliana Zimmermann, Olivia Zycki

Thompson “A” Honors Grade 7: Cole Anderson, Kathlyn Bainbridge, Mikayla Barone, Conrad Bauer, Mollie Berg, Sophia Bieber, Ellison Bohner, Autumn Busleta, Grant Catizone, Paige Choi, Simon Choi, Makayla Copstead, Alexzander Cozart, London DeShazo-Griffin, Kyle Doyle, Elena Espinosa, Francesca Fevold, Reese Full, Caden Gabryel, William Gallentine, Christina Gambla, Emerson Garcia, Giuliana Gattuso, Olivia Genutis, Abigail Gizewicz, Audrey Greco, Michael Grimm, Chloe Harry, Abigail Johnson, Alexis Johnson, Avery Joseph, Noah Kelly, Sumea Kendic, Jibraan Khan, Sophia Kizy, Jenna Kloese, Paige Kluczenko, Conner Landrey, Nora Lange, Nadia Lis, Zoe Lotesto, Maegen Lynch, Eli Martin, Aidan McClure, Grace McClure, Monica Meseke, Garrett Mruk, Holden Munier, Piper Murdough, Elizabeth Orals, Bryce Oster, Falak Patel, Kailey Patterson, Lauren Perkins, Gabriel Pimsner, Lauren Raska, Emmett Rigertas, Lucille Roth, Jillian Salter, Anthony Sanfilippo, Sarah Schiltz, Ainsley Schlesser, Margaret Schoenfelder, Shika Shah, Rayhan Sheik, Juliet Silverberg, Erin Skidmore, Bode Smith, Avanna Swanson, Avery Szuch, Olivia Taormina, Alexis Tedesco, Jane Tegmeyer, Baila Wick, Megan Willis, Sienna Woodmancy

Thompson “A/B” Honors Grade 7: Lilyana Aguayo, Shazaib Ahmed, Katherine Anderson, Mark Andrzejewski, Francesco Anzaldi, Zoe Arendt, Clara Baker, Brooklyn Battista, Giovanna Berardi, Aria Bhate, Nathan Bibbings, Louis Bole, Georgia Bowen, James Bright, Andrew Buchmiller, Persephonie Bunker, Rita Cantafio, Colin Cave, Audrina Chanthaboury, Jayden Chrisos, Abigail Collins, Zackary Collins, Nicholas Compton, Brody Copp, Daila Cuevas, Kalli Dahl, Autumn Davis, Ryne Michael De Guzman, Nolan DeGroot, Alicia DeMarco, Abdullah Dogar, Margo Drozdz, Ivy Duffy, Maxymilian Dzioban, Blake Eastman, Karolina Ewko, Lillian Farrell, Elizabeth Faulds, Bryson Fisco, Siri Forsell, Milena Franks, Aaron Franzen, Vincent Garbato, Lilyan Gardula, Rehan Girniwala, Amber Gorka, Emilia Grass, Parker Greene, Melanie Guzman, Lillian Hanson, Elle Heffron, Caden Heflin, Cruz Herrera, Ava Hinrichs, Seth Hizon, Brynn Hopkins, Grady Hopkins, Stella Hoppes, Michael Howard, Lola Jennings, Elleanor Jenrette, Mila Jilka, Martin Jordan, Jacob Kelley, Alexander Kinzle, Madison Kirch, Evan Kizman, Myla Kochis, Jackson Kostuch, Jacob Koziol, Brigita Kupsyte, Nathan Ladines, William Larkowski, Jayden Lee, Mya Leon, Alex Lewinski, Ashton Losurdo, Ellison Luna, Hadley Marek, Sonia Maslowski, Kai Maxfield, Landon McCall, Joseph Meisenheimer, Mya Mikos, Liam Morgan, Hazen Murray, Brock Noble, Emily Oanes, Calvin Padigos, Mya Pallares, Ava Palm, Maria Olivia Pascual, Charles Perry, Maggie Peters, Maxwell Rodda, Matthew Russ, Bennett Schatzeder, Tea Schmitz, Elizabeth Schoessling, Layla Schultz, Claire Scott-Stucky, Ariana Selusnik, Connor Shafi, Caden Shanahan, Jackson Shearon, Celia Sherman, William Showalter, Kenneth Siercks, Julian Skrzynecki, Georgia Smith, Sydney Stieb, Lucia Stippich, Qori Strotkamp, Kayden Swantek, Madison Taft, Jacob Turoff, Samuel Velazco, Dean Vestuto, Clara Vivirito, Benjamin Von Essen, Olivia Votaw, Preston Wallace, Fiona Wendel, Paige Werneth, Lia Widerski, Cole Winkler, Bryce Yang

Thompson “A” Honors Grade 8: Christopher Akpede, Evolet Anell, Allie Bardouniotis, Avery Barnes, Brody Bates, Damian Biernacki, Lyla Blomquist, James Bryner, Evan Busleta, Ryan Cameron, Sophia Casiello, Kenneth Chang, Devan Chigurupati, Marcus Cho, Keira Connolly, Landon Conroy, Tyler Custer, Madilynn DuPuis, Gretchen Erwin, Ruby Garcia, Abigail Glassmeyer, Alexis Govreau, Frank Graves, Brady Habas, Caleigh Higgins, Ashton Hirth, Isabelle Humes, Lillian Jaeger, Emery Johnson, Lola Karsjen, Addison Kashuba, Cole Kelly, Sadie Kendra, Riley Kruis, Jack Leigl, Isabel Leppin, Stephanie Lu, Hannah Lutz, Olivia Lykins, Alexandra Lynch, Josephine Lynch, Riya Mani, Michael Mansfield, Jared Martinez, Martine Mika, Madison Murphy, Chase Novy, Blake Padron, Luke Padron, Amy Pan, Jacob Piper, Kaden Potter, Louis Ramos Inesta, Gwen Reed, Amelia Rukel, Hunter Schuette, Rehana Shah, Adeline Shook, Maya Soszynski, Avril Soto Perez, Samuel Stecher, Andrei Suello, Aiden Szawlowski, Mia Szczepanik, Brentae Thomas, Kaelie Tomalak, Sofia Trinidad, Lauren Ulysse, Evangeline Wada, Brady White, Hayden Wojcik, Sophia Wollenberg, Samuel Wozniak

Thompson “A/B” Honors Grade 8: Shazor Ahmed, Eric Alonzo, Josephine Baird, Sophia Baker, Ashlyn Bell, Brooke Beller, Brayden Bianucci, Pierce Bittman, Bryler Boeck, Nazar Borysiuk, Edward Carranza, Luke Chabura, Nathan Chang, Nathan Chappel, Madelyn Chavez, Grace Collar, Justin Collins, Ellie Corcoran, James Corcoran, Leo Cozzi, Ethan Cullerton, Scarlett Dickerson, Corinna Dietz, Chase Dohrman, Maximiliano Duarte, Carter Dudensing, Jakub Dzioban, Parker Eisenmenger, Alexander Ellensohn, Lily Evans, Faith Fair, Mia Falese-Henry, Mackenzie Finn, Grace Funke, Joseph Gatto, Brigita Gaugel, Sydney Given, Ashton Glisson, Juliana Gonzalez, Sean Groselak, Brooklyn Grossi, Graham Guilbert, Jillian Hammer, Lenore Hanson, Momoko Hashimoto Jorgensen, Graham Heiliger, Adilyn Herrera, Davis Hester, Samuel Hill, Macie Hornstrom, Gavin Hoyt, Camila Huerta, Jonathan Infantino, Adela James, Nyla Jessup, Ryan Kadlec, Luca Ketter, Kaylee Knabe, William Komerska, Lucas Krecker, Max Kugar, Joshua Lack, Jack Laraia, Hayden Leifel, Wyatt Lykins, Aubrianna Magana, Madison Manny, Nolan Maple, Amalia Marquez, Alec McLeish, Laura Mendez, Maeve Mulcahy, Orrin Nelson, Taylor Nelson, Alyssa Oblak, Evangeline Osborne, Riley Pakosta, Brandon Pham, Darsh Poovanna, Shawn Puri, Manaal Quadri, Akramjon Rabimov, Sarah Raissouni, Reese Ratliff, Shannon Reid, Tyson Richter, Chloe Scanlon, Joseph Schaefer, Charlotte Schatzeder, Jesse Schiltz, Rylan Schluchter, Catherine Scott-Stucky, Kathleen Seckel, Madalyn Sempsrott, Sadie Sempsrott, Alexa Serador, Jackson Skopek, Benjamin Sliwa, Stefanie Straiton, Jason Striegel, Yaroslav Sulii, Garrett Sychowski, Evan Sypniewski, Giselle Sztuk, Bryce Szymczak, Travis Taylor, Olivia Thilgen, Kelsie Tomalak, Stella Trask, Paige Tripp, Oliver Ulaszek, Tristan Valentine, Mia Varghese, Danielle Vasilikos, Tevin Wallace, Kyle Wanielista, DonRocco Watt, Noa Wolf, Aleksander Woo, Alexander Xotla

Wredling “A” Honors Grade 6: Gianna Anticevich, Gabriella Ascher, Maximus Aye, Lucille Barthel, Sienna Bellville, Ella Bernhard, Matthew Beth, Chloe Chatton, Quinci Chu, Heather Colbert, Charles Conboy, Claire Covington, Ava Davis, Wyattt de Luna, Nolan Dill, Finnick Donehoo, Brenn Donehoo, Amelia Dziedzinskyj, Abeile Edwards, Justus Emery, Liliana Escaro, Giavanna Farinella, Isabella Frolich, Gabriella Garcia, Anabel Garcia-Zamudio, Alice Gromada, Benjamin Gruel, Syed-Umar Hasan, Connor Hibel, Carl Hocker, Ayden Hunter, Allison Jahnke, Rionna Jeffrey, Liam Juskevice, Annalise Keenon, Miles Kirk, Kylie Kirsten, Emma Konopacki, Katelyn Kosiek, Madeline Kostuk, Anna Kouvelis, Savannah Kroncke, Annisa Little, Kevin Lu, Tessa Mallon, Michael Mayer, Reagan McAdams, Leah Mejdrich, Eleanor Mkrtschjan, Keira Moore, Elliot Morgan, Grace Nord, Layla Nyberg, Keira O’Connell, Christabel Okemena, Jancarlos Padilla, Alana Reese Paluero, Ryland Pariso, Noelle Park, Om Patel, Atharva Patel, Lexie Patterson, Hannah Peterson, Stefanie Pinello, Connor Pluskwa, Miles Poelsterl, Haley Racz, Sahana Ramanan, Sage Riordan, Hussain Rizvi, Emily RobbinsJones, Kacper Romanek, William Ross, Dristi Sanchala, Nikola Sarich, Saina Shah, Evangeline Shaw, Maya Sheikh, Gavin Sickel, Hannah Sit, Katelyn Smith, Sienna Soga, Anna Sponzilli, Reese Spyrnal, Aidan Steinhauser, Juliana Sweas, Samuel Tofilon, Ava Tran, Mallory Trickle, Maria Vogel, Dashel Von Qualen, Kaylee Waite, Kayden Walzer, Tyler Watanapongse, Lacy Watson, Charles Welch, Olivia Wesner, Abigail Wojnar, Alvin Wong, Jenna Yeun, Mark Zars

Wredling “A/B” Honors Grade 6: Sebastian Adamski, Sophia Ahmed, Michael Andelman, Afton Anderson, Violet Arbulu, Grace Bachenberg, Gabriella Ballard, Eli Bautista, Gavin Beebe, Mackenzie Bryan, Kyle Burgess, Emily Carlino, Lily Cathey, Carson Catozza, Sylvia Charlson, Nitya Chauhan, Tiara Ching, Brayden Ciullo, Madison Coleman, Grace Cook, Beckett Cuchna, Aliana Daniello, Izabella Danon, Alexandru Darie, Jackson DeCore, Nathaniel Del Rosario, Rachel Deutmeyer, Charles Dodd, Akasha Eddy, Erika Enders, Alishba Fasih, Jaxon Feiza, Josephine Fields, Daniel Finn, Garrett Fish, Jase Fosser, Daniel Franco, Robert Frolich, Michael Gaertner, Bradley Galloway, Jaqueline Garcia, Maria Giangrasso, Nathan Glomb, Cy Goeders, Mary Katherine Griswold, Izabella Groman, Audrey Gruel, Connor Guerin, Annaliese Guth, Rylan Haan, Quinn Hadley, Philip Hammer, Luella Hanks, Jaelynn Hawkins, Alexander Heuer, Christian Hillebrenner, Kyler Hund, Lucas Huyser, Logan Ingram, Giuliana Jaquinde, Charlotte Jenkins, Gary Jenkins, Cole Joselane, Ryan Kalaf, Cameron Kave, Patrick Kichka, Chantelle King, Emma Kobylinski, Gabriella Konstantinidis, Collin Kowalski, Gabriel Koziol, Catherine Krelle, Alayna Krzystofiak, Nadia Langer, Ryan LaRose, Kayla LaRose, Katie Lazor, Brooklyn Le, Quinn Leahy, Suzanne Lietz, Haley Lipnisky, Liliana Litro, Alexa Luna, Giselle Mehreioskouei, Anthony Melero, Adam Mendala, Vincent Mendenhall, Tenley Metzke, Avery Miki, Dean Minaglia, Audrey Miquelon, Christian Morales, Juliana Morgan, Lily Mowry, Noah Muckom, Julia Murdock, Madelyn Nyman, Chase Odle, Alex Opalka, Marcus Ozzello, Nia Patel, Parthvi Patel, Aalok Patel, Simran Patel, Brady Paul, Aubrey Perez, Ryan Rockwood, Aiden Rushing-Ortiz, Carter Saengdarapheth, Michael Sanalitro, Zane Santiago, Charley Schellerer, Eva Schmidt, Claire Schneider, Nicholas Schoenenberger, Vivaan Shah, Mason Siemens, Mason Siemers, Nicholas Sigalos, Elizabeth Siotropos, Charlotte Smith, Edward Snoble, Joseph Stan, Seraphina Stevens, Owen Strahs, Kyle Stuart, Julia Taulbee, Brieanna Tellin, Shubham Thakkar, Isaac Totten, Ryker Tumminaro, Svetlana Vahmistrovs, Emma Vrankovich, Ethan Ward, Evan Wojtyla, Karim Yassine, David Yeun

Wredling “A” Honors Grade 7: Christian Alakkatt, Anabella Alongi, Ellis Amezotchi, Lenny Armenta Hernandez, Elaina Asimor, Jake Bambalas, Quinn Barber, Hayden Bastian, Djamel-Eddine Belhandouz, Kayla Beu, Ved Bhagat, Thea Bike, Jackson Bongard, Rachel Brooks, William Brooks, Mairead Carlson, Dillon Carlson, Miles Dill, Jaclyn Eakins, Ryyhan Essani, Nolan Fabian, Joseph Ferroli, Ryson Finkley, Marianna Finkley, Hallie Foulkes, Peyton Fraser, Mia Fuscone, Dweny Geeth, Brynn Gibbard, Mallory Glore, Elizabeth Gockman, Massimo Howard, Avriana Hudock, Emerson Ishman, Samantha Jahnke, Zhihan Ji, Veer Jiyani, John Kelly, Katherine Kollman, Alex Koshy, Delilah Koutoupis, Hayden Kruse, Aiden Langelan, Gabriel Lotfi, Mae Lumpp, Hannah Maksimuk, Chloe Mallon, Lilianne Merrell, Tess Mitrenga, Mia Murphy, Sylvia Norris Pizarro, Anshuman Patel, Bansi Patel, Keya Patel, Aiden Perry, Liam Petrovich, Allan Pixton, Krishna Poruri, Nora Potts, Jayden Roy Quines, Owen Romberg, Kerrigan Ross, Milan Sanchala, Riya Shah, Hanley Shipbaugh, Natalie Sieloff, James Slater, Lilliana Sparacio, Gianna Spina, Wesley Sternowski, Hannah Stone, Dominic Strada, John Tanig, Trevor Tanlim, Hiteshi Thakkar, Shreeya Thakker, Amelia Thavong, Brooklyn Thompson, Jarratt Tisch, Khai Todd, Wells Triplett, Ava Van Beck, Maxton Vavrek, Delaney Wagner, Madelyn Walker, Addison Wetzel, Logan Whitaker, Adley Wilson, Jacob Woods, Emma Paige Wright, Hayley Wright, Zoe Zars, Amber Zeilenga

Wredling “A/B” Honors Grade 7: Amira Abukhader, Camden Achtien, Julian Acosta, Sabrina Ahmed, Brooklyn Ainley, Jaslynn Alarcon, John Alles, Carla Almaguer, Kirra Alvarado, Katherine Anderson, Ava Armato, Hasnain Asghar, Kayleigh Assell, Raif Baig, Liam Barrett, Jordan Bentham, Nathan Berg, Francesca Bianchi, Laine Boudreau, Tyler Bradley, Kyle Burke, Emily Busam, Brooklynn Bush, Nathan Butcher, Connor Butler, Jacob Byrne, Daniel Caragher, Aden Carbajal, Gia Carr, Jacob Carrera, Paige Chmelar, Jack Cicero, Laila Cuadra, Jacob Curzon, Brody D’Amato, Joseph Daniluk, Luca David, Dorothea Delaney, Connor Dell, Logan Denk, Himmat Dhillon, Madison Di Paolo, Henry Dodd, Colin Doherty, MaKenna Dorman, Brynn Eder, Brinley Eernisse, Molly Ehrmantraut, Max Erickson, Anthony Farinella, Andrea Flores-Alviz, Gabriella French, Dean Frigo, Emma Gauldin, Tabitha Genuardi, Maggie Gibson, Emma Gomoll, Kailey Gordon, Taylor Greco, Josslyn Greco, McKinley Grohe, Nicholas Grumbos, Sadie Guarini, Jacob Gupta, Kaylee Haehnel, Sean Halpenny, Hunter Hanson, Hunter Hayes, Amelia Herther, Alyssa Hickman, Landon Holloway, David Jahoda, Avery Jankowski, Anmol Jayswal, Blake Johnson, Riley Juskevice, Noah Karlson, Jacob Karpilovsky, Ayla Khan, Seamus King, Lilyann Kmieciak, Maxwell Koertge, Jayden Koltz, Natalia Konstant-Jedrzejczak, Kayla Kopecky, Emmett Kopp, Nicolas Kowalski, Sarah Krohn, Jakub Lapinski, Parker Lee, Madelyn Lewis, Brianna Leycock, Makayla Martin, Ephraim Massie, Thomas McDowell, Conor McQuillen, Doug Mejdrich, Emily Meredith, Molly Meshenky, Kealy Meyers, Aiden Michalski, Alana Michalski, Chase Miller, Nicole Mobley, Andrew Montano, Aidan Murphy, Sydney Murvine, Milana Nanna, Carter Newell, Orin O’Brien, Nataly Ocampo Fierro, Piper Oge, Levi Ortiz, Gargi Patel, Pahel Patel, Shalin Patel, Liliana Petrovich, Shiloh Philips, Emma Phillips, Michael Pinnella, Jonas Pregler, Connor Prestage, Haileigh Prill, Jake Pytlarz, Bryce Rakunas, Mia Renkiewicz, Gavin Richardson, John Rigali, David Rodriguez, Tori Rohr, Tyler Roman, Natalie Rubin, Ava Rubly, Averie Rygula, Anoushka Salwan, Molly Schaeffer, Taylor Scheifele, Brooklyn Schilb, Emma Rose Schwartz, Gwendolyn Scrivani, Dominick Sewell, Emily Seyller, Dylan Shields, Holden Siegendorf, Kalese Simon, Shane Sjogren, Rowan Slovick, Grace Smith, Byrdie Smith, Naisha Solanki, Frank Solare, Jon Speciale, Kaitlyn Sprindis, Brynn Springborn, Sara Stangle, Arianna Stankowski, Skyler Stewart, Tyler Stewart, Ava Stewart, Dylan Stoops, Leah Sutherland, Anika Sy, Henry Talbot, Parker Tersh, Krish Thakkar, Saanvi Thakker, Joanna Thompson, Maximillian Thunder, Calliope Tiffin, Noah Torio, Caleb Trent, Shaan Uppal, George Valenti, Leah Van Schagen, Edie Ware, Logan Winokur, Victoria Zajkowski, Owen Zehelein, Evan Zenker, Rachel Zimmermann, Quinn Zoller

Wredling “A” Honors Grade 8: Soha Alam, Anya Amin, Abidan Aziz, Grace Barnum, Leah Brett, Chloe Carlson, Cole Cater, Adelyn Cathey, Harper Charlson, Fiona Chau, Aishwarya Chavda, Kayla Claussner, Quentin Cuenca, Aubrey Davis, Zaac Victor De Luna, Kiley Doran, Liliana Englehart, Kate Fitzgerald, Brady Galbraith, Addison Goettel, Alanna Gupta, Evangeline Han, Syed Talha Hasan, Brooke Hauser, Ella Heimbuch, Isabella Kaschke, Taylor Kegel, Julianna Kouba, Adrian Kumar, Kamonchanok Maha, Elijah Masud, Nicole Mayer, Jaxson McInnis, Ella McKenney, Nathan Muscarello, Brooke Nemecek, Lorelai Olson, Colten Pariso, Ruchi Patel, Aarnav Patel, Anjali Rajagopal, Ivy Riordan, Julia Rodney, Brian Rotella, Natalia Santelli, Gabriella Schmitt, Arpan Shah, Arav Shah, Adelaide Shaw, Olivia Slater, Joshua Smith, Sienna Smythe, Aurelia Sobol, Atharv Sood, Rebecca Strait, Zachary Sunderbruch, Sofia Tofilon, Dominick Vardalos, Sofia Vogel, William Wade, Layla Ward, Ella Joy Won, Zoe Zeilenga

Wredling “A/B” Honors Grade 8: Mustafa Abdallah, Benjamin Agnitsch, Axel Anderson, Mark Atkins, Shreshtha Bekkam, Hudson Bellville, Kian Birkett, Kaylee Brennan, Stephanie Brennan, Jayden Bui, Dylan Carey, Nicholas Carpin, Saul Correa, Aiden Coyne, Natalie Cruz, Whitman Cuchna, Joseph D’Agostino, Courtney Dawson, Lucy De Santi, Isabelle DeCoudres, Patryk Degorski, Baltazar Del Rosario, Brianna DeWert, Sophia DiMaria, Martin Dimitrov, Kieran Edwards, Rania Farooq, Yatziri Flores-Lopez, Averie Foulkes, Kaelly Garcia, Emily Geurts, Nikko Giordano, Jake Goeders, Gabriella Gonzalez, Jayden Hager, Trevor Hannah, Isabella Harris, Logan Haycraft, Alyssa Hayes, Jayden He, Zoe Hermann, Tristan Hernandez, Henry Hodge, Isabella Jackson, Leah Jacobs, Natalie Jenkins, Alexander Jones, Kylie Jordan, Cooper Kamin, Presley Kannaka, Brooke Kaplan, Kaelin Kaufman, Dana Kave, Adnan Kendic, Karaline Koehneke, Vivien Korakis, Nolan Krzystofiak, Raine Lencioni, Rose Leslie, Michael Li, Luciano Litro, Gianna Little, Morgan Lobb, Maya Luis, Kanokwan Maha, Alyson Majure, Faith Maleski, Ashley Mancera, Lilliana Margewich, Diana Martins, Jordyn McBride, Dylan McCabe, Isabella McGill, Julia Mendala, Annika Miki, Henry Miller, Renee Miller, Alia Mishoe, Taryn Moore, Ava Mowry, Jackson Mowry, Lucia Negro, Dean Neokratis, Shannon O’Brien, Rezimena Okemena, Nathaniel Park, Niyati Patel, Khushi Patel, Arjun Patel, Aashi Patel, Landon Paul, Oscar Perez, Lyla Pihl, Mia Piloto, Christian Pinello, Brandon Pregler, Victoria Quintero, Kaelyn Reder, Alexzandria Richardson, Aiden Riordan, Matthew Ritchie, Nicholas Roake, Delilah Luz Rodelo-Bristol, Josephine Ross, Martyna Sawicka, Devin Schoenenberger, Jessie Schoonhoven, Michael Sedov, Aryan Shah, Madalynn Shannon, Dylan Sickafoose, Isabela Silva, Alex Siriphong, Abigail Smith, Ania Smith, Preston Smith, Declan Sons, Alexander Spizzirri, George Spyrnal, Madeleine Steinhauser, Luke Surges, Devin Talaue, Kendall Talsma, Radhika Thakkar, Eddy Torres, Grace Tosaw, Isabella Tran, Delilah Valerio, Erini Vardalos, William Vogel, Hudson Von Qualen, Audrey Wade, Marley White, Molly Whitfield, Samuel Wollak, Kaelynn Woloszyk, Giselle Zarza, Katlyn Zenkner, Zachary Zubel