Volleyball: All-time Princeton Tigresses’ roster

As PHS volleyball turns 50, BCR Sports Editor Kevin Hieronymus compiled this all-time varsity roster for the Tigresses. Names are based on the team photos published in the PHS yearbooks. There has been at least 365 girls wear the PHS varsity uniform over the years

A - Kris Aiken (1998)

Roxanna Alleman (2002-03)

Keyenna Altizer (2013-14)

Darla Anderson (1981-82)

Debbie Anderson (1982-83)

Ellen Andersen (2010-11)

Kendra Anderson (2000-01)

Kirsten Andersen (2006-07)

Meredith Anderson (1998)

Rachel Anderson (2004)

Tara Anderson (1996-97)

Mary Austin (1977-78)

B - Jordan Baker (2003-04)

Angela Baumgartner (2004-05)

Brianna Barajas (2013-14)

Katie Bates (2018-2021)

Mollie Bates (2012-13)

Heidi Becker (1999-00)

Mary Beighley (1976)

Alice Beneke (2000-01)

Sherry Bill (1988)

Kara Birch (2010-11)

Jennifer Blitsch (2001-02)

Kristin Blitsch (1995-96)

Melissa Blitsch (1997-98)

Brenda Blohm (1982-85)

Maria Blohm (1986-87)

Jorja Bogott (1973-74)

Stephanie Bonucci (2008-09)

Tara Bonucci (2007-08)

Mary Bouxsein (1978-81)

Libby Boyles (2020-21)

Amber Briddick (1998-99)

Kiana Brokaw (2021)

Abby Brown (2022)

Karsyn Brucker (2023)

Sue Brumbaugh (1978-79)

Angie Bruyn (1984)

Chris Bruyn (1981-82)

Mia Buccini (2022-23)

Bridget Byers (1992-93)

C - Kendra Cain (2015, 17-18)

Maddie Cain (2014-15)

Shelly Carver (1981-82)

Carleen Cass (1985)

Olivia Chasteen (2018-19)

Sarah Church (2004-05)

Aimee Cimaroli (1995-96)

Ella Cinnamon (2023)

Mckenzie Coleman (2017-19)

Morgan Coleman (2020-21)

Lindsay Clark (2003-04)

Taylor Clark (2013-14)

Nicole Coates (1987-90)

Andrea Cook (1993)

Danielle Compton (2009)

Paulette Cornwell (1975)

Kristi Cumbow (2002-03)

Megan Cumbow (2003-04)

D - Karen Daley (1986)

Keighley Davis (2023)

Dawn Dickinson (2003-04)

Dawn Ditzler (1982-84)

Kendra Dolk (1992-93)

Michaela Dolk (1979-80)

Madison Doran (2021)

Mary Downs (1979)

E - Angie Eckberg (1986)

Jodi Eckberg (1986)

Melinda Edgerly (1974)

Molly Egan (2005)

Emily Ellberg (2001-02)

Mary Ellis (1980-81)

Courtney Erickson (1999-00)

Sacha Esme (1990-91)

Mandy Evenson (2006)

Sarah Evenson (2003-04)

F - Natasha Faber-Fox (2022-23)

Ashley Farraher (2012-13)

Joy Farrell (1973)

Alycia Fetzer (1999-00)

Lynn Fitzgerald (1984-85)

Karen Flaherty (1988-90)

Morgan Foes (2021-22)

Laura Foley (1996-97)

Janda Forristall (1992-94)

Maddie Forristall (2016)

Tina Forth (1988-90)

Hannah Foss (1995)

Heidi Foss (1996-97)

Heidi Fossum (1995-96)

Miyah Fox (2022-23)

Cindy Frank (1975)

Rachel Frank (2012-13)

Laura Fredenhagen (2010)

Terry Frick (1983)

Graycee Funderberg (2020-21)

Mandy Funderberg (2006-07)

G - Maya Gartin (2019-21)

Olivia Gartin (2021-22)

Amy Gelsomino (1983)

Tonya Gewin (1990-91)

Megan Gibson (2008)

Ann Gillespie (1990-91)

Danielle Glenn (2005)

Rita Goble (1973-76)

Sara Grieff (2015-17)

Maggie Griggs (2005)

Jenna Grimmer (2015-16)

Maggie Gross (1989)

Addison Grove (2019)

Jackie Gustafson (2003)

Josie Gustafson (2005-06)

Jenny Guthrie (1997-98)

H - Niki Hamel (1986-87)

Tara Hamel (1992)

Jessica Hanna (2007)

Paige Harrison (2006-07)

Elle Harp (2022-23)

Diane Hartwig (1979-80)

Kaylee Hammerich (2017-18)

Angie Hassler (1986)

Angie Hayes (1987)

Kathy Hayes (1979)

Melissa Heaton (1999-00)

McKenzie Hecht (2018-21)

Hannah Henegar (2011)

Shana Heitzler (1992)

Laurie Helle (1989)

Deanne Heuer (1979-81)

Erin Himes (2004-05)

Chariss Hoffman (2001-02)

Alissa Holmbeck (2014)

Gwen Holmes (2007)

Molly Hornbaker (1998-99)

Sarah Hornbaker (1996-97)

Rebecca Hult (2012-13)

Caryn Howard (1995-97)

Katie Howard (1987-88)

Tess Howard (2006)

Deanna Howarter (1973-74)

Stacy Hubbard (1999-00)

Margaret Hunter (1982-84)

I - Isa Ibarra (2021-22)

Anagrace Isaacson (2022)

J - Abby Jaques (2013-14)

Heidi James (2011-12)

Audri Jennings (2019-21)

Heather Jennings (1996-97)

Brooke Jensen (2005-06)

Lacey Jensen (2008-09)

Paige Jesse (2023)

Ana Jodel (1983)

Jennifer Jones (1985)

Christie Johnson (1988)

Johnna Johnson (1977-78)

Linnea Johnson (2001-02)

Kelly Johnson (2006-07)

K - Brianna Kamphuis (2009-10)

Brooke Kamphuis (2012)

Jacqui Kane (2007-09)

Jolynn Kane (2008-10)

Laura Kann (1975-77)

Angie Kastor (1997-98)

Laura Kastor (2005)

Katie Keener (1981)

Carolyn Keutzer (2023)

Lily Keutzer (2021-22)

Cydney Kelly (2016-17)

Chris Kelly (1980-81)

Christi Kelly (1985)

Michelle Kelly (2010, 12-13)

Michelle Kesseler (1976-77)

Courtney Kieschnick (1994-95)

Jennifer Kinsman (2000-01)

Patti Kirk (1998)

Libby Kiser (1999

Sarah Kiser (1993-96)

Kelsea Klingenberg (2022-23)

Connie Koenig (1981)

Jade Kunkel (2010-11)

Jasmine Kunkel (2010-11)

Jennifer Kunkel (2000-)

Jessica Kunkel (1999)

L - Dina Lackey (1973-74)

Sharon Lafferty (1979-80)

Megan Laine (1992-94)

Kathy Lambert (1979)

Sheri Lamers (1987)

Lisa Larkin (1982-84)

Jana Larkin (1985-86)

Joy Larkin (1987)

Dawn Larson (1982-84)

Virginia Larson (1987-88)

Regina Laucius (1975)

Tabitha Lewis (2004-05)

Sharon Little (1975)

Tracy Lock (1984)

Jenna Loftus (2020-21)

Rachael Longman (1988-90)

Ashly Lowdermilk (2003-04)

M - Kathy Maciczak (2023)

Katie Madsen (1996)

Missy Maile (1991)

Anastasia Mallery-Sondgeroth (2020-21)

Rose Maoli (1995)

Jessica Martell (2010-11)

Stephanie Marquez (2004)

Jordann Mason (2010-11)

Grace May (2019)

McCaela May (2011-12)

Sarah May (1991)

Sarah Maynard (2008-09)

Janet McMahon (1974)

Susan Mead (1986-87)

Madison Menzel (2014-15)

Michelle Merkley (1989)

Caitlin Meyer (2022)

Hailey Michael (2012-13)

Karen Michael (1975)

Laura Milby (1981-82)

Rachell Moats (2004-05)

Amy Monier (1998-99)

Jill Monier (1995-96)

Tammy Moore (1976)

Melanie Moreland (1991)

Mariska Mount (2022-23)

Meghan Moynihan (1991)

Brooke Mueller (2007-08)

Anna Murray (2014-17)

Saray Murray (2014-16)

Julie Musselman (2002-03)

Kim Musselman (1998-99)

Stephanie Myers (2002)

N - Heather Neff (1994)

Michelle Nelson (1994)

Polly Nichols (1977-79)

Angie Noble (1985-86)

Bobbie Noble (1978-79)

Julie Noble (1988-89)

Kim Norrell (1990-92)

Rebecca Norton (1975)

O - Courtney Oeder (2015-16)

P - Jaimie Pearson (2006-07)

Abby Peterson (2019-21)

Corinne Peterson (2016-18)

Katlin Peterson (2008-09)

Tricia Pinter (1995)

Elise Piper (2015)

Alicia Poss (2012-13)

Sheila Post (1985-86)

Katherine Pranka (2011-12)

Amanda Prostko (2005-07)

Stephanie Purl (1992)

R - Jennifer Reinhardt (1988-89)

Madison Richards (2018-21)

Morgan Richards (2022)

Anna Robbins (2018-19)

Susan Robertson (1988)

Rachel Robinson (1986-87)

Stacy Robinson (1988-89)

Diane Rod (1983)

Shelly Roseberg (2005-06)

Gracie Ross (2018-19)

Kaitlyn Ross (2016-17)

Mary Rowe (1995)

Tracy Ritz (1982-84)

Theresa Romagnoli (1973)

Tia Romagnoli (1997-98)

Betsy Russell (2002-03)

Maggie Russell (1996)

S - Cyndi Saal (1995)

Laurie Saal (1976-78)

Kayla Saletzki (2011)

Courtney Sapp (1992-94)

Shannon Sapp (1990-91)

Abby Scaggs (2016-18)

Kristi Schaefer (1982)

Jordan Schafer (2001-02)

Kelly Schail (1997-98)

Jenny Scheidel (1975-77)

Gail Schleuger (1973-74)

Sarah Schlund (2007-08)

Bethany Schmidt (2001-02)

Kelly Schmidt (2013)

Kendra Schoof (1994-95)

Hailey Schultz (2013-15)

Ashlynn Scott (2021)

Tara Scott (2006)

Emmalee Sears (2011-12)

Sarah Seidel (1975-77)

Jennifer Segerstrom (1990-92)

Colby Schertz (2014-15)

Kim Sharp (1984-85)

Sarah Sharp (1986-87)

Kayla Shaw (2004-05)

Leah Shaw (2006-08)

Megan Shaw (2001-02)

Chrissy Sierens (2022-23)

Tieg Sisler (2014-15)

Lydia Smallwood (2016-17)

Paige Smith (2017)

Joni Sorenson (1997-98)

Miranda Sorenson (2015-16)

Kerry Sluis (1989-90)

Kim Sluis (1993-94)

Megan Sluis (1993-94)

Phoenix Smallwood (2011)

Alison Smith (1993)

Amy Smith (1985)

Gabi Smith (2010-11)

Lisa Smith (1986)

Zoe Starkey (2019)

Becky Staton (1984-85)

Madelyn Stephens (2006)

Molly Stephens (2007-09)

Sally Stocking (1976-77)

Anne Stone (2003-04)

Joy Storm (2000-01)

Sierra Storm (2013-14)

Emily Strand (1999-00)

Marnie Swanson (1990-91)

T - Monica Tare (1979)

Liz Telfer (1984-85)

Ashlie Taylor (1999-00)

Alyssa Thompson (2010-11)

Vicki Tieman (2017-18)

Kayley Towns (1994-95)

Lisa Tracy (1984-85)

Meaghan Tracy (1995-97)

Sylvie Tracy (2006-09)

V - Teri Vanderhyde (1977-78)

Shelly VanderMeersch (1986-87)

Olivia Vergamini (2017-18)

Sophia Vergamini (2017)

Joan Velon (1973)

Kate Vigars (2016-17)

W - Dawn Wagner (1974)

Heather Walker (1975-77)

Michelle Washkowiak (2002)

Rebecca Washo (2000)

Kendall Way (2015)

Taylor Weatherington (2015)

Justine Weber (1991)

Cheryl Weeks (1979-80)

Janet Welsh (1976)

Taylor Wetsel (2019-21)

Mary White (1998-99)

Callie Whitson (2001-02)

Mikayla Wilhelm (2016)

Kim Windt (1980-81)

Stephanie Windt (1990)

Megan Wheelock (1995-96)

Paula Winkelman (1983)

Emma Wittig (2019-21)

Katherine Wolcott (2000-01)

Sarah Wolcott (2001-02)

Jodi Wolford (1998-99)

Marla Wood (1990-91)

Paige Woolley (2009)

Angie Wright (2002-03)

Y - Erin Yepsen (2002-03)

Karen Young (1992-93)

Allie Youngren (2009-10)

Z - Susan Zimmerman (1973)