BCR Boys Track & Field Honor Roll

Here are the top returning area boys track & field athletes, representing ALO, Bureau Valley, Hall, Princeton and St. Bede shown with state-qualifying standards for 1A and 2A:
Shot put - Landen Hoffman (P/So.) 46-7 3/4, Will Sramek (SB/Sr.) 38-9, Jacob Bolin (BV/Sr.) 36-2, Luke Fess (SB/So.) 35-2, Aidan Carroll (BV/Jr.) 34-9, Gus Anderson (BV/Sr.) 34-4
Discus - ++Landen Hoffman (P/So.) 171-10 1/2, Will Sramek (SB/Sr.) 136-4, Brad Schoff (BV/Sr.) 111-0
High jump (6-1, 6-2) - Joseph Perez (Hall/Jr.) 6-0, Ayden Agushi (P/Jr.) 5-5, Gavin Lanham (P/Sr.) 5-4, Dawson Hulsing (BV/So.) 5-0
Long jump - Joseph Perez (H/Jr.) 20-5 3/4, Keenyon Richter (BV/So.) 20-0 1/4, Aiden Robinson (P/So.) 19-6, Kyle Velasquez (BV/Sr.) 18-2 1/4
Triple jump - Morgan Mahnesmith (BV/Sr.) 36-7 1/2
Pole vault - Jose Del La Torre (SB/Sr.) 9-2 1/4, Michael Sanchez-Rodriquez (P/Jr.) 8-9 1/2, Blake Gambiani (Hall/Sr.) 8-6, Trajan Raffety (SB/Sr.) 8-0, Noah Donaway (BV/Jr.) 7-9; Jaden Macklin (BV/Jr.) 7-6
100 - Keenyn Richter (BV/So.) 11.51, Trajan Raffety (SB/Sr.) 11.94; Daniel Barnes (P/Sr.) 12.03, Gavin Lanham (P/Sr.) 12.09, Trajan Raffety (SB/Sr.) 12.11, Tucker Shane (BV/Jr.) 12.19, Kyle Velasquez (BV/Jr.) 12.34, Morgan Mahnesmith (BV/Sr.) 12.38, Gabe Wamhoff (Hall/Sr.) 12.46, Landen Hoffman (P/So.) 12.54
200 - Kyle Velasquez (BV/Jr.) 24.34, Keenyn Richter (BV/So.) 24.41, Ayden Agushi (P/Jr.) 24.8, Trajan Raffety (SB/Sr.) 24.99, Tucker Shane (BV/Jr.) 25.38, Daniel Barnes (P/Sr.) 25.52
400 - Keenyn Richter (BV/So.) 52.38, Ayden Agushi (P/So.) 54.63, Landon Balestri (SB/So.) 55.20, Joseph Perez (H/Jr.) 55.85, Adrian Gallardo (BV/Sr.) 56.73, Alex Gallardo (BV/Jr.) 57.19
800 - Tyler VandeVenter (P/Jr.) 2:05, Alex Gallardo (BV/Jr.) 2:08.35, Maddox Moore (BV/Sr.) 2:12.86, Adrian Gallardo (BV/Sr.) 2:13.06, Henry Nichols (ALO/Jr.) 2:16.1, Matthew Lord (P/Sr.) 2:24, Michel Sanchez-Rodriguez (P/Jr.) 2:29.55
1,600 - Maddox Moore (BV/Sr.) 4:49.34, Henry Nichols (ALO/Jr.) 4:58.56, Chris Gedraitis (SB/Sr.) 5:00.81, Augustus Swanson (P/Sr.) 5:01, Alex Attig (BV/Jr.) 5:11.67, Alex Gallardo (BV/Jr.) 5:15.06, Michael Sanchez-Rodriquez (P/Jr.) 5:18, Joseph Caracheo (H/Sr.) 5:22.97
3,200 - +Henry Nichols (ALO/Jr.) 10:27.29, Chris Gedraitis (SB/Sr.) 11:21.01, Joseph Caracheo (H/Sr.) 11:29.36, Michael Sanchez-Rodriquez (P/Jr.) 11:37, Alex Attig (BV/Jr.) 11:37.89, Lucas Hartz (BV/Jr.) 11:56.06
110H - Casey Etheridge (P/Sr.) 15.92, +Andrew Roth (BV/Sr.) 15.86
300H - +Casey Etheridge (P/Sr.) 40.85, +Andrew Roth (BV/Sr.) 41.97