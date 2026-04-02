BCR Boys Track & Field Honor Roll

Princeton's Tyler VandeVenter edges Rock Falls' Jeffrey Sommer in the 800 meters in Monday's Ferris Invite at Princeton.

Princeton junior Tyler VandeVenter (right) is the top returning runner in the 800 meters. (Mike Vaughn)

By Kevin Hieronymus

Here are the top returning area boys track & field athletes, representing ALO, Bureau Valley, Hall, Princeton and St. Bede shown with state-qualifying standards for 1A and 2A:

Shot put - Landen Hoffman (P/So.) 46-7 3/4, Will Sramek (SB/Sr.) 38-9, Jacob Bolin (BV/Sr.) 36-2, Luke Fess (SB/So.) 35-2, Aidan Carroll (BV/Jr.) 34-9, Gus Anderson (BV/Sr.) 34-4

Discus - ++Landen Hoffman (P/So.) 171-10 1/2, Will Sramek (SB/Sr.) 136-4, Brad Schoff (BV/Sr.) 111-0

High jump (6-1, 6-2) - Joseph Perez (Hall/Jr.) 6-0, Ayden Agushi (P/Jr.) 5-5, Gavin Lanham (P/Sr.) 5-4, Dawson Hulsing (BV/So.) 5-0

Long jump - Joseph Perez (H/Jr.) 20-5 3/4, Keenyon Richter (BV/So.) 20-0 1/4, Aiden Robinson (P/So.) 19-6, Kyle Velasquez (BV/Sr.) 18-2 1/4

Triple jump - Morgan Mahnesmith (BV/Sr.) 36-7 1/2

Pole vault - Jose Del La Torre (SB/Sr.) 9-2 1/4, Michael Sanchez-Rodriquez (P/Jr.) 8-9 1/2, Blake Gambiani (Hall/Sr.) 8-6, Trajan Raffety (SB/Sr.) 8-0, Noah Donaway (BV/Jr.) 7-9; Jaden Macklin (BV/Jr.) 7-6

100 - Keenyn Richter (BV/So.) 11.51, Trajan Raffety (SB/Sr.) 11.94; Daniel Barnes (P/Sr.) 12.03, Gavin Lanham (P/Sr.) 12.09, Trajan Raffety (SB/Sr.) 12.11, Tucker Shane (BV/Jr.) 12.19, Kyle Velasquez (BV/Jr.) 12.34, Morgan Mahnesmith (BV/Sr.) 12.38, Gabe Wamhoff (Hall/Sr.) 12.46, Landen Hoffman (P/So.) 12.54

200 - Kyle Velasquez (BV/Jr.) 24.34, Keenyn Richter (BV/So.) 24.41, Ayden Agushi (P/Jr.) 24.8, Trajan Raffety (SB/Sr.) 24.99, Tucker Shane (BV/Jr.) 25.38, Daniel Barnes (P/Sr.) 25.52

400 - Keenyn Richter (BV/So.) 52.38, Ayden Agushi (P/So.) 54.63, Landon Balestri (SB/So.) 55.20, Joseph Perez (H/Jr.) 55.85, Adrian Gallardo (BV/Sr.) 56.73, Alex Gallardo (BV/Jr.) 57.19

800 - Tyler VandeVenter (P/Jr.) 2:05, Alex Gallardo (BV/Jr.) 2:08.35, Maddox Moore (BV/Sr.) 2:12.86, Adrian Gallardo (BV/Sr.) 2:13.06, Henry Nichols (ALO/Jr.) 2:16.1, Matthew Lord (P/Sr.) 2:24, Michel Sanchez-Rodriguez (P/Jr.) 2:29.55

1,600 - Maddox Moore (BV/Sr.) 4:49.34, Henry Nichols (ALO/Jr.) 4:58.56, Chris Gedraitis (SB/Sr.) 5:00.81, Augustus Swanson (P/Sr.) 5:01, Alex Attig (BV/Jr.) 5:11.67, Alex Gallardo (BV/Jr.) 5:15.06, Michael Sanchez-Rodriquez (P/Jr.) 5:18, Joseph Caracheo (H/Sr.) 5:22.97

3,200 - +Henry Nichols (ALO/Jr.) 10:27.29, Chris Gedraitis (SB/Sr.) 11:21.01, Joseph Caracheo (H/Sr.) 11:29.36, Michael Sanchez-Rodriquez (P/Jr.) 11:37, Alex Attig (BV/Jr.) 11:37.89, Lucas Hartz (BV/Jr.) 11:56.06

110H - Casey Etheridge (P/Sr.) 15.92, +Andrew Roth (BV/Sr.) 15.86

300H - +Casey Etheridge (P/Sr.) 40.85, +Andrew Roth (BV/Sr.) 41.97

Kevin Hieronymus

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986, covering Bureau County and IL Valley Sports. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL