Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   Election   •   The Scene   •   175 Years
Illinois Valley

Holy Cross School announces third quarter honor roll for 2025-26 school year

Students in grades 5-8 recognized for academic achievement

Holy Cross School in Mendota. (Mathias Woerner)

By Mathias Woerner

Holy Cross School in Mendota released its third-quarter honor roll for the 2025-26 school year.

8th High Honor Roll: Emme Beetz, Blake Cyrocki, Cale Full, Linda MacDonald, Lillee Monterastelli, Camden Pawlowski, Ellye Reppin, Molly Wilson.

8th Honor Roll: Leo Engels, Sophia Figueroa.

7th High Honor Roll: Nicole Cervantes, Eliana Escatel, Samantha Escatel, Nolan Henkel, Paul Hochstatter, Mingxi Huang, Sofia Lemus, Brooklyn Mauch, Armani Quintana, Brooklyn Shakespeare, Ally Tillman, Jaxson Zimmerlein.

7th Honor Roll: Mason Atherton, Henry Happ.

6th High Honor Roll: Rose Beetz, Bridget Cackley, Carissa Doll, Isabel Lemus, Addison Mathesius, Juliana Ortiz, Ellyn Schmidt.

6th Grade Honor Roll: Iggy Arteaga, Kinsley Cassidy, Zoe Gott, Langdon Hammers, Kayden Hunt, Noah Mathesius, Aiden Moreno, Eliana Regan.

5th Grade High Honor Roll: Adan Delao, Daniel Escatel, McKenna Faber, Shayne Full, Kyle Henkel, Frank Hochstatter, Will Hornung, PJ Konopka, Cecilia Ortiz, Brooks Pawlowski, Kohen Piller, Jase Reppin, Savy Richey.

5th Grade Honor Roll: Morgan Happ, Madilyn Hayward, Alexia Lerma, Connor Reppin, Tiberius Schwingle, Carly Smith.

MendotaLa Salle CountyNewsTribuneIllinois Valley Front Headlines