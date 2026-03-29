Streator Township High School honor roll, third quarter 2025-2026

Streator Township High School announced its honor roll for the third quarter of the 2025-2026 school year.
High honor roll
Senior: Letizia Alvarado, Kamryn Anderson, Dylan Beins, Robert Beringer, Payton Blakemore, Katherine Bressner, Sophia Broedlow, Caria Bruton, Julie Chaudhari, Clay Christoff, Keagen Clark, Izabelle Dean, Brody Elias, Iris England, Blake Fialko, Ryan Fortson, Maximiliano Fraga, Aubree Gallick, Luke Gebhardt, Khloe Graham, Gabriel Gutierrez, Isabel Gutierrez, Miriam Gutierrez, Anabella Guynn, Brissa Guzman, Ava Gwaltney, Aiden Haag, Kiana Hawthorne, Joseph Hoekstra, Maddisyn Holocker, Jacob Isermann, Aubrey Jacobs, Kaleigh Jones, Avenly Karger, Isabella Katrein-Cinotto, Chase Lane, Cohen Maier, Nicole Martinez, Paulina Martinez-Gonzalez, Mary Martin-Mattull, McKayla McBride, Logan Meiners, Talon Melvin, Lily Michael, Layzeric Moton, Anthony Nowotnik, Catherine Nunez, Jenna Onasch, Garvi Patel, Alison Ramirez, Leon Ramirez, Alivia Rexroad, Nathaniel Rexroad, Mily Rodriguez, Bethany Schimek, Joie Schmitt, Juliana Schultz, Sofia Sessolo, Lilyan Simpson, Ethan Snell, Elsa Sorensen, Cody Taylor, Rhiannon Treest, Charlie Turner, Osvaldo Vazquez-Tello, Andrew Warwick, Cole Winterrowd, Emily Wissen, Madison Yurich, Seth Zito
Junior: Madely Andino Gutierrez, Audrey Arambula, Ricardo Armenta, Alexa Barr, Delaney Barr, Javier Beltran, Alivia Berry, Brittan Bradley, Alexis Butler, Colin Byers, Landon Camp, Kami Cassani, Briana Chavez, Deken Clift, Kamdyn Darrow, Elizabeth Davis, Heavenly Davis, Landyn Davis, Jodiann Denizad, Edward Devera, Zachary Devers Read, Addison Dippel, Mason Dye, Jayce Engler, Kyleigh Essman, Brooklyn Fairall, Cameron Finkelstein, Alivia Fryman, Abigail Galvan, Yareli Garcia, Keegan Gassman, Ava Glisson, Maricela Gomez, Joseph Grako, Adrian Granados, Gabriel Granados, Aaron Gutierrez, Kennedy Harcharik, Adalynn Harding, Lia Heesch, Bryce Heider, Payton Henson, Violeta Hernandez, Kaylee Herring, Damareea Hunter, Jerzy Kolesar, Tyson Kolojay, Morgan Kostal, Zackary Krebsbach, Samuel Lerette, Adelaide Mahan, Isabelle Mahan, Maddan McCloskey, Savannah McCormick, Wyatt McMullen, Rebecca Minick, Ashley Moreno, Damian Morgan, Raegan Morgan, Jenna Moritz, Sharonn Morton, Lillianna Negray, Ted Neuman, Stella Orozco, Giabella Patterson, Kaitlyn Pettyjohn, Jayden Plymire, Christopher Pollett, Lily Rexroad, Roman Reynolds, Angel RiveraA, Isabella Robart, Enrique Rodriguez, Simon Ross, Andres Salcido, Eduardo Serna, Michael Smith, Lauren Snyder, Hannah Spellious, Brennen Stillwell, Jackson Studnicki, Trenton Studnicki, Caitlin Talty, Lahla Thompson, Tara Tkach, Johnathan Vazquez, Vincent Wargo, Maggie Wilkinson, Mara Williamson, Landen Zaragoza
Sophomore: Abbey Adams, Zandar Austin, Kieran Black, Brayden Bradley, Autumn Bridgeforth, Bruxton Chalkey, Ved Chaudhari, Mason Cole, Gymille Contreras-Roldan, Bradley Contreras, Stella Dodge, Joshue Duran, Da Mya Farris, Ava Finney, Sebastian Flores, Zayden Gallik, Dalton Gallup, Evan Graff, Jesse Granados, Lucas Gutierrez, Logan Haag, Mia Hart, Jordan Hatzer, Brayden Hays, Penelope Heilman, Addison Henderson, Talisa Horton, Rhea Huey, Damarcus Hunter, Sofia Jasso, Nevaeh Johnson, Rylee Jones, Elyse Kochis, Elyssa Labra, Alana Law, Raegan Lepper, Danica Lestronge-Hillyer, Zoe Luckey, John Lukach, Angelina Mainor, Westin Marin, Joaquin Martinez, Aliyah Mason, Weston McCormick, Aerianah Morrall, Hunter Nettleingham, Shelby Ondek, Hannah Leigh Peters, Katherine Pierce, Thalia Ramirez, Evan Rath, Keegan Reed, Remington Rinker, Emma Robinson, Hector Rodriguez, Hane Romulus, John Rzasa, Allison Sanchez, Nathaniel Sheridan, Clayton Shinkey, Darren Snell, Kinslee Sweeden, Marisa Tamez, Ashlee Taylor, Alexis Thomas, Lillyana Trammel, Mallory Trenor, Makayla Turner-Stitts, Eliza Tutko, Margaret Tutko, Presley Tutko, Hao Wang, Makayla Wood-Rodriguez
Freshman: Joshua Abbott, Race Abbott, Savannah Bennett, Dixie Berrong, Olivia Brandenburg, Xavier Bumgarner, Brinn Byrne, Madisyn Campbell, Daxton Carter, Maya Cassani, Joseph Castillo, Savannah Christenson, Zane Clay, Ashley Cortez, Ryker Deardurff, Bella Denizad, Jacob Dippel, Maliyah Dunning, Alexis Fialko, Olivia Flanery, Fernanda Flores, Grant Foltin, Noe Garcia, Kellen Gassman, Ariana Gavina, Lashean Givens, Liam Graham, Avery Gribbin, Briley Hammack, Karrigyn Harney, Addison Henson, Liana Hert, Madison Hess, Audrina Hewitt, Brooklyn Higginbotham, Luke Hiltabrand, Heriberto Ibarra, Carly Isermann, Heaven Jackson, Brooklyn Jacobus, Gretchen Kaschke, Adriana Kearfott, Emery Lehman, Dakota Levy, Logan Ludkowski, William Lukach, Maddox Magana, Peyton Marin, Elijah Milian, Zachary Minick, Avery Missel, Bentley Missel, Ayla Morgan, Harmony Morgan, Shantrice Morton, Kolton Muntz, Analicia Orozco, Ava Palko, Tyler Park, Cessily Patton, Megan Pavlick, Reagan Pettyjohn, Paul Preston, Jack Rees, Londyn Roberts, Jaxon Rzasa, Erik Santoyo, Ellie Scheuer, Jenna Shaughnessy, Brian Sims, Brody Sliker, Ella Sokol, Natalya Solis, Zaelyn Solis, Charleigh Stephens, Paxson Thorp, Cadyn Treest, Jazlene Urbano, Rocco Vanduzer, Katelyn Wahl, Stephanie Wargo
Honor roll
Senior: Gabriel Alderson, Keegan Angelico, Garritt Benstine, Jesse Carter, Calvin Coon-Richard, Dani Essman, Isaac Fowler, Zerrick Fuller, Olivia Granados, Moises Gutierrez, Eli Koral, Adam Million, Mikazlin Parrish, Alaina Perez, Riley Stevens, Jeffrey Vaughn, Ian Wheeler
Junior: Christian Alderson, Megan Baptiste, Alexis Clay, Mason Coley, Jakub Coyne, Brenden Fleming, Richard Franklin, Tanner Gammie, Giselle Guadarrama, Lavontae Horton, Idaly Lugo Lopez, Isaac Melvin, Selena Muncy, Viviana PerezZ-Dominguez, Juan Rodriguez, Morgan Scott, Dominik Seroka, Jaelyn Sisson, Phoenix Sixtos, Vinson Smith, Sophia Snow, Kyler Speaks, Wyatt Svetz, Ryan Villa, Phoebe Whitting, Lillian Wonders
Sophomore: Miryssa Ashlock, Joseph Berg, Brooke Brockett, Emma Cinnamon, Patrick Conroy-Fleming, Carmen Copeland, Joannah Davis, Kolten Dulabhan, Konner Dulabhan, Bentley Fuentes, Jesus Gonzalez, Xavier Gray, Jeremy Hall, Weston Harlan, Keon Herring, Lilianna Hill, Shaundra Kellen, Laylah Kitzman, Alainna Ludes, Noel Martinez, Priscilla Martinez, Savannah Mills, Allison Murphy, Harmony Pence, Tania Rodriguez, Jean Semprun Fernandez, Andrea Serna, Ayden Simpson, Damon Stith, Joseline Tinoco
Freshman: Andrea Arevalo, Audrey Baznik-Wilson, Roxanna Bustos, Brianna Clark, Kaiden Cooper McDonald, Kylie Dennis, Ivan Duran, Jacquelyn Duran, Lillian Evers, Edward Farris, Alicia Franco, Owen Fryman, Cooper Gallick, Tashyia Glass, Xzavier Glass, Cooper Goluba, Giovanni Gonzalez, Alexandria Hafer, Naomi Hebert, Carter Heider, Alijah Henson, Marleigh Holocker, Osvaldo Jasso, Aedon Jones, Esmerelda Linares, Aaaron Miller, Katie Murphy, Carter Osland, Rylan Palko, Payten Plymire, Benjamin Price, Noah Pryor, Leilani Saucedo, Keegan Spellious, Marissa Stith, Ashton Turner, Jesus Villalobos, Mark Warwick, Abigail Watchinski, Autumn Welch, Andrew Yurkus