Academy of St. Carlo Acutis honor roll

WEST Academy Honor Roll

The Academy of St. Carlo Acutis Middle School released its third-quarter honor roll for the 2025-26 school year.

By Tom Collins

The Academy of St. Carlo Acutis Middle School released its third-quarter honor roll for the 2025-26 school year.

HIGH HONOR ROLL

Fifth Grade: Leigthyn Anderes, Emmett Augustyniak, Grady Baker, Aubrey Ebner, Raelynn Erlenborn, Sarí Garcia, Ainsley Grilc, Emma Grubich, Eliza Marincic, Brooklyn Morales Sanchez, Miranda Nieto, Maxie Schmollinger, Dominic Torres, Zoey Garcia, Kennadie Lynch, Skyler Steinbach, and James Olson

Sixth Grade: Ellie Grzybowski, James Patrick, Griffin Sticka, Claire Duncan, Griffin Reed, Greyson Carls, Millie Dobrich, Juan Garcia, Quinn Taylor, Jack Turri, Declan DeRubeis, Abigail Gedraitis, Blake Maggi, and Oliver Schaefer

Seventh Grade: Jax Barto, Sierra Biagioni, Dylan Grzybowski, Mason Ladzinski, Kallie Curley, Kendyll Oberholz, Addy Mavity, Patrick Short, Julia Smith, Aiden Torri, Henry Vogelgesang, and Layla Vogl

Eighth Grade: Bradyn Balestri, Larson Caruso, Jake Kasprak, Oliver Pinter, Sadie Sticka, Gio Zepeda, Lovelyn Beck, Lucy Burkart, Lucas Patrick, Brenna Waszkowiak, Colin Nourie, Kaitlynn Olson, Callie Fusinetti, Leo Gillan, Lane Hartenbower, Nicholas Larsen, J.P. Potthoff, Luca Trujillo, Creek Williams, Sophia Cipriano-Trainor, Greyson Grilc, Elyse Grubich, Pippa Phillips, Eva Postula, Yari Robles, and Avery Torres

HONOR ROLL

Fifth Grade: Cohen Bird, Graham Templeton, and Yesiela Robles

Sixth Grade: Lilliana Bickett, Owen Fivek, Brynn Grilc, Kip Milus, Alayna Pinter, Lydia Pinter, Tommy Potthoff, Rehaan Saini, Aubrey Goff, Kylie Kasprak, Finley Wisen, Camden Davis, Brody Giacalone, Jase, Keegan, Alyse Zborowski, Emilie Antoine, Phoebe Durdan, Reece Holt, and Mia Orozco

Seventh Grade: Raegan Entwistle, Brenden Ireland, Emma Radtke, Chloe Short, Liam Tutaj, Charlotte Vogelgesang, Benjamin Gedraitis, Sophia Morrow, Charley Bird, Callie Hanson, Madelyn Jasiek, Mitchell Marincic, Maeve Brandt, and Evey Gedraitis

Eighth Grade: Alicia Garcia, Luke Koehler, Dax Manicki, Kaden Miscevic, Theresa Panicucci, Caden Ficek, Grady Mueller, Mya Rosploch, Gavin Schmollinger, Landon Uzumecki, Natalia Diaz, Beau Maggi, Emmett Taylor, Mason Barajas, Harrison Templeton, and Wes Wilke

Tom Collins

Tom Collins

Tom Collins covers criminal justice in La Salle County.