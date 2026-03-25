BCR Boys Class of 2026 scoring leaders

Hall's Braden Curran dribbles up the court against Princeton on Friday, Feb. 13, 2026 at Princeton High School.

Hall senior Braden Curran became the 13th 1000th-point scorer in program history this season, finishing with 1,118 career points. (Scott Anderson)

By Kevin Hieronymus
Player (school)Points
Braden Curran (Hall)1,118
Gino Ferrari (St. Bede)839
Logan Philhower (BV)*503
Greyson Bickett (Hall)442
Gavin Lanham (Princeton)432
Carson Riva (St. Bede) 405
Jackson Mason (Princeton)357
Gus Burr (St. Bede)302
Ryan Jagers (Princeton)180
Connor Deering (LaMoille)*171

Other classes: Noah Plym (Hall) 423, Carson Gruber (BV, fr.) 371, Jack Oester (Princeton, so.) 316, Chace Sterling (Hall, so.) 309, Alex Tomsha (St. Bede, jr.) 293, Julian Mucha (Princeton, fr.) 275, Graham Ross (SB) 270, Geno Dinges (St. Bede), jr. 266, Luke Bryant (Hall, jr.) 242

*Final season point totals not available

Kevin Hieronymus

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986, covering Bureau County and IL Valley Sports. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL