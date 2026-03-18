Spring Valley Elementary honor roll

The Spring Valley Elementary School District has released its honor and high honor rolls for the second trimester of the 2025-26 school year.
5th-grade high honor roll: Olivia Beavers, Edgarlis Bustamante, Liam Dalton, Aribell Gamez, Lupita Garcia, Corbin Haun, Kairi Hegland, Madelyn Ladgenski, Nash Olson, Gael Puga, Amity Riahi, Dayana Rodriguez, Mateo Romero, Cody Serpico, Giulia Sment, Piper Spurny, Ren Stedman, and Nora Trumpinski.
5th-grade honor roll: Zayden Boyer, DJ Dillard, Logan Kitts, and Estevan Orozco.
6th-grade high honor roll: Meilyn Asig Teg, Jerzee Biagioni, Miriam Caal, Cooper Foster, Eduardo Garcia, Flor Guerrero, Russell Harris, Charleigh Huettemann, Malachi Joyce, Aaron Martinez, Olivia Pagoria, Shay Pellegrini, Angel Picazo, Allee Riggs, Jaxon Rodriguez, Paxton Saephan, Makenna Shaw, Lena Trumpinski, and Alexa Villava.
6th-grade honor roll: Jase Caracheo, Isabella Dresen, Pedro Gonzalez, Maci Gropp, Abagail Hoftender, Carlos Montoya, Chelsea Morales, Kaelynn Patterson, Jayden Ragazincky, Bailey Sands, Lauren Stanton, Timmy Steinz, and Wyatt Williams.
7th-grade high honor roll: Rebecca Andracke, Miles Arellano, Wesley Baltikauski, Caiden Beals, Alison Caal, Adrian Correa, Leo Curran, Abygail Delgado, Cody Faletti, Cecelia Ferrari, Payne Foster, Sofia Garcia, Adelea Huber, Denise Hurtado, Jazmine Leon, Jacob Martinez, Jeremiah Martinez, Loki McSherry, Cameron Novero, Mia Ossola, Cash Parker, Breyda Sandoval, Carlos Sola, Raelynn Steinz-Longbein, Liliana Swanson, Paisley Waldschmidt, Halleah Wallis, Isabelle Wangelin, and Ameriah Worden.
7th-grade honor roll: Kivanna Alfaro, Cece Baird, Caitlynn Bell, Drake Coil, Hunter Delhotal, Oliver Diab, Keigan Donnelly, Claire Dubberstine, Jacob Ferrari, Quinton Gabler, Rylie Gaddis, Mia Gutierrez, Asher Holmstrom, Isabel Joyce, Aldo Loya, Kelly Lucas, Joseph Musser, Noah Nagle, Teegan Nanouski, Olivyah Pienta, Robert Pikula, Jett Ponsetti, Eli Riggs, Maria Rodriguez, Benita Santana, Max Schrader, Bennett Thompson, Zoey Wagner, Martell Woods, and Lyla Yanek.
8th-grade high honor roll: Reese Baltikauski, Camden Baracani, Arabella Brown, Reegan-Jean Brown, Remi Carter, Ava Crowther, Danna Delgado, Josie Edgcomb, Alayla Faletti, Sofia Gonzalez, Natalie Hoftender, Mikayla Huettemann, Sofia Loya, Analia Macias, Aubrey McCauley, Aliyah Ovalle, Keira Parker, Brynn Pellegrini, Nadia Rounds, Mehki Saephan, Julian Sis-Pompa, Daniela Solano, Aristotle Stephen, Kirah Struck, and Vivi Verucchi.
8th-grade honor roll: Kera Arnold, Isabella Caracheo, Matthew Gabler, Pyper Goodrum, Jesse Harris, Ivan Hlushchuk, Ino Madrigal, Sergio Penaloza, Patrick Russell, Conor Skodachek, and Alec Tarnowski.