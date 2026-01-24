St. Bede Academy announces first semester honor roll

Dr. David Lawrence, principal of St. Bede Academy in Peru, announced St. Bede’s honor roll for the first semester of the 2025-26 school year.

Freshmen: Beatrice Affelt, James Arkins, Aliyanna Arteaga, Bruno Baker, Anthony Barto, Aksel Bernal, Brady Blomquist, Tegan Brandt, Ella Burke, Emersyn Carboni, Gretchen Carden, Payton Davis, Stella Denny, Damien Dissell, Jack Duncan V, Henry Duttlinger, Bentlea Ernat, Jemma Finley, Cooper Frasco, Liv Gahan, Jonathan Garcia, McKlay Gensini, Kahne Gentert, Kiley Gentert, Elliana Giacalone, Caleb Heersink, Hannah Heiberger, Jack Hermes, Adrian Hermosillo, Quinn Holly, Qinghao Hu, Blake Hueneburg, Allison Inman, Evan Jasiek, Garrett Kelly, Emma Kenney, Madelyn Kueker, GavinLamboley, Reid Lenhausen, Yuzhehan Ma, Maliya Massamba, Catherine Moench, Landon Moss, Kamryn Nauman, Truc Nguyen, Jyllian Pozzi, Fiona Robinson, Layton Rue, Joseph Savitch, Cayden Smith, Lily Tielebein, Isabella van den Berg, Luke Vogelgesang

Sophomores: Hope Antkowiak, Maks Baker, Landon Balestri, Alicia Barreras, Isabella Camacho, Tongtong Cao, Isaac Caracheo, Ty Carls, Tzu-Tao Chang, Kylie Coons, David De La Torre, Nicholas Del Pilar, Meilin Duan, Sadie Dugosh, Quinn Entrican, Luke Fess, Bear Fitzpatrick, Gavin Fivek, Haozhe Guo, Jiahe Guo, Yitong Han, Nicolette Hanck, Mason Haskell, Connor Holly, Jieming Huang, Yizhe Huang, Jacob Inman, Jinseong Kim, Sadie Leffelman, Kijah Lucas, Jyzel Martin, Gaby Martinez, Parker McClain, Valeria Mendez, Morgan Mercer, Johnathan Michael, Teagan Mullane, Nelle Potthoff, Olivia Raef, Addison Raffety, Graham Ross, Finley Rue, Mary Simonetta, Elsie Soliman, Josephine Trujillo, Preston Vasquez, Hanna Waszkowiak, Yitong Xue

Juniors: Faith Ankiewicz, Yesenia Avila, Demian Baker, Caleb Barto, Chloe Brandt, Sean Brayton, Brody Burris, Calen Cass, Xuanhe Cui, Nha Quyen Dang, Geno Dinges, Kate Duncan, Jaylynne Finley, Kyra Finley, Grace Gahan, Daniel Garcia, Cecilia Giacalone, Nolan Hagenbuch, Ashlan Heersink, Raudel Hermosillo Jr., Brennen Hirst, Emma Huffaker, Lila Koehler, Ella Lamboley, Nhien Le, Chenxuan Lin, Landon Marquez, Lucy Maus, Emma Mavity, Stuart McGunnigal, Stephanie Ni, Niko Pappas-Anniballi, Chase Riva, Olivia Ross, Shane Rounds, Ranbir Saini, Alaina Schulz, Ishvir Singh, Mackenzie Stanbary, Macy Strauch, Bryce Stuepfert, Alexandrew Tillman, Alec Tomsha, Phuoc Tran, Ariana Villava, Kerstin Williams

Seniors: Margaret Arkins, Alp Arslan, Ava Balestri, Genavyve Barnes, Landon Boggio, Lily Bosnich, Savannah Bray, Noah Buck, August Burr, Drew Carboni, Chuanyang Chen, Anna Cyrocki, Emerald De La Torre, Jose De La Torre, Madeline Fabish, Gino Ferrari, Harrison Fess, Ashton Gonzales, Mae Hagenbuch, Weston Heersink, Aiden Hermes, Zachary Husser, Shuyu Jiang, Isaac Kang, Bokyung Kim, Jihun Kim, Nevaeh Mavis, Lili McClain, Ruby Michels, Ella Mudge, Loc Ngo, Sophia Ni, Jillian Pinter, Trajan Raffety, Xiangyi Ren, Carson Riva, Chipper Rossi, Sara Ruiz, Alyssa Savitch, Emma Slingsby, Lillian Soliman, Ryan Soliman, Shujie Song, Devin Steil, Miranda Torres, Julian Villava, Peiwen Wu, Xindi Wu, Hongsheng Yang, Ayla Yeske, Yannis Yong, Kian Zeller, Ruihan Zhang, Yijing Zhang