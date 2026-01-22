Bureau Valley High School announces high honor roll

Bureau Valley High School has announced its high honor roll, recognizing students for academic excellence.
Freshmen
Deaken Alexander, Easton Blake, Gage Cole, Kylie Endress, Allie Everett, Linden Ferrell, Schuylar Garlisch, Kynzleigh Garza, Claire Gould, Samantha Gross, Carson Gruber, Reid Kalapp, Jayce Kassel-Sampson, Lola King, Lydia Lind, Peyton Matuszyk, Bailey McDermott, Lukah Miller, Waylon Miller, Alexander Nally, Avery Pratt, Brooklyn Rowland, Madisyn Shipp, Brady Smith, Wyatt Smith, Abby Stabler, Chase Stier, Charles Taylor, Gabryelle Trujillo, Livia Vohland, Kinsley Wall, Lucas Warkins, Audra Wasilewski, Molly Wellman, Harper Wetzell, Kevin Williams Jr.,
Sophomores
Luka Anderton, Grace Atteberry, Leah Birdsley, Ella Bivins, Brynley Doty, Caitlyn Egan, Lydia Gross, Summer Hamilton, Brooke Helms, Elise House, Dawson Hulsing, Makayla Huskey, Cambree Jacobs, Coggin Johnson, Carson Michlig, Kyra Novak, Madison Price, Irene Raga de Ancos, Sophia Regan, Autumn Roth, Elaina Sanders, Mya Shipp, Joseph Siri, Ella Wilt
Juniors
Elyse Anderson, Alex Attig, Maggie Besler, Zoie Blackert, Dominic Carton, Tyler Donnelly, Brady Dybek, Natalie Edlefson, Libby Endress, Autumn Hamilton, Lucas Hartz, Donaven Heinzeroth, Leah House, Aiden Litherland, Olivia McDermott, Jennah Menerey, William Miller, Gemma Moore, Gracie Phillips, Stone Sabin, Miranda Stephenson, Sierrah Taylor
Seniors
Gus Anderson, Bradyn Arians, Brooklynn Birkey, Jacob Bolin, Alexis Butler, Bryson Foster, Lilah Fox, Adrian Gallardo, Presley Guerrero, Logan Huskey, Brodie Jaggers, Abby Jamison, Esther Kalapp, Sean Kendall, Ashly Ledergerber, Emersyn Ledergerber, Paige Ledergerber, Morgan Mahnesmith, Ashlyn Maupin, Jacelyn Michlig, Atticus Middleton, Payton Monier, Maddox Moore, Emma Mussche, Wyatt Novotny, Michelle Ornelas, Logan Philhower, Riggens Shafer, Kaitlyn Shook, Kloey Trujillo, Madison Wetzell, Carly Wiggim, Emily Wright, Anton Zueger