Princeton Christian Academy honor roll, 2nd quarter 2025-26

Princeton Christian Academy recently released its honor roll for the second quarter of the 2025-26 school year.
Seventh, eighth grades
Honor roll (3.3–3.69 GPA): Trey Hamilton, Makaylee McCoy, Violet Scruggs, Elissa Slevin
High honor roll (3.7–4.0 GPA): Fritz Anderson, Donovan Blotevogel, Carson Bullington, Levi Eggers, Jocelyn Pratt, Noelle Richey
High school
Honor roll (3.3–3.69 GPA): Amelia Baker, Lily Bullington, Sasha Crew, Abi Freeman, David Lunger, Nolan Lunger
High honor roll (3.7–4.0 GPA): Annalise Baker, Trustin Crew, Max Gibson, Michael Glass, Santi Slevin