St. Michael the Archangel School announces 2nd quarter honor roll

St. Michael the Archangel Catholic School has announced its 2nd quarter honor roll for the 2025-2026 school year.
High Honor Roll
Second Grade
Bailey Blakemore, Abel Cameron, Paisley Kimes, Adeline Ledvina, Harper Martin, Andi Scudder
Third Grade
Everly Blumenshine, Killian Caulkins, Sienna Chalkey, Charlee Clark, Fisher Clark, Marco Diaz, Kinsley Flori, Melanie Gonzalez, Margot Hladovcak, Diesel Marconi, Jilliann McClernon, John Negray, Melania Zavada
Fourth Grade
Ava Arevalo, Dylan Brown, Kendall Cox, Cole Dodge, Annadelle Durre, Rosalee Holocker, Rebecca Johnson, Payton Kimes, Aubrey Lahman, Campbell Lesak, Vivan Olson, Ari Scudder, Faith Sharisky, Logan Skinner, Grace Tkach, Harvey Volkman, Derek Wissen
Fifth Grade
Axel Armstrong, Paige Clark, Deken Doty, Scarlett Dunn, Rhett Lepper, Otto Lesak, Titus Marconi, Camila Mascote, Bruce Pence, Makenna Urbanec, Christopher Walker, Cutler Zavada
Sixth Grade
Avery Blumenshine, Selena Gonzalez, Adalynn Himan, Cooper Masley, Ella McClernon, Adrianna Pacheco, Collin Schumacher, Jaxson Simmons, Madilynn Thorp, Elliot Volkman
Seventh Grade
Isaac Brockman, Luca Chalkey, Arianny Couch, Liam Doty, Weston Harris, Scarlet Lesak, Patrick Luckey, Valeria Oliver, Mateo Orozco, Harper Pellino, Genesis Perez, Zoey Rath, Brinley Stevens, Addison Urbanec, Chloe Zavada, Urijah Zavada
Eighth Grade
Bennett Bourell, Emily Dovin, Hayden Flori, Paisley Pence
Honor Roll
Second Grade
Pryor Thorp, Hazel Volkman
Third Grade
Bella Appel, Caroline Carpenter, Porfiria Hernandez, Teagan Jeffries, Wyatt Martin, Hank McMullen, Landen Schaibley, Theodore Studnicki, Riley Uratchko
Fourth Grade
Ollie Hernandez, Eli Hladovcak
Fifth Grade
Cassiel Flores, Alexandria Gillette, Finley Henderson, Santiago Hernandez, Lilianna Liptak, Clayton Lynch, Brinxlei Pagakis, Drake Snow, Dessa VanDuzer, Vivian Zito
Sixth Grade
Ben Brown, Jase Goetz, Milah Madera, Zoe Santoyo
Seventh Grade
Carter Fraga, Scarlett Harcharik, Ella Tkach, Kash Weibel
Eighth Grade
Augustus Baron, Bryce Blakemore, Angelo Fazio, Ageo Gutierrez, Evan Ostrom, Cade Wright