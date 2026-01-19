Shaw Local

St. Michael the Archangel School announces 2nd quarter honor roll

Students recognized for academic achievement in grades 2-8

St. Michael the Archangel Catholic School in Streator

St. Michael the Archangel Catholic School has announced its 2nd quarter honor roll for the 2025-2026 school year. (Tom Sistak)

By Shaw Local News Network

St. Michael the Archangel Catholic School has announced its 2nd quarter honor roll for the 2025-2026 school year.

High Honor Roll

Second Grade

Bailey Blakemore, Abel Cameron, Paisley Kimes, Adeline Ledvina, Harper Martin, Andi Scudder

Third Grade

Everly Blumenshine, Killian Caulkins, Sienna Chalkey, Charlee Clark, Fisher Clark, Marco Diaz, Kinsley Flori, Melanie Gonzalez, Margot Hladovcak, Diesel Marconi, Jilliann McClernon, John Negray, Melania Zavada

Fourth Grade

Ava Arevalo, Dylan Brown, Kendall Cox, Cole Dodge, Annadelle Durre, Rosalee Holocker, Rebecca Johnson, Payton Kimes, Aubrey Lahman, Campbell Lesak, Vivan Olson, Ari Scudder, Faith Sharisky, Logan Skinner, Grace Tkach, Harvey Volkman, Derek Wissen

Fifth Grade

Axel Armstrong, Paige Clark, Deken Doty, Scarlett Dunn, Rhett Lepper, Otto Lesak, Titus Marconi, Camila Mascote, Bruce Pence, Makenna Urbanec, Christopher Walker, Cutler Zavada

Sixth Grade

Avery Blumenshine, Selena Gonzalez, Adalynn Himan, Cooper Masley, Ella McClernon, Adrianna Pacheco, Collin Schumacher, Jaxson Simmons, Madilynn Thorp, Elliot Volkman

Seventh Grade

Isaac Brockman, Luca Chalkey, Arianny Couch, Liam Doty, Weston Harris, Scarlet Lesak, Patrick Luckey, Valeria Oliver, Mateo Orozco, Harper Pellino, Genesis Perez, Zoey Rath, Brinley Stevens, Addison Urbanec, Chloe Zavada, Urijah Zavada

Eighth Grade

Bennett Bourell, Emily Dovin, Hayden Flori, Paisley Pence

Honor Roll

Second Grade

Pryor Thorp, Hazel Volkman

Third Grade

Bella Appel, Caroline Carpenter, Porfiria Hernandez, Teagan Jeffries, Wyatt Martin, Hank McMullen, Landen Schaibley, Theodore Studnicki, Riley Uratchko

Fourth Grade

Ollie Hernandez, Eli Hladovcak

Fifth Grade

Cassiel Flores, Alexandria Gillette, Finley Henderson, Santiago Hernandez, Lilianna Liptak, Clayton Lynch, Brinxlei Pagakis, Drake Snow, Dessa VanDuzer, Vivian Zito

Sixth Grade

Ben Brown, Jase Goetz, Milah Madera, Zoe Santoyo

Seventh Grade

Carter Fraga, Scarlett Harcharik, Ella Tkach, Kash Weibel

Eighth Grade

Augustus Baron, Bryce Blakemore, Angelo Fazio, Ageo Gutierrez, Evan Ostrom, Cade Wright

