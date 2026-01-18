Shaw Local

Putnam County High School announces 2nd quarter honor roll

Students recognized for academic achievement across all grades

Putnam County High School has announced its 2nd-quarter honor roll, recognizing students for their academic achievement.

Freshmen

Alexzander Chamberlain, Kya Fox, Richard Glenn, Issac Glenn-Metzger, Millie Harris, Elijah King, Bentley Parsons, John Placher, Jesus Ramirez, Makenzie Setters, Callen Wiesbrock, Makenna Wrobleski, Boston Zachary

Sophomores

Maddox Barto, Aurora Bickerman, Bentlee Hopson, Paige Kammer, Samantha Marciniak, Logan Mertel, Isaac Mucu, Charley Phillips, Andy Poignant, Wyatt Sheppard, Amelia Wozniak

Juniors

Kale Coleman, Julian Guadiana, Kaylynn Hill, Zachary LeQuia, Veronika Mack, Shany Ochoa, Seth Saepharn, Andrew Taylor, Jaxon Weger, Kade Zimmerlein

Seniors

Blake Baker, Maxwell Brester, Kieran Bryant, Angel Correa, Zackery Siegmann

