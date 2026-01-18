Putnam County High School announces 2nd quarter high honor roll

Putnam County High School has announced its 2nd quarter high honor roll, recognizing students for academic excellence.
Freshmen
Mason Askeland, Jace Boedigheimer, Brooklyn Gorski, Naomi Hammerich, Gwen Heeley, Emmett Main, Damian Marcum-Zellers, Anna Poignant, Peyton Smith, Sawyer Smith, Bailee Vice
Sophomores
Sofia Borri, Lilly Breckenridge, Eden Carlson, Jaycee Dickey, Ariel Dorado, Tessa Gerling, Brodee Grandadam, Avery Grasser, Kennedy Holocker, Madeline Magnuson, Jackson Miller, Maddox Poole, Roberth Ruiz, Seth Sandberg, Lydia Schaper, Sarah Schennum, Ella Schrowang, Mackenzie Sherman, Ian Siekierka, Quincy Smith, Piper Terando, Claire Walder, Tyson Zuniga
Juniors
Peyton Barto, Ayla Berlin, Cadence Breckenridge, Brooklin Brown, Itaty Castro, Emberlyn Cwikla, Leonel Dorado, Caden Ellena, Patrick King, Maya Lenczewski, Alexis Margis, Payton Olson, Chloe Parcher, Adrian Rivera, Timmber Skinner, Paige Tonioni, Rodolfo Villagomez, Sarah Wiesbrock, Kennedy Worby
Seniors
Nolan Bence, Cadience Bickett, Cole Boedigheimer, Ashley Cano, Josamy Castillo Villareal, Alan Castro, Hayden Dauck, Jackson Delhotal, Sydney Emanuelson, Andrew Gibson, Ella Irwin, Tayton Kays, Addalynn Leatherman, Mariah Maulfair, Ryan Oliver, Ella Pyszka, Teaghan Sarver, Matthew Schennum, Josiah Stunkel, Eric Vipond, Brayden Zuniga