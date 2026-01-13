Marseilles Elementary first semester honor roll

Marseilles Elementary School is proud to recognize its students who achieved honor roll or high honor roll status in the first semester of the 2025-26 school year.
78 students between the fourth and eighth grades achieved a grade point average of 3.5 or better in the first quarter of the academic year, and 61 achieved it in the second quarter.
First quarter honor roll
Seth Bellel, Anastasia Fisher, Olivia Julian, Yunuem Lopez, Brody Ruger, Lia Bujnowksi, Joshua Celmer, Hudson Haw, Wyatt Magnafici, Amelia McCray, Bryer McEmery, Olivia Willis, Chelsea Butler, Kamron Flores, Willow Ker, Abigail Melland, Maddox Smith, Wesley Byone, Cody Harseim, Noel Ledesma, Angel Ulmenstine, Lucy Vangelisti, Isabella Budach, Tesla Debias, Abraham Flores, Gunnar Hoyt, Emma Lane, and Juliana Maloney.
First quarter high honor roll
Audrey Frederick, Brenton Gerlach, Jaxon Hart, Lillyanna Huffman, Madison Lowers, Chloe Morris, Benjamin Trager, Zoey Trainor, Tyten Ziel, Ava Bujnowski, Zachary Byone, Raymond Fico III, Natalie Hartman, Karter Hunt, Isaac Johnson, Austin Julian, Lincoln Leslie, Aiden Marabotti, Axel Melland, Rylie Provenzano, Kaylea Smith, Carter Stafford, Fionna Wallace, Jaxon Wantroba, Emery Woodhall, Marina Berkland, Jadan Budach, Olivia Harvala, Kaylee Jerde, Kynzlee Jerde, Payton Wallace, Jessica Basem, Krystina Camacho, Gabriella Castillo, Sarah Ferrantino, Brooke Jarrett, McKenzie Kimmey, Austin McKinnon, Sebastian Sanchez, Aidan Witalka, Natalie Basem, Caelyn Hoye, Olivia Joyce, SummerWind Kochan, Lydia Larson, Rylin Morey, Henrietta Schnauber, Harper Tredennick, Emma Vicich and Aurora Wallace.
Second quarter honor roll
Seth Bellel, Yunuem Lopez, Ariana Mundt, David Parker, Hiya Patel, Zayden Rodriguez Rayo, Aaliyah Burnley, Joshua Celmer, Juliette Geisser, Ava Gordon, Alexander Lopez, Bryer McEmery, Rylie Provenzano, Aayden Rodriguez Rayo, Olivia Witalka, Olivia Clements, Owen Jacobs, Abigail Melland, Madison Narkis, Angel Ulmenstine, Isabella Budach, Emma Lane, and Lilly Trainor.
Second quarter high honor roll
Anastasia Fisher, Audrey Frederick, Brenton Gerlach, Jaxon Hart, Lillyanna Huffman, Madison Lowers, Wyatt Maloney, Chloe Morris, Brody Ruger, Benjamin Trager, Zoey Trainor, Tyten Ziel, Ava Bujnowski, Lia Bujnowski, Zachary Byone, Raymond Fico III, Natalie Hartman, Hudson Haw, Karter Hunt, Isaac Johnson, Austin Julian, Lincoln Leslie, Aiden Marabotti, Amelia McCray, Axel Melland, Kaylea Smith, Carter Stafford, Fionna Wallace, Olivia Willis, Emery Woodhall, Franklin Zacha, Marina Berkland, Jadan Budach, Chelsea Butler, Noah Davis, Olivia Harvala, Kaylee Jerde, Kynzlee Jerde, Willow Murley, Russell Putnam, Payton Wallace, Finnley Wren, Jessica Basem, Krystina Camacho, Gabriella Castillo, Sarah Ferrantino, Cody Harseim, Annellieze Kesler-Galvan, McKenzie Kimmey, Martina Nagy, Sebastian Sanchez, Aidan Witalka, Natalie Basem, Ella Crosby, Olivia Joyce, SummerWind Kochan, Lydia Larson, Rylin Morey, Henrietta Schnauber, Emma Vicich and Aurora Wallace.