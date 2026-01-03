BCR Girls Basketball Leaderboard

|Scoring
|GP
|PTS
|PPG
|C. Driscoll (P)
|12
|201
|16.8
|K. Davis (P)
|12
|193
|16.0
|L. McClain (SB)
|33
|233
|15.5
|B. Doty (BV)
|12
|145
|12.1
|P. Brandt (P)
|12
|140
|11.6
|L. Endress (BV)
|12
|138
|11.5
|C. Morris (H)
|13
|138
|10.6
|C. Pellegrini (H)
|13
|127
|9.8
|Rebounding
|GP
|REB
|RPG
|N. Zamora (H)
|13
|133
|10.2
|S. Bray (SB)
|15
|103
|6.9
|K. Davis (P)
|12
|78
|6.5
|C. Morris (H)
|13
|82
|6.3
|P. Brandt (P)
|12
|72
|6.0
|A. Balestri (SB)
|15
|85
|5.7
|B. Doty (BV)
|12
|69
|5.4
|L. McClain (SB)
|30
|163
|5.1
|E. Wright (BV)
|12
|61
|5.1
|C. Driscoll (P)
|12
|58
|4.8
|L. Endress (BV)
|12
|60
|4.5
|Assists
|GP
|AST
|APG
|C. Driscoll (P)
|12
|47
|3.9
|B. Helms (BV)
|12
|40
|3.3
|K. Davis (P)
|12
|35
|2.9
|P. McClain (SB)
|15
|42
|2.8
|C. Pellegrini (H)
|13
|32
|2.5
|H. Heiberger (SB)
|15
|38
|2.5
|L. Endress (BV)
|12
|30
|2.5
|L. McClain (SB)
|33
|28
|2.4
|Steals
|GP
|STLS
|SPG
|C. Driscoll (P)
|12
|57
|4.8
|K. Davis (P)
|12
|51
|4.3
|L. McClain (SB)
|15
|61
|4.1
|L. Endress (BV)
|12
|44
|3.7
|C. Pellegrini (H)
|13
|30
|2.3
|N. Zamora (H)
|13
|26
|2.0
|D. Burden (P)
|12
|22
|1.8
|K. Morris (P)
|12
|21
|1.8
|Blocks
|GP
|BLKS
|BPG
|C. Morris (H)
|13
|14
|1.1
|L. McClain (SB)
|15
|13
|0.86
|P. Brandt (P)
|12
|10
|0.83
|S. Bray (SB)
|15
|12
|0.80
|B. Doty (BV)
|12
|7
|0.58
|D. Burden (P)
|12
|7
|0.58
|Free throw shooting
|FTM
|FTA
|PCT.
|C. Driscoll (P)
|31
|38
|.816
|N. Zamora (H)
|20
|26
|.769
|L. McLain (SB)
|66
|90
|.730
|L. Pelka (H)
|8
|11
|.727
|A. Maupin (BV)
|10
|14
|.714
|B. Larson (H)
|10
|14
|.714
|L. Endress (BV)
|97
|141
|.690
|S. Bray (SB)
|34
|49
|.690
|Field goal shooting
|FGM
|FGA
|PCT.
|E. Wright (BV)
|36
|56
|.640
|P. Brandt (P)
|49
|93
|.526
|C. Driscoll (P)
|49
|94
|.521
|K. Davis (P)
|78
|162
|.481
|B. Doty (BV)
|62
|131
|.470
|N. Zamora (H)
|34
|82
|.415
|3-PT shooting
|FGM
|FGA
|PCT.
|D. Burden (P)
|8
|21
|.381
|C. Morris (H)
|6
|17
|.375
|C. Driscoll (P)
|24
|68
|.353
|L. McClain (SB)
|33
|95
|.350
|K. Morris (P)
|6
|19
|.322
|B. Helms (BV)
|21
|68
|.310
|C. Pellegrini (H)
|16
|58
|.276
|L. Endress (BV)
|8
|34
|.240
|L. Pelka (H)
|11
|50
|.220
|Team offense
|GP
|PTS
|AVG
|Princeton
|12
|689
|57.4
|Bureau Valley
|13
|643
|49.5
|St. Bede
|15
|712
|47.5
|Hall
|13
|533
|41.0
|Team defense
|GP
|PTS
|AVG
|Princeton
|12
|32.1
|32.1
|Hall
|13
|457
|35.2
|Bureau Valley
|13
|539
|41.5
|St. Bede
|15
|666
|44.4