Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Illinois Valley

BCR Girls Basketball Leaderboard

Princeton's Camryn Driscoll looks to shoot a shot over Illinois Valley Central's Kayt Miller during the Princeton High School Girls Basketball Holiday Tournament on Saturday, Nov. 22, 2025 at Princeton HIgh School.

Princeton's Camryn Driscoll leads the Bureau County area in scoring (16.8), assists (3.9), steals (4.8) and free throw shooting (81.6%). (Scott Anderson)

By Kevin Hieronymus
ScoringGPPTSPPG
C. Driscoll (P) 1220116.8
K. Davis (P)1219316.0
L. McClain (SB)3323315.5
B. Doty (BV)1214512.1
P. Brandt (P)1214011.6
L. Endress (BV)1213811.5
C. Morris (H)1313810.6
C. Pellegrini (H)131279.8
ReboundingGPREBRPG
N. Zamora (H)1313310.2
S. Bray (SB)151036.9
K. Davis (P)12786.5
C. Morris (H)13826.3
P. Brandt (P)12726.0
A. Balestri (SB)15855.7
B. Doty (BV)12695.4
L. McClain (SB)301635.1
E. Wright (BV)12615.1
C. Driscoll (P)12584.8
L. Endress (BV)12604.5
AssistsGPASTAPG
C. Driscoll (P)12473.9
B. Helms (BV)12403.3
K. Davis (P)12352.9
P. McClain (SB)15422.8
C. Pellegrini (H)13322.5
H. Heiberger (SB)15382.5
L. Endress (BV)12302.5
L. McClain (SB)33282.4
StealsGPSTLSSPG
C. Driscoll (P)12574.8
K. Davis (P)12514.3
L. McClain (SB)15614.1
L. Endress (BV)12443.7
C. Pellegrini (H)13302.3
N. Zamora (H)13262.0
D. Burden (P)12221.8
K. Morris (P)12211.8
BlocksGPBLKSBPG
C. Morris (H)13141.1
L. McClain (SB)15130.86
P. Brandt (P)12100.83
S. Bray (SB)15120.80
B. Doty (BV)1270.58
D. Burden (P)1270.58
Free throw shootingFTMFTAPCT.
C. Driscoll (P)3138.816
N. Zamora (H)2026.769
L. McLain (SB)6690.730
L. Pelka (H)811.727
A. Maupin (BV)1014.714
B. Larson (H)1014.714
L. Endress (BV)97141.690
S. Bray (SB)3449.690
Field goal shootingFGMFGAPCT.
E. Wright (BV)3656.640
P. Brandt (P)4993.526
C. Driscoll (P)4994.521
K. Davis (P)78162.481
B. Doty (BV)62131.470
N. Zamora (H)3482.415
3-PT shootingFGMFGAPCT.
D. Burden (P)821.381
C. Morris (H)617.375
C. Driscoll (P)2468.353
L. McClain (SB)3395.350
K. Morris (P)619.322
B. Helms (BV)2168.310
C. Pellegrini (H)1658.276
L. Endress (BV)834.240
L. Pelka (H)1150.220
Team offenseGPPTSAVG
Princeton1268957.4
Bureau Valley1364349.5
St. Bede1571247.5
Hall1353341.0
Team defenseGPPTSAVG
Princeton1232.132.1
Hall1345735.2
Bureau Valley1353941.5
St. Bede1566644.4
BCRBCR SportsBureau Valley PrepsHall PrepsPrinceton PrepsSt. Bede Preps
Kevin Hieronymus

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986 and is Sports Editor of Putnam County Record. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL