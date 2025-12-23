Shaw Local

Bureau County area Christmas tournaments at a glance, Monday, Dec. 22

Princeton's Keighley Davis shoots a free thrown in Friday's tournament action at Ottawa's famed Kingman Gymnasium. The Tigresses defeated L-P 57-52 and added a 53-48 win over Joliet Catholic Academy to improve to 10-0 and win the Pool C title. The Tigresses will play at 7:30 p.m. Monday looking to advance to Tuesday's championship game.

Princeton's Keighley Davis shoots a free thrown in Friday's tournament action at Ottawa's famed Kingman Gymnasium. The Tigresses defeated L-P 47-42, defeated Joliet Catholic Academy 53-48 on Saturday and Ottawa 54-25 on Monday to advance to Tuesday's championship game at 5:30 p.m. (Kevin Hieronymus)

By Kevin Hieronymus

Girls basketball

Ottawa Holiday Girls Tournament

POOL A: Ottawa 2-0, Plainfield Central 1-1, Newark 0-2

POOL B: Pontiac 2-0, IVC 1-1, Seneca 0-2

POOL C: Princeton 2-0, Joliet Catholic 1-1, LaSalle-Peru 0-2

POOL D: Metamora 2-0, Fieldcrest 1-1, Streator 0-2

FRIDAY: Princeton 47, L-P 42

Pontiac 57, Seneca 53

Fieldcrest 62, Streator 25

Ottawa 52, Newark 13

SATURDAY: Metamora 55, Fieldcrest 32

JCA 53, L-P 22

Metamora 49, Streator 16

IVC 58, Seneca 48

Plainfield 58, Newark 22

Princeton 53, JCA 48

Pontiac 44, IVC 33

Ottawa 26, Plainfield 17

MONDAY: L-P 53, Newark 20

Seneca 53, Streator 21

JCA 49, Plainfield 30

Fieldcrest 57, IVC 54

Metamora 67, Pontiac 43

Princeton 54, Ottawa 25

TUESDAY: 11th place - Newark vs. Streator, 10 a.m. 9th place - L-P vs. Seneca, 11:30 a.m. 7th place - Plainfield vs. IVC, 1 p.m. 5th place - JCA vs. Fieldcrest, 2:30 p.m. 3rd place - Pontiac vs. Ottawa, 4 p.m. 1st place - Metamora vs. Princeton, 5:30 p.m.

Lady Bruins Christmas Classic at St. Bede

FRIDAY, DEC. 26: Serena vs. Sandwich, 9 a.m., Brimfield vs. Putnam County, 10:25 a.m., St. Bede vs. Orion, 11:50 a.m, Sandwich vs. IVC, 1:15 p.m., Brimfield vs. Serena, 2:45 p.m., Orion vs. Putnam County, 4:10 p.m., St. Bede vs. IVC, 5:35 p.m.

SATURDAY, DEC. 27: St. Bede vs. Brimfield, 9 a.m., Putnam County vs, IVC, 10:25 a.m., Brimfield vs. Orion, 11:50 a.m, IVC vs. vs. Serena, 1:15 p.m., Putnam County vs. Sandwich, 2:45 p.m., Serena vs. Orion, 4:10 p.m., St. Bede vs. Sandwich, 5:35 p.m.

Warkins Memorial Christmas Classic at Prophetstown

POOL A: Mercer County, Stockton, Stark County

POOL B: Wethersfield, Hall, Rockridge

POOL C: Kewanee, Monmouth-Roseville, Fulton

POOL D: Bureau Valley, E-P, Morrison

SATURDAY, DEC. 27: Kewanee vs. Fulton, E-P vs. Morrison, 10 a.m.; Wethersfield vs. Hall, Mercer County vs. Stark County, 11:30 a.m., Morrison vs. Bureau Valley, Monmouth-Roseville vs. Kewanee, 1 p.m., Stockton vs. Mercer County, Rockridge vs. Wethersfield, 2:30 p.m., Fulton vs. Monmouth-Roseville, Bureau Valley vs. E-P, 4 p.m., Stark County vs. Stockton, Hall vs. Rockridge, 5:30 p.m.

MONDAY, DEC. 29: Crossover games, 4 & 5:30 p.m., 1st place A vs. 1st place D, 1st place B vs. 1st place C, 7 p.m.

TUESDAY, DEC. 30: Championship round - Crossover games, 4, 5:30, 7 p.m., championship, 7 p.m.

Boys basketball

Shipyard Showdown at Seneca

TUESDAY: Game 1 - (1) Lexington vs. Earlville (New Gym), Game 2 - (2) Marquette vs. Somonauk (Old Gym), 9 a.m. Game 3 - (2) Dwight vs. Coal City (NG), Game 4 - (5) Wilmington vs. GSW, (OG), 10:30 a.m. Game 5 - (2) Hall vs. DePue, noon (NG), Game 6 - (3) Indian Creek vs. Flanagan-Cornell, noon (OG). Game 7 - (7) Reed-Custer vs. Seneca, (NG), Game 8 - Woodland vs. Serena (OG), 1:30 p.m. Game 9 - winners 1-3, Game 10 - losers 1-3 (OG), 3 p.m. Game 11 - winners 2-4 (NG), Game 12 - losers 2-4 (OG), 4:30 p.m. Game 13 - winners 5-7 (NG), Game 14 - losers 5-7 (OG), 6 p.m. Game 15 - winners 16-18 (NG), Game 16 - losers 16-18 (OG), 7:30 p.m.

FRIDAY: Game 17 - losers 10-12, 9 a.m. Game 18 - losers 14-16, 10:30 a.m. Game 19 - winners 10-12, noon. Game 20 - winners 10-12, 1:30 p.m. Game 21 - losers 9-11, 3 p.m. Game 22 - losers 13-15, 4:30 p.m. Game 23 - winners 9-11, 6 p.m. Game 24 - winners 13-15, 7:30 p.m.

SATURDAY: Game 25 - losers 17-18, 9 a.m. Game 26 - winners 17-18, 10:30 a.m. Game 27 - losers 19-20, noon. Game 28 (consolation title) - winners 19-20, 1:30 p.m. Game 29 - losers 21-22, 3 p.m. Game 30 - winners 21-22, 4:30 p.m. Third place - losers 23-24, 6 p.m. Title - winners 23-24, 7:30 p.m.

Mike Hutchins Holiday Classic at Sherrard

SATURDAY: Game 1 - (4) Annawan vs. (5) East Dubuque, 11 a.m. Game 2 - (1) Byron vs. (8) Payson-Seymour, 12:30 p.m. Game 3 - (3) Peoria Notre Dame vs. (6) Princeton, 2 p.m. Game 4 - (2) Sherrard vs. (7) Alleman, 3:30 p.m.

MONDAY, DEC. 29: Game 5 - losers 1-2, 2:30 p.m. Game 6 - losers 3-4, 4 p.m. Game 7 - winners 1-2, 5:30 p.m. Game 8 - winners 3-4, 7 p.m.

TUESDAY, DEC. 30: 7th place - losers 5-6, 2:30 p.m. Consolation title (5th place) - winners 5-6, 4 p.m. 3rd place - losers 7-8, 5:30 p.m. Title - winners 7-8, 7 p.m.

97th annual Princeville Holiday Tournament

FRIDAY: Game 1 - (2) Elmwood vs. (7) Henry-Senachwine, 2 p.m. Game 2 - (3) Peoria Heights vs. (6) Midland, 3:30 p.m. Game 3 - (1) Ridgewood vs. (8) Ridgewood, 6:30 pm. Game 4 - (4) St. Bede vs. (5) Princeville, 8 p.m.

SATURDAY: Game 5 - losers 1-2, 2 p.m. Game 6 - losers 3-4, 3:30 p.m. Game 7 - winners 1-2, 6:30 p.m. Game 8 - winners 3-4, 8 p.m.

MONDAY, DEC. 29: Consolation 3rd - losers 5-6, 2 p.m. Consolation title - winners 5-6, 3:30 p.m. 3rd place - losers 7-8, 6:30 p.m. Title - winners 7-8, 8 p.m.

LaMoille Holiday Classic

MONDAY, DEC. 29: Game 1 - (1) Galva vs. (8) LaMoille, noon. Game 2 - (4) Amboy vs. (5) Wethersfield, 1:30 p.m. Game 3 - (2) Lowpoint-Washburn vs. (7) Polo, 3 pm. Game 4 - (3) St. Leland vs. (6) Putnam County, 4:30 p.m.

TUESDAY, DEC. 30: Game 5 - losers 1-2, noon. Game 6 - losers 3-4, 1:30 p.m. Game 7 - winners 1-2, 3 p.m. Game 8 - winners 3-4, 4:30 p.m.

WEDNESDAY, DEC. 31: Consolation 3rd - losers 5-6, 10 a.m. Consolation title - winners 5-6, 11:30 a.m. 3rd place - losers 7-8, 1 p.m. Title - winners 7-8, 2:30 p.m.

Kevin Hieronymus

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986 and is Sports Editor of Putnam County Record. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL