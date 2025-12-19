Shaw Local

Bureau County area Christmas tournaments at a glance

Hall's Chace Sterling gets a shot off around Fieldcrest's Kayden Eilts during the Colmone Classic on Friday, Dec. 12, 2025 at Hall High School.

Chace Sterling and the Hall Red Devils will take the No. 2 seed into the Shipyard Showdown at Seneca beginning Tuesday, Dec. 23. Defending champion Lexington is the top seed. (Scott Anderson)

By Kevin Hieronymus

Girls basketball

Ottawa Holiday Girls Tournament

POOL A: Ottawa, Newark, Plainfield Central

POOL B: IVC, Pontiac, Seneca

POOL C: Joliet Catholic, LaSalle-Peru, Princeton

POOL D: Fieldcrest, Metamora, Streator

FRIDAY, DEC. 19: Fieldcrest vs. Streator, 3 p.m., Pontiac vs. Seneca, 4:30 p.m., Princeton vs. L-P, 6 p.m., Ottawa vs. Newark, 7:30 p.m.

SATURDAY, DEC. 20: Metamora vs. Fieldcrest, 9 a.m., JCA vs. L-P, 10:30 a.m., Streator vs. Metamora, noon, IVC vs. Seneca, 1:30 p.m., Plainfield vs. Newark, 3 p.m., Princeton vs. JCA, 4:30 p.m., IVC vs. Pontiac, 6 p.m., Ottawa vs. Plainfield, 7:30 p.m.

MONDAY, DEC. 22: Game 13 - Pool A 3rd vs. Pool C 3rd, noon. Game 14 - Pool B 3rd vs. Pool D 3rd, 1:30 p.m. Game 15 - Pool A 2nd vs. Pool C 2nd, 3 p.m. Game 16 - Pool B 2nd vs. Pool D 2nd, 4:30 p.m. Game 17 - Pool B 1st vs. Pool D 1st, 6 p.m. Game 18 - Pool A 1st vs. Pool C 1st, 7:30 p.m.

TUESDAY, DEC. 23: 11th place - losers 13-14, 10 a.m. 9th place - winners 13-14, 11:30 a.m. 7th place - losers 15-16, 1 p.m. 5th place - winners 15-16, 2:30 p.m. 3rd place - losers 17-18, 4 p.m. 1st place - winners 17-18, 5:30 p.m.

Lady Bruins Christmas Classic at St. Bede

FRIDAY, DEC. 26: Serena vs. Sandwich, 9 a.m., Brimfield vs. Putnam County, 10:25 a.m., St. Bede vs. Orion, 11:50 a.m, Sandwich vs. IVC, 1:15 p.m., Brimfield vs. Serena, 2:45 p.m., Orion vs. Putnam County, 4:10 p.m., St. Bede vs. IVC, 5:35 p.m.

SATURDAY, DEC. 27: St. Bede vs. Brimfield, 9 a.m., Putnam County vs, IVC, 10:25 a.m., Brimfield vs. Orion, 11:50 a.m, IVC vs. vs. Serena, 1:15 p.m., Putnam County vs. Sandwich, 2:45 p.m., Serena vs. Orion, 4:10 p.m., St. Bede vs. Sandwich, 5:35 p.m.

Warkins Memorial Christmas Classic at Prophetstown

POOL A: Mercer County, Stockton, Stark County

POOL B: Wethersfield, Hall, Rockridge

POOL C: Kewanee, Monmouth-Roseville, Fulton

POOL D: Bureau Valley, E-P, Morrison

SATURDAY, DEC. 27: Kewanee vs. Fulton, E-P vs. Morrison, 10 a.m.; Wethersfield vs. Hall, Mercer County vs. Stark County, 11:30 a.m., Morrison vs. Bureau Valley, Monmouth-Roseville vs. Kewanee, 1 p.m., Stockton vs. Mercer County, Rockridge vs. Wethersfield, 2:30 p.m., Fulton vs. Monmouth-Roseville, Bureau Valley vs. E-P, 4 p.m., Stark County vs. Stockton, Hall vs. Rockridge, 5:30 p.m.

MONDAY, DEC. 29: Crossover games, 4 & 5:30 p.m., 1st place A vs. 1st place D, 1st place B vs. 1st place C, 7 p.m.

TUESDAY, DEC. 30: Championship round - Crossover games, 4, 5:30, 7 p.m., championship, 7 p.m.

Boys basketball

Shipyard Showdown at Seneca

TUESDAY, DEC. 23: Game 1 - (1) Lexington vs. Earlville (New Gym), Game 2 - (2) Marquette vs. Somonauk (Old Gym), 9 a.m. Game 3 - (2) Dwight vs. Coal City (NG), Game 4 - (5) Wilmington vs. GSW, (OG), 10:30 a.m. Game 5 - (2) Hall vs. DePue, noon (NG), Game 6 - (3) Indian Creek vs. Flanagan-Cornell, noon (OG). Game 7 - (7) Reed-Custer vs. Seneca, (NG), Game 8 - Woodland vs. Serena (OG), 1:30 p.m. Game 9 - winners 1-3, Game 10 - losers 1-3 (OG), 3 p.m. Game 11 - winners 2-4 (NG), Game 12 - losers 2-4 (OG), 4:30 p.m. Game 13 - winners 5-7 (NG), Game 14 - losers 5-7 (OG), 6 p.m. Game 15 - winners 16-18 (NG), Game 16 - losers 16-18 (OG), 7:30 p.m.

FRIDAY, DEC. 26: Game 17 - losers 10-12, 9 a.m. Game 18 - losers 14-16, 10:30 a.m. Game 19 - winners 10-12, noon. Game 20 - winners 10-12, 1:30 p.m. Game 21 - losers 9-11, 3 p.m. Game 22 - losers 13-15, 4:30 p.m. Game 23 - winners 9-11, 6 p.m. Game 24 - winners 13-15, 7:30 p.m.

SATURDAY, DEC. 27: Game 25 - losers 17-18, 9 a.m. Game 26 - winners 17-18, 10:30 a.m. Game 27 - losers 19-20, noon. Game 28 (consolation title) - winners 19-20, 1:30 p.m. Game 29 - losers 21-22, 3 p.m. Game 30 - winners 21-22, 4:30 p.m. Third place - losers 23-24, 6 p.m. Title - winners 23-24, 7:30 p.m.

Mike Hutchins Holiday Classic at Sherrard

SATURDAY, DEC. 27: Game 1 - (4) Annawan vs. (5) East Dubuque, 11 a.m. Game 2 - (1) Byron vs. (8) Payson-Seymour, 12:30 p.m. Game 3 - (3) Peoria Notre Dame vs. (6) Princeton, 2 p.m. Game 4 - (2) Sherrard vs. (7) Alleman, 3:30 p.m.

MONDAY, DEC. 29: Game 5 - losers 1-2, 2:30 p.m. Game 6 - losers 3-4, 4 p.m. Game 7 - winners 1-2, 5:30 p.m. Game 8 - winners 3-4, 7 p.m.

TUESDAY, DEC. 30: 7th place - losers 5-6, 2:30 p.m. Consolation title (5th place) - winners 5-6, 4 p.m. 3rd place - losers 7-8, 5:30 p.m. Title - winners 7-8, 7 p.m.

97th annual Princeville Holiday Tournament

FRIDAY, DEC. 26: Game 1 - (2) Elmwood vs. (7) Henry-Senachwine, 2 p.m. Game 2 - (3) Peoria Heights vs. (6) Midland, 3:30 p.m. Game 3 - (1) Ridgewood vs. (8) Ridgewood, 6:30 pm. Game 4 - (4) St. Bede vs. (5) Princeville, 8 p.m.

SATURDAY, DEC. 27: Game 5 - losers 1-2, 2 p.m. Game 6 - losers 3-4, 3:30 p.m. Game 7 - winners 1-2, 6:30 p.m. Game 8 - winners 3-4, 8 p.m.

MONDAY, DEC. 29: Consolation 3rd - losers 5-6, 2 p.m. Consolation title - winners 5-6, 3:30 p.m. 3rd place - losers 7-8, 6:30 p.m. Title - winners 7-8, 8 p.m.

LaMoille Holiday Classic

DEC. 29-31: Pairings not set

TEAMS: Amboy, Leland, LaMoille, Low-Point Washburn, Galva, Polo, Putnam County, Wethersfield

