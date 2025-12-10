Shaw Local

2025 Colmone Classic at a glance

Princeton senior Ryan Jagers shoots over Bureau Valley Saturday during the Colmone Classic at Hall High School. The Tigers won 86-83 in double OT.

By Kevin Hieronymus

The 2025 Colmone Classic is underway at Hall High School. Here’s all you need to know:

DEFENDING CHAMPION: Fieldcrest

RED POOL: Hall 2-0, Rock Falls 1-1, Putnam County 0-2

WHITE POOL: Fieldcrest 1-0, Kewanee 1-0, Galva 0-2

BLACK POOL: Mendota 1-0, Eureka 1-0, St. Bede 0-2

GRAY POOL: IVC 2-0, Princeton 1-1, Bureau Valley 0-2

SATURDAY: Fieldcrest 70, Galva 40

Princeton 86, Bureau Valley 83 (2 OT)

Hall 54, Rock Falls 35

Mendota 88, St. Bede 64

MONDAY: IVC 59, Bureau Valley 51

Kewanee 72, Galva 69

Rock Falls 62, Putnam County 43

TUESDAY: Eureka 63, St. Bede 48

IVC 61, Princeton 53

Hall 40, PC 23

WEDNESDAY: Fieldcrest vs. Kewanee, 5:30 p.m., Mendota vs. Eureka, 7 p.m.

THURSDAY: Game 13 - St. Bede vs. Bureau Valley, 5 p.m. Game 14 - PC vs. Galva, 6:30 p.m. Game 15 - Black #2 vs. Princeton, 8 p.m.

FRIDAY: Game 16 - Rock Falls vs. White #2, 5 p.m. Game 17 - Black #1 vs. IVC, 6:30 p.m. Game 18 - Hall vs. White #1, 8 p.m.

SATURDAY: 11th place - Losers 13-14, noon. 9th place - Winners 13-14, 1:30 p.m. 7th place - Losers 15-16, 3 p.m. 5th place - Winners 15-16, 4:30 p.m. 3rd place - losers 17-18, 6 p.m. Title - Winners 17-18, 7:30 p.m.

JV tournament

RED POOL: Hall 2-0, Putnam County 1-1, Rock Falls 0-2

WHITE POOL: L-P 2-0, Kewanee 1-1, Fieldcrest 0-2

BLACK POOL: Eureka 2-0, Mendota 1-1, St. Bede 0-2

GRAY POOL: IVC 2-0, Bureau Valley 1-1, Princeton 0-2

SATURDAY: Hall 52, PC 28

IVC 51, BV 31

Hall 49, Rock Falls 34

PC 37, Rock Falls 35

Mendota 45, St. Bede 27

Eureka 70, St. Bede 24

Eureka 55, Mendota 42

BV 51, Princeton 44

IVC 59, Princeton 30

Kewanee 46, Fieldcrest 31

L-P 43, Fieldcrest 28

L-P 35, Kewanee 25

THURSDAY: Rock Falls vs. Princeton, 5 p.m.; St. Bede vs. Fieldcrest, 6:30 p.m.; Mendota vs. Kewanee, 8 p.m.

FRIDAY: PC vs. BV, 5 p.m.; Game 17 - Hall vs. IVC, 6:30 p.m.; Game 18 - Eureka vs. L-P, 8 p.m.

SATURDAY: Championship - winners 17-18, 10:30 a.m.

Putnam County's Jacob Furar shoots a jump shot over Henry-Senachwine's Landon Harbison on Friday, Dec. 5, 2025 at Putnam County High School.

BCR
Kevin Hieronymus

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986 and is Sports Editor of Putnam County Record. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL