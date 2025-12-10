2025 Colmone Classic at a glance

The 2025 Colmone Classic is underway at Hall High School. Here’s all you need to know:
DEFENDING CHAMPION: Fieldcrest
RED POOL: Hall 2-0, Rock Falls 1-1, Putnam County 0-2
WHITE POOL: Fieldcrest 1-0, Kewanee 1-0, Galva 0-2
BLACK POOL: Mendota 1-0, Eureka 1-0, St. Bede 0-2
GRAY POOL: IVC 2-0, Princeton 1-1, Bureau Valley 0-2
SATURDAY: Fieldcrest 70, Galva 40
Princeton 86, Bureau Valley 83 (2 OT)
Hall 54, Rock Falls 35
Mendota 88, St. Bede 64
MONDAY: IVC 59, Bureau Valley 51
Kewanee 72, Galva 69
Rock Falls 62, Putnam County 43
TUESDAY: Eureka 63, St. Bede 48
IVC 61, Princeton 53
Hall 40, PC 23
WEDNESDAY: Fieldcrest vs. Kewanee, 5:30 p.m., Mendota vs. Eureka, 7 p.m.
THURSDAY: Game 13 - St. Bede vs. Bureau Valley, 5 p.m. Game 14 - PC vs. Galva, 6:30 p.m. Game 15 - Black #2 vs. Princeton, 8 p.m.
FRIDAY: Game 16 - Rock Falls vs. White #2, 5 p.m. Game 17 - Black #1 vs. IVC, 6:30 p.m. Game 18 - Hall vs. White #1, 8 p.m.
SATURDAY: 11th place - Losers 13-14, noon. 9th place - Winners 13-14, 1:30 p.m. 7th place - Losers 15-16, 3 p.m. 5th place - Winners 15-16, 4:30 p.m. 3rd place - losers 17-18, 6 p.m. Title - Winners 17-18, 7:30 p.m.
JV tournament
RED POOL: Hall 2-0, Putnam County 1-1, Rock Falls 0-2
WHITE POOL: L-P 2-0, Kewanee 1-1, Fieldcrest 0-2
BLACK POOL: Eureka 2-0, Mendota 1-1, St. Bede 0-2
GRAY POOL: IVC 2-0, Bureau Valley 1-1, Princeton 0-2
SATURDAY: Hall 52, PC 28
IVC 51, BV 31
Hall 49, Rock Falls 34
PC 37, Rock Falls 35
Mendota 45, St. Bede 27
Eureka 70, St. Bede 24
Eureka 55, Mendota 42
BV 51, Princeton 44
IVC 59, Princeton 30
Kewanee 46, Fieldcrest 31
L-P 43, Fieldcrest 28
L-P 35, Kewanee 25
THURSDAY: Rock Falls vs. Princeton, 5 p.m.; St. Bede vs. Fieldcrest, 6:30 p.m.; Mendota vs. Kewanee, 8 p.m.
FRIDAY: PC vs. BV, 5 p.m.; Game 17 - Hall vs. IVC, 6:30 p.m.; Game 18 - Eureka vs. L-P, 8 p.m.
SATURDAY: Championship - winners 17-18, 10:30 a.m.