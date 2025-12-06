Northbrook Middle School honor roll, 1st trimester 2025-26

Northbrook Middle School in Mendota recently announced its honor roll for the first trimester of the 2025-26 school year.
High honor roll
Fifth grade: Raelynn Albers, Ariana Arteaga, Malia Aska, Waylon Beck, Jaxon Brown, Marshal Brown, Nayeli Carbajal, Brynlee Carden, Liam Christmann, Ruby Diaz Santos, Michael Dykstra, Evalyn Eslinger, Caiden German, Luis Granados, Lillian Hansen, Gracie Jomant, Logan Jones, Ava Kelly, Layla Martinez, Abel Olivas, Isaiah Orozco, Gwendolyn Pecher, Mia Phillips, Grace Piskie, Daniel Ramirez, Isabel Reyes, Julian Rojas, Gulianna Salinas, Mia Sharp, German Toribio, Lyla Trumper, Jacob Verna, Rosalynn Wheeler, Kinsley Wofford
Sixth grade: Daniella Arteaga, Emilio Arteaga, Jude Borelli, Jersie Carr, Victor Correa, Harrison Coss, Gabriella Diaz, Aubree Dinges, Peter Dunfrund, Ella Escatel, Nina Escatel, Nikki Figueroa, Aubrey Gambrel, Triniti Garcia, Addison Gaspar, Faelan Hagy, Emerson Kent, Landon Kent, Krew Knaff, Adelynn Landers, Jacob Lengsfeld, Aubrey Mathieu, Kennedy McCollom, Kennedy Mellott, Liliana Montoya, Jacob Nunez Diaz, Ariel Pavnica, Lyla Pecher, Camden Phalen, Jaclynn Ridge, Aleeah Smith, Connor Stevenson, Maddie Strait, Jalyessa Vernoy, Christian Walsh, Reese Ward, Austin Wire, Briana Zendeli
Seventh garde: Daniela Arteaga, Julian Arteaga, Bradley Betz, Eliza Celis, Elijah Godina, Sebastian Harzheim, Kate Kleckner, Leonardo Leek, Nadia Rodriguez, Kayli Seablom, Brayden Thiele, Ruzdije Zendeli
Eighth grade: Isaac Baltazar, Brystol Bonnell, Taylor Erlenborn, Aliya Escatel, Janelly Escatel, Samantha Foltynewicz, Emiliano Galindo-Garcia, Aubri Gonzalez, Albana Imeri, London Jones, Chloe Klein, Sebastian Magallanes, Dianely Mendez-Santana, Kendra Milus, Hunter Piller, Lyla Rodriguez, Brooklyn Russell, Evelyn Sims, Victor Solorzano, Gavin Stamberger, Harper Stamberger, Elyse Waldron
Honor roll
Fifth grade: Manuel Aburto, Brooklyn Bejster, Joree Bowne, Candice Boysen, Maddux Brown, Ajla Bugiyne, Reyes Cervantes, Gage Cordella, Kyler Drees, Michael Eames, Averie Falcon, Rafael Gonzalez, Syomara Gonzalez Escatel, Delilah Hermosillo, Jocelyn Hernandez, Aribella Hernandez-Delacruz, Cason Jordan, Jorge Montes, Julian Montes, Charleigh Pedersen, Alyson Perez Rodriguez, Christian Ruiz, Jacob Salazar-Rivas, Fernando Sandoval, Jada Scott, Mike Vazquez
Sixth grade: Omar Aranda, Summer-Rose Archie, John Bend, Lindsey Boege, Ruben Celis, Oliver Davis, Abel Diaz, Sophia Dunley, Dana Falcon Santoyo, Emilia Farrier, Alexxa Figueroa, Brody Gilkerson, Evelina Gonzalez, Kaleb Grim, Evan Komitas, Bailee Lambert, Daniela Magallanes, Gunner Owens, Evelyn Quintana, Molly Randa, Dylan Read, Mayra Renteria, Jayden Saylor, Samuel Saylor, Jacklyn Silva, Alexander Wickstrom
Seventh grade: Jake Allen, Cruz Arteaga, Olympia Becker, Jaxx Bonnell, Emiliano Casas Valle, Kinsley Diaz, Brianna Escatel, Olivia Jomant, Collin Kleckner, Liliana Krisch, Colton Mikulik, Michelle Montes, Gianna Morano, Daniel Price, Isabella Ramos, George Rhynedance, Lily Skjoldager, Ayden Stallings
Eighth grade: Isayanna Arreola, Bentley Bejster, Billy Bromenschenkel, Kenna Brown, Jose Chavez Vidal, Caroline Correa, Holden Coss, Aaron Covarrubias, Aliya Eames, Seriyah Elam, Bellalyn Escatel, Jayden Figueroa, Kendal Fromherz, Dominic Gonzalez, Genesis Gonzalez, Karter Grim, Ashley Guzman, Gage Hanson, Herlinda Huizar, Skyler Kenny, Kathryn Loutsch, Kendra Mullins, Elaina Ohlendorf, Jordan Olivarez, Charlize Pena, Viridianna Perez, Kayne Phillips, Maggie Price, Bailee Rambert, Henry Schroeder, Kennie Stremlau, Delaney Tucker, Ella Verkler, Wyatt Zimmerman