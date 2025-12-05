2025 Colmone Classic at a glance

The 2025 Colmone Classic tips off Saturday at Hall High School. Here’s all you need to know:
DEFENDING CHAMPION: Fieldcrest
RED POOL: Hall, Putnam County, Rock Falls
WHITE POOL: Bureau Valley, IVC, Princeton
BLACK POOL: Eureka, Mendota, St. Bede
GRAY POOL: Fieldcrest, Galva, Kewanee
SATURDAY: Galva vs. Fieldcrest, 3 p.m.; Bureau Valley vs. Princeton, 4:30 p.m.; Hall vs. Rock Falls, 6 p.m.; St. Bede vs. Mendota, 7:30 p.m.
MONDAY: IVC vs. Bureau Valley, 5 p.m., Kewanee vs Galva, 6:30 p.m.; Rock Falls vs. PC, 8 p.m.
TUESDAY: Eureka vs. St. Bede, 5 p.m., Princeton vs. IVC, 6:30 p.m.; PC vs. Hall, 8 p.m.
WEDNESDAY: Fieldcrest vs. Kewanee, 5:30 p.m.; Mendota vs. Eureka, 7 p.m.
THURSDAY: Game 13 - Black #3 vs. Gray #3, 5 p.m.; Game 14 - Red #3 vs. White #3, 6:30 p.m.; Game 15 - Black #2 vs. Gray #2, 8 p.m.
FRIDAY: Game 16 - Red #2 vs. White #2, 5 p.m.; Game 17 - Black #1 vs. Gray #1, 6:30 p.m.; Game 18 - Red #1 vs. White #1, 8 p.m.
SATURDAY: 11th place - Losers 13-14, noon. 9th place - Winners 13-14, 1:30 p.m. 7th place - Losers 15-16, 3 p.m. 5th place - Winners 15-16, 4:30 p.m. 3rd place - losers 17-18, 6 p.m. Title - Winners 17-18, 7:30 p.m.
JV tournament
RED POOL: Hall, Putnam County, Rock Falls
WHITE POOL: Fieldcrest, Kewanee, L-P
BLACK POOL: Eureka, Mendota, St. Bede
GRAY POOL: Bureau Valley, IVC, Princeton
SATURDAY: Main Gym - PC vs. Hall, 9 a.m.; IVC vs. BV, 10:30 a.m.; Hall vs. Rock Falls, noon; Rock Falls vs. PC, 1:30 p.m. Auxiliary gym - St. Bede vs. Mendota, 9 a.m.; Eureka vs. St. Bede, 10:30 a.m.; Mendota vs. Eureka, noon; BV vs. Princeton, 1:30 p.m.; Princeton vs. IVC, 3 p.m.; Fieldcrest vs. Kewanee, 4:30 p.m.; L-P vs. Fieldcrest, 6 p.m.; Kewanee vs. L-P, 7:30 p.m.
Continues with crossover game on Thursday and Friday with the championship at 10:30 a.m. on Saturday, Dec. 13