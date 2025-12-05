Shaw Local

Illinois Valley

2025 Colmone Classic at a glance

2024 Colmone Classic Champions-Fieldcrest receive trophy from Frank Colmone on Saturday, December 14, 2024 at Hall High School in Spring Valley.

Hall High School celebrated "50 years of Frank" for last year's Colmone Classic basketball tournament. The 51st annual tournament tips off Saturday. Fieldcrest is the defending champion. (MaKade Rios For Shaw Media)

By Kevin Hieronymus

The 2025 Colmone Classic tips off Saturday at Hall High School. Here’s all you need to know:

DEFENDING CHAMPION: Fieldcrest

RED POOL: Hall, Putnam County, Rock Falls

WHITE POOL: Bureau Valley, IVC, Princeton

BLACK POOL: Eureka, Mendota, St. Bede

GRAY POOL: Fieldcrest, Galva, Kewanee

SATURDAY: Galva vs. Fieldcrest, 3 p.m.; Bureau Valley vs. Princeton, 4:30 p.m.; Hall vs. Rock Falls, 6 p.m.; St. Bede vs. Mendota, 7:30 p.m.

MONDAY: IVC vs. Bureau Valley, 5 p.m., Kewanee vs Galva, 6:30 p.m.; Rock Falls vs. PC, 8 p.m.

TUESDAY: Eureka vs. St. Bede, 5 p.m., Princeton vs. IVC, 6:30 p.m.; PC vs. Hall, 8 p.m.

WEDNESDAY: Fieldcrest vs. Kewanee, 5:30 p.m.; Mendota vs. Eureka, 7 p.m.

THURSDAY: Game 13 - Black #3 vs. Gray #3, 5 p.m.; Game 14 - Red #3 vs. White #3, 6:30 p.m.; Game 15 - Black #2 vs. Gray #2, 8 p.m.

FRIDAY: Game 16 - Red #2 vs. White #2, 5 p.m.; Game 17 - Black #1 vs. Gray #1, 6:30 p.m.; Game 18 - Red #1 vs. White #1, 8 p.m.

SATURDAY: 11th place - Losers 13-14, noon. 9th place - Winners 13-14, 1:30 p.m. 7th place - Losers 15-16, 3 p.m. 5th place - Winners 15-16, 4:30 p.m. 3rd place - losers 17-18, 6 p.m. Title - Winners 17-18, 7:30 p.m.

JV tournament

RED POOL: Hall, Putnam County, Rock Falls

WHITE POOL: Fieldcrest, Kewanee, L-P

BLACK POOL: Eureka, Mendota, St. Bede

GRAY POOL: Bureau Valley, IVC, Princeton

SATURDAY: Main Gym - PC vs. Hall, 9 a.m.; IVC vs. BV, 10:30 a.m.; Hall vs. Rock Falls, noon; Rock Falls vs. PC, 1:30 p.m. Auxiliary gym - St. Bede vs. Mendota, 9 a.m.; Eureka vs. St. Bede, 10:30 a.m.; Mendota vs. Eureka, noon; BV vs. Princeton, 1:30 p.m.; Princeton vs. IVC, 3 p.m.; Fieldcrest vs. Kewanee, 4:30 p.m.; L-P vs. Fieldcrest, 6 p.m.; Kewanee vs. L-P, 7:30 p.m.

Continues with crossover game on Thursday and Friday with the championship at 10:30 a.m. on Saturday, Dec. 13

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986 and is Sports Editor of Putnam County Record. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL