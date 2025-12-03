Shaw Local

Oglesby Washington honor roll

Oglesby Washington School released its honor and high honor rolls for the first trimester of the 2025-26 school year.

By Tom Collins

Honor Roll

Sixth grade: Liam Benedetti, Michael Finnell, Robert Henry, Bram Kinzer, Carter Mann, Bentley McFadin, Payzlie Miller, Dexter Rigby and Drake Taylor

Seventh grade: Finnegan Carter, Madisyn Engel, Lennox Halm, Junie Hancock, Stella Harty, Isabella Hawley, Nathan Jarosz, Dominick Liberatore, Haylee Swiskoski and Aden Zavsza

Eighth grade: Harper Green, Georgia Grosenbach, Aubrey Hale, Laiken Halm, Landen Halm, Madison Hill, Rubi Ramirez, Addison Sesto and Kensley Turczyn

High Honor Roll

Sixth grade: Leana Asani, Bryleigh Camenisch, Declan Dahl, Camden Deegan, Lincoln Hammers, Grace Knutson, Ruby Martin, Harper Quiles and Jonah Thorson

Seventh grade: Logan Balestri, Mackenzie Kalita, Avery Klinefelter, Brody Kramarsic, Kash Mathesius, Ava Myers, Michael Padilla, Elliana Ramirez, Jiselle Salazar, Felix Shapiro, Lilabeth Skodachek, Lucas Straughn and Levi Zermeno

Eighth grade: Jett Arkins Natalie Baker, Gabrianna Cervantes, Aubrie Emmerling, Laney Gardner, Lydia Kamnikar, Ariella Margis-Ragazincky, Easton Strand, Leslee Thompson and Vincent Wrent

