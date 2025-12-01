Parkside Middle School names high honor roll students

Parkside Middle School in Peru has announced its high honor roll students for the first trimester of the 2025-2026 school year.
Fifth grade:
Mackenzie Ajster, Avalean Arnold, Beckett Battaglia, Nikolas Brooks Jr., Carsyn Burris, Cohen Burris, Finley Costello, Paula deJesus Ramirez, Mack Dinges, Sophia Gensini, Ethan Gift, Emma Hermosillo, Quinn Holman, Mila Jones, Hallie Klass, Erin Kohr, Lauren Lamps, Kenna Lester, James Meyer, Collins Miller, Jose Mora, Bartek Murawski, Julian Patino, Logan Platt, RJ Rodriguez, Cora Roether, Antonia Rojas-Forero, Elena Stewart, Carson Testa and Aria Turczyn.
Sixth grade:
Ekko Baima, Avery Beals, Madelynn Boyer, Kaitlyn Bustos, Cameron Dresbach, Evan Hall, Tristan Harmon, Palmer Kotecki, Jairo Ledesma-Gonzalez, Alexandria Lindbergh, James Lowery, Carson Lutes, Gary Martinez, Keegan McLane, Killian O’Dell, Dominic Pearl, Evan Pyszka, Sofia Smith and Luca Vezzetti.
Seventh grade:
Brayden Ajster, Brooke Backes, Olivia Boyer, Byrnadette Bunzell, Kinley Goode, Adrian Graham, Lucy Guttilla, William Henson IV, Bryn Kamphaus, Alison Kiefel, Bailey Knowles, Sloane Kotecki, Maddie Kramer, Aleah Krouse, Alex Lamps, Gus Maier, Easton Mazur, Mae Meyer, Simon Michaelson, Adrian Murawski, Anaiz Perez, Theodore Pinter, Jayden Ramirez, Giuliana Riva, Reuben Roether, Lastin Schmillen, Julia Smith, Aiden Urbanc and Geno Vezzetti.
Eighth grade:
Allie Baumgarten, Emma Bilguun, Caleb Cass, Rudy Dinges, Sienna Edgcomb, Vienna Fitzpatrick, Lilyonna Greathouse, Brayden Lindbergh, Claire Lowery, Tripp McClain, Aubrey Miller, Briahnna Mosell, Olivia Rathbun, Abby Redmon, Brendon Suarez, Fiona Tran and Roddick Wagner.