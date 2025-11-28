Shepherd Middle School names trimester 1 honor roll

Shepherd Middle School in Ottawa has announced its honor roll students for the first trimester of the 2024-25 school year.
Seventh grade honor roll
Nora Ahearn, Talyn Baldridge, Spencer Beal, Brianna Benson, Aleena Bodhaine, Emma Budnick, Dakota Burger, James Butzen, Brooklyn Cheatham, Casey Clairmont, Lydia Clift, Kinley Coughlin, Elena Crotty, Gavin Decker, Chloe DeGregorio, Layla Deibel-Sowell, Jesse Dettmann, Donovin Dilley, Levi Duffy, Aaron Dunne, Ethan Farabaugh, Nevaeh Farrell, Chad Ferguson, Braden Frauendienst, Ana Fuentes, Annabelle Fulcher, Emery Ganiere, Evan Harris, Ryder Harsted, Maddox Hatala, Dane Hawkins, Serene Hayes, Lylla Henry, Millyana Heredia, Yair Hernandez, Imogen Hertzner, Paislee Hoffman, Briar Holloway, Greyson Holloway, Maddison Jenkins, Jake Johnson, Mansirat Kaur, Jocelyn Kinkade, Joseph Knott, Aubree Kovash, Paislee Leadingham, Abbett Leal, Jason Leonard, Jace Ludkowski, Noah Martin, Audrey McCambridge, Blake Meegan, Westin Mikkelsen, Eloise Minelli, Tucker Murphy, Sophia Navarro-Kellgren, Zuri Ortega, David Ostrander, Addison Parrott, Abram Pender, Alicia Perez, Isabella Perry, Kyleigh Pianto, Ainsley Ramza, Samuel Reynolds, Calleigh Rivera, Nolan Rockey, Audry Rodriguez, Raegan Rodriguez, Ruby Rodriguez, Elijah Rogers, Grace Rogers, Michael Scofield, Ella Sibert, Leta Staley, Mary Staley, Carleigh Stebbins, Mari Steele, Zoey Sterner, Nicolette Stewart, Cameron Taylor, Thomas Wallace, Emma Ward, Tanner Weygand, Charlotte Wiegman, Cheyenne Wilkinson, Kylinn Willet, Jayda Williams, Jalissa Zoglmann and Bella Zuber.
Eighth grade honor roll
Jeremiah Abernathy, Cali Abrant, Susannah Adams, Joseph Armstrong, Jeremy Bain, Nolan Barta, Isabella Beard, Makayla Becker, Michael Becker, Adyssen Boaz, Ronnie Boaz, Cole Bressendorf, Hunter Brown, Mason Brown, Mary Bryan, Emersen Buck, Cecilia Burke, Raegan Butler, Tucker Clemens, Thomas Cooke, Kayleeann Cooper, Mia Corwin, Collins Culjan, Tylee Darif, Brock Davis, Malena Dettore, Reagan Duffield, Adelynn Duke, Alexis Ehret, Kailey Engel, Arely Espino, Gabriella Ewers, Heaven-Lee Farrell, Liam Feehan, Gianna Fiesel, Raymond Foster, Ashlyn Fritz, Madyson Govero, Landon Gustafson, Joslyn Hallam, Quinn Harden, Mila Hedrick, Colin Heimer, Amaya Hendon, Aiden Hill, Ariel Hill, Joseph Husted, Kyle Jordan, Aydin Kacmaz, Caine Kazlowski, Aubree Kerwell, Maliyah Kidd, Elaina Kimes, Willow King, Brayden Kost, Cameron Lawsha, Ramiro Lazaro Corona, Maleigha Liddle, Harley Link, Joanna Lopez, Trapper Love, Inara Mann, Jack Markey, Jonathan Martinez, Nicolas Martinez, Hannah Mateika, Jaysen Mauk, Jackson Mayszak, Madeline McCambridge, Wyatt McComb, Raelyn Meisel, Dakotah Milligan, Makenna Moore, Judah Morris, Scarlet Munoz, Eduardo Navarro, Liam Nelson, Lillian Nesti, Tripp Newman, Bach Nguyen, Rylee Norris, Kennedee Nugent, Ashlyn Olesen, Lucia Perez-Lopez, Parker Pierce, Johnathan Pitts, Jaxyn Provance, Trae Richards, Keagan Robertson, Neyovanni Rodriguez, Jackson Rogers, Jace Sandoval, Julian Santoy, Glen Schultz, Evan Sexton, Addison Shymanski, Brianna Smith, Kentley Smith, Lilith Stout, Pandora Stout, Sebastian Strow, Anaeli Tellez, Mozelle Truss, Ryleigh Valle, Aaliyah Vega, Ella Waddell, Ella Wagner, Carsen Walker, Ella Walker, Quinn Walker, Cortez White, Hayden Wier, Aya Williams, Ethan Wilson, Athena Woodin, Nolan Woods and Tobias Zhu.