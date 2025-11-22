Shaw Local

Boys basketball Thanksgiving tournaments

Hall head boys basketball coach Mike Filippini coaches his team against L-P on Tuesday, Nov. 29, 2022 at Hall High School in Spring Valley.

Hall coach Mike Filippini will take his Red Devils back to the Huskers Hardwood Tip-Off Tourney at Serena with their first game at 6:30 p.m. Tuesday vs. Newark. (Scott Anderson)

By Kevin Hieronymus

Dean Riley Shootin’ the Rock at Ottawa

POOL A: Ottawa, Pontiac, Princeton, Sterling

POOL B: L-P, Oak Forest, Plano, Streator

MONDAY: Sterling vs. Pontiac, 5 p.m., Ottawa vs. Princeton, 6:30 p.m., L-P vs Streator

TUESDAY: Pontiac vs. Princeton, 5 p.m., Ottawa vs. Sterling, 6:30 p.m., Oak Forest vs. Plano, 8 p.m.

FRIDAY: Oak Forest vs. Streator, 11:30 a.m., Plano vs. L-P, 1 p.m., Princeton vs. Sterling, 2:30 p.m., Streator vs. Plano, 4 p.m., L-P vs. Oak Forest, 5:30 p.m., Ottawa vs. Pontiac, 7 p.m.

SATURDAY: 7th place - 4th place Pool A vs. 4th place Pool B, noon. 5th place - 3rd place Pool A vs. 3rd place Pool B, 1:30 p.m. 3rd place - 2nd place Pool A vs. 2nd place Pool B, 3 p.m. Title - 1st place Pool A vs. 1st place Pool B, 4:30 p.m.

Note: Sophomores are playing at Love Gym.

2nd Annual Huskers Hardwood Tip-Off Tourney

POOL A: Earlville, Marquette, Peoria Notre Dame sophs, Serena

POOL B: Hall, Newark, Seneca, Somonauk

MONDAY: Seneca vs. Somonauk, 5 p.m., Earlville vs. Serena, 6:30 p.m.

TUESDAY: Earlville vs. Marquette, 5 p.m., Newark vs. Hall, 6:30 p.m.

WEDNESDAY: Somonauk vs. Hall, 1 p.m., Peoria ND vs. Marquette, 2:30 p.m., Seneca vs. Newark, 4 p.m., Peoria ND vs. Serena, 5:30 p.m.

FRIDAY: Somonauk vs. Newark, 2:30 p.m., Peoria ND vs. Earlville, 4 p.m., Seneca vs. Hall, 5:30 p.m., Marquette vs. Serena, 7 p.m.

SATURDAY: 7th place - 4th place Pool A vs. 4th place Pool B, 1 p.m. 5th place - 3rd place Pool A vs. 3rd place Pool B, 2:30 p.m. 3rd place - 2nd place Pool A vs. 2nd place Pool B, 4 p.m. Title - 1st place Pool A vs. 1st place Pool B, 5:30 p.m.

Erie-Prophetstown Thanksgiving Tournament

MONDAY: Rock Falls at Riverdale, 7 p.m.

TUESDAY: E-P at Bureau Valley, 7 p.m.

FRIDAY: Bureau Valley at Rock Falls, Riverdale at E-P, 7 p.m.

SATURDAY: At Prophetstown - Bureau Valley vs. Riverdale, 1 p.m., Rock Falls vs. E-P, 2:30 p.m.

Note: The F/S teams proceed the varsity games Monday through Friday

Route 17 Classic

WOODLAND POOL: Flanagan-Cornell, Ridgeview, St. Bede, Woodland

DWIGHT POOL: Dwight, Grant Park, Momence, Tri-Valley

MONDAY: Flanagan-Cornell vs. Ridgeview, 6:30 p.m., St. Bede vs. Woodland, 8 p.m.

TUESDAY: Flanagan-Cornell vs. St. Bede, 6:30 p.m., Ridgeview vs. Woodland, 8 p.m.

WEDNESDAY: St. Bede vs. Ridgeview, 6:30 p.m. vs. Woodland vs. Flanagan-Cornell, 8 p.m.

SATURDAY: 7th place - 4th place Woodland Pool vs. 4th place Dwight Pool, 2 p.m. 5th place - 3rd place Woodland Pool vs. 3rd place Dwight Pool, 3:30 p.m. 3rd place - 2nd place Woodland Pool vs. 2nd place Dwight Pool, 5 p.m. Title - 1st place Woodland Pool vs. 1st place Dwight Pool, 6:30 p.m.

AFC Thanksgiving Tournament

MONDAY: Game 1 - West Carroll vs. Leland, 6 p.m. Game 2- LaMoille vs. AFC, 7:30 p.m. Game 3- Durand vs. Milledgeville, 6 p.m., Game 4 - Hiawatha vs. Amboy, 7:30 p.m.

TUESDAY: Game 5 - losers 1-2, 6 p.m. Game 6 - losers 3-4, 7:30 p.m. Game 7 - winners 1-2, 6 p.m. Game 8 - winners 3-4, 7:30 p.m.

WEDNESDAY: Consolation third - losers 5-6, 6 p.m. Consolation first - winners 5-6, 7:30 p.m. Third place - losers 7-8, 6 p.m. Title - winners 7-8, 7:30 p.m.

Kevin Hieronymus

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986 and is Sports Editor of Putnam County Record. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL