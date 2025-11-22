Boys basketball Thanksgiving tournaments

Dean Riley Shootin’ the Rock at Ottawa
POOL A: Ottawa, Pontiac, Princeton, Sterling
POOL B: L-P, Oak Forest, Plano, Streator
MONDAY: Sterling vs. Pontiac, 5 p.m., Ottawa vs. Princeton, 6:30 p.m., L-P vs Streator
TUESDAY: Pontiac vs. Princeton, 5 p.m., Ottawa vs. Sterling, 6:30 p.m., Oak Forest vs. Plano, 8 p.m.
FRIDAY: Oak Forest vs. Streator, 11:30 a.m., Plano vs. L-P, 1 p.m., Princeton vs. Sterling, 2:30 p.m., Streator vs. Plano, 4 p.m., L-P vs. Oak Forest, 5:30 p.m., Ottawa vs. Pontiac, 7 p.m.
SATURDAY: 7th place - 4th place Pool A vs. 4th place Pool B, noon. 5th place - 3rd place Pool A vs. 3rd place Pool B, 1:30 p.m. 3rd place - 2nd place Pool A vs. 2nd place Pool B, 3 p.m. Title - 1st place Pool A vs. 1st place Pool B, 4:30 p.m.
Note: Sophomores are playing at Love Gym.
2nd Annual Huskers Hardwood Tip-Off Tourney
POOL A: Earlville, Marquette, Peoria Notre Dame sophs, Serena
POOL B: Hall, Newark, Seneca, Somonauk
MONDAY: Seneca vs. Somonauk, 5 p.m., Earlville vs. Serena, 6:30 p.m.
TUESDAY: Earlville vs. Marquette, 5 p.m., Newark vs. Hall, 6:30 p.m.
WEDNESDAY: Somonauk vs. Hall, 1 p.m., Peoria ND vs. Marquette, 2:30 p.m., Seneca vs. Newark, 4 p.m., Peoria ND vs. Serena, 5:30 p.m.
FRIDAY: Somonauk vs. Newark, 2:30 p.m., Peoria ND vs. Earlville, 4 p.m., Seneca vs. Hall, 5:30 p.m., Marquette vs. Serena, 7 p.m.
SATURDAY: 7th place - 4th place Pool A vs. 4th place Pool B, 1 p.m. 5th place - 3rd place Pool A vs. 3rd place Pool B, 2:30 p.m. 3rd place - 2nd place Pool A vs. 2nd place Pool B, 4 p.m. Title - 1st place Pool A vs. 1st place Pool B, 5:30 p.m.
Erie-Prophetstown Thanksgiving Tournament
MONDAY: Rock Falls at Riverdale, 7 p.m.
TUESDAY: E-P at Bureau Valley, 7 p.m.
FRIDAY: Bureau Valley at Rock Falls, Riverdale at E-P, 7 p.m.
SATURDAY: At Prophetstown - Bureau Valley vs. Riverdale, 1 p.m., Rock Falls vs. E-P, 2:30 p.m.
Note: The F/S teams proceed the varsity games Monday through Friday
Route 17 Classic
WOODLAND POOL: Flanagan-Cornell, Ridgeview, St. Bede, Woodland
DWIGHT POOL: Dwight, Grant Park, Momence, Tri-Valley
MONDAY: Flanagan-Cornell vs. Ridgeview, 6:30 p.m., St. Bede vs. Woodland, 8 p.m.
TUESDAY: Flanagan-Cornell vs. St. Bede, 6:30 p.m., Ridgeview vs. Woodland, 8 p.m.
WEDNESDAY: St. Bede vs. Ridgeview, 6:30 p.m. vs. Woodland vs. Flanagan-Cornell, 8 p.m.
SATURDAY: 7th place - 4th place Woodland Pool vs. 4th place Dwight Pool, 2 p.m. 5th place - 3rd place Woodland Pool vs. 3rd place Dwight Pool, 3:30 p.m. 3rd place - 2nd place Woodland Pool vs. 2nd place Dwight Pool, 5 p.m. Title - 1st place Woodland Pool vs. 1st place Dwight Pool, 6:30 p.m.
AFC Thanksgiving Tournament
MONDAY: Game 1 - West Carroll vs. Leland, 6 p.m. Game 2- LaMoille vs. AFC, 7:30 p.m. Game 3- Durand vs. Milledgeville, 6 p.m., Game 4 - Hiawatha vs. Amboy, 7:30 p.m.
TUESDAY: Game 5 - losers 1-2, 6 p.m. Game 6 - losers 3-4, 7:30 p.m. Game 7 - winners 1-2, 6 p.m. Game 8 - winners 3-4, 7:30 p.m.
WEDNESDAY: Consolation third - losers 5-6, 6 p.m. Consolation first - winners 5-6, 7:30 p.m. Third place - losers 7-8, 6 p.m. Title - winners 7-8, 7:30 p.m.