Waltham Elementary releases honor roll

Waltham Elementary School District released its honor and high honor rolls for the first trimester of the 2025-26 school year.
HONOR ROLL
EIGHTH GRADE
Marley Bird, Gavin Conroy, Jake Edwall, Gabe Pawlak, Grayson Pawlak, Bailey Schweickert and Mazzy Withey
SEVENTH GRADE
Nikola Dimitrijevich, Jude Edwall, Payton Etscheid, Cassidy Galvan and Blaze Moriarity
SIXTH GRADE
Stella Addis, Abigail Brown, Anastasia Grubar, Brady Mathieu, Tyler Mitchell, Kaden Mrowicki and Yarely Santacruz
HIGH HONOR ROLL
EIGHTH GRADE
Preslee Harmon, Kenlee Heider, Quinn Krug, Jace Mathieu, Evelina Pappas, Liam Pearce, Lillian Schneider, Bailey Sereno and Gemma Sobkowiak
SEVENTH GRADE
Brynlen Bock, Alba Cresto, Selma Khouaja, Evelyn Schneider, Evelyn Sereno and Landon Trovero
SIXTH GRADE
Parker Blair, Claire Bliss, Lexa Bray, Ashton Caruso, Brody Caruso, Chloe Cherveny, Greta Conroy, Aubrey DeSerf, Keira Faupl, Oakley Gander, Zaina Harp, Declan Jean, Kaci Kays, Austin Martin, Braeden Moell, Anastasia Nichols, Nathan Schramm, Everly Sobin, Alexciena Vessell, Olivia Villarreal, Peter Villarreal and Bobby Villarreal