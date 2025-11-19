Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Illinois Valley

Waltham Elementary releases honor roll

WEST Academy Honor Roll

Waltham Elementary School District released its honor and high honor rolls for the first trimester of the 2025-26 school year.

By Tom Collins

Waltham Elementary School District released its honor and high honor rolls for the first trimester of the 2025-26 school year.

HONOR ROLL

EIGHTH GRADE

Marley Bird, Gavin Conroy, Jake Edwall, Gabe Pawlak, Grayson Pawlak, Bailey Schweickert and Mazzy Withey

SEVENTH GRADE

Nikola Dimitrijevich, Jude Edwall, Payton Etscheid, Cassidy Galvan and Blaze Moriarity

SIXTH GRADE

Stella Addis, Abigail Brown, Anastasia Grubar, Brady Mathieu, Tyler Mitchell, Kaden Mrowicki and Yarely Santacruz

HIGH HONOR ROLL

EIGHTH GRADE

Preslee Harmon, Kenlee Heider, Quinn Krug, Jace Mathieu, Evelina Pappas, Liam Pearce, Lillian Schneider, Bailey Sereno and Gemma Sobkowiak

SEVENTH GRADE

Brynlen Bock, Alba Cresto, Selma Khouaja, Evelyn Schneider, Evelyn Sereno and Landon Trovero

SIXTH GRADE

Parker Blair, Claire Bliss, Lexa Bray, Ashton Caruso, Brody Caruso, Chloe Cherveny, Greta Conroy, Aubrey DeSerf, Keira Faupl, Oakley Gander, Zaina Harp, Declan Jean, Kaci Kays, Austin Martin, Braeden Moell, Anastasia Nichols, Nathan Schramm, Everly Sobin, Alexciena Vessell, Olivia Villarreal, Peter Villarreal and Bobby Villarreal

La Salle CountyEducationNewsTribuneIllinois Valley Front Headlines
Tom Collins

Tom Collins

Tom Collins covers criminal justice in La Salle County.