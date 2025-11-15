Peru Fire, Police Commissioners attend state training in Lisle

City of Peru fire and police commissioners, Roelif Loveland, Greg Vaccaro, and Chris Vaske, recently attended the Illinois Fire and Police Commissioners Association training on Saturday, Nov. 8, in Lisle.
The commissioners received training in various topics to support their duties. The training topics included hiring, recruiting, promotions, duties, and general rules and responsibilities.
The association’s mission is to encourage fire and police commissioners to ensure high training and leadership skill levels.