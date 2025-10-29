Academy of St. Carlo Acutis Middle School announces Q1 Honor Rolls

The Academy of St. Carlo Acutis Middle School in La Salle has released its honor and high honor rolls for the first quarter of the 2025-26 school year.
HIGH HONOR ROLL
Fifth Grade
Emmett Augustyniak, Grady Baker, Aubrey Ebner, Raelynn Erlenborn, Sarí Garcia, Ainsley Grilc, Emma Grubich, Kennadie Lynch, Eliza Marincic, Brooklyn Morales Sanchez, Miranda Nieto, Maxie Schmollinger, Dominic Torres, Zoey Garcia, James Olson, Skyler Steinbach
Sixth Grade
Greyson Carls, James Patrick, Griffin Sticka, Jack Turri, Declan DeRubeis, Claire Duncan, Ellie Grzybowski, Kylie Kasprak, Griffin Reed, Rehaan Saini, Oliver Schaefer, Quinn Taylor, Millie Dobrich, Owen Fivek, Kip Milus, Lydia Pinter, Tommy Potthoff, Juan Garcia
Seventh Grade
Jax Barto, Sierra Biagioni, Kallie Curley, Dylan Grzybowski, Charlotte Vogelgesang, Henry Vogelgesang, Addy Mavity, Chloe Short, Aiden Torri, Raegan Entwistle, Mason Ladzinski, Patrick Short, Layla Vogl
Eighth Grade
Lovelyn Beck, Lucy Burkart, Sadie Sticka, Gio Zepeda, Bradyn Balestri, Larson Caruso, Colin Nourie, Lucas Patrick, Jake Kasprak, Nicholas Larsen, Kaitlynn Olson, Oliver Pinter, Luca Trujillo, Brenna Waszkowiak, Sophia Cipriano-Trainor, Callie Fusinetti, Leo Gillan, Elyse Grubich, Yariela Robles, Creek Williams, Lane Hartenbower, Luke Koehler, Beau Maggi, Camden Newcomer, Pippa Phillips, Emmett Taylor, Avery Torres, J.P. Potthoff
HONOR ROLL
Fifth Grade
Leightyn Anderes, Yesiela Robles, Graham Templeton, Sophia Barajas
Sixth Grade
Lilliana Bickett, Alan Garcia, Marielle Grivetti, Jase Keegan, Blake Maggi, Alayna Pinter, Alyse Zborowski, Abigail Gedraitis, Aubrey Goff, Vivian Spangler, Finley Wisen, Camden Davis, Brynn Grilc, Reece Holt, Mauricio Lopez, Ary Moss, Phoebe Durdan, Iker Roldan
Seventh Grade
Evey Gedraitis, Sophia Morrow, Kendyll Oberholz, Liam Tutaj, Madelyn Jasiek, Mitchell Marincic, Maeve Brandt, Callie Hanson, Brenden Ireland, Ella Hunter, Cecilia Verucchi
Eighth Grade
Greyson Grilc, Kaden Miscevic, Eva Postula, Mya Rosploch, Landon Uzumecki, Caden Ficek, Alicia Garcia, Keagan Lucas, Camden Lynch, Theresa Panicucci, Gavin Schmollinger, Jonah Buck, Dax Manicki, Wes Wilke, Harrison Templeton