Academy of St. Carlo Acutis Middle School announces Q1 Honor Rolls

Students from grades 5-8 named to honor and high honor rolls for 2025-26

The Academy of St. Carlo Acutis Middle School in La Salle has released its honor and high honor rolls for the first quarter of the 2025-26 school year.

By Tom Collins

HIGH HONOR ROLL

Fifth Grade

Emmett Augustyniak, Grady Baker, Aubrey Ebner, Raelynn Erlenborn, Sarí Garcia, Ainsley Grilc, Emma Grubich, Kennadie Lynch, Eliza Marincic, Brooklyn Morales Sanchez, Miranda Nieto, Maxie Schmollinger, Dominic Torres, Zoey Garcia, James Olson, Skyler Steinbach

Sixth Grade

Greyson Carls, James Patrick, Griffin Sticka, Jack Turri, Declan DeRubeis, Claire Duncan, Ellie Grzybowski, Kylie Kasprak, Griffin Reed, Rehaan Saini, Oliver Schaefer, Quinn Taylor, Millie Dobrich, Owen Fivek, Kip Milus, Lydia Pinter, Tommy Potthoff, Juan Garcia

Seventh Grade

Jax Barto, Sierra Biagioni, Kallie Curley, Dylan Grzybowski, Charlotte Vogelgesang, Henry Vogelgesang, Addy Mavity, Chloe Short, Aiden Torri, Raegan Entwistle, Mason Ladzinski, Patrick Short, Layla Vogl

Eighth Grade

Lovelyn Beck, Lucy Burkart, Sadie Sticka, Gio Zepeda, Bradyn Balestri, Larson Caruso, Colin Nourie, Lucas Patrick, Jake Kasprak, Nicholas Larsen, Kaitlynn Olson, Oliver Pinter, Luca Trujillo, Brenna Waszkowiak, Sophia Cipriano-Trainor, Callie Fusinetti, Leo Gillan, Elyse Grubich, Yariela Robles, Creek Williams, Lane Hartenbower, Luke Koehler, Beau Maggi, Camden Newcomer, Pippa Phillips, Emmett Taylor, Avery Torres, J.P. Potthoff

HONOR ROLL

Fifth Grade

Leightyn Anderes, Yesiela Robles, Graham Templeton, Sophia Barajas

Sixth Grade

Lilliana Bickett, Alan Garcia, Marielle Grivetti, Jase Keegan, Blake Maggi, Alayna Pinter, Alyse Zborowski, Abigail Gedraitis, Aubrey Goff, Vivian Spangler, Finley Wisen, Camden Davis, Brynn Grilc, Reece Holt, Mauricio Lopez, Ary Moss, Phoebe Durdan, Iker Roldan

Seventh Grade

Evey Gedraitis, Sophia Morrow, Kendyll Oberholz, Liam Tutaj, Madelyn Jasiek, Mitchell Marincic, Maeve Brandt, Callie Hanson, Brenden Ireland, Ella Hunter, Cecilia Verucchi

Eighth Grade

Greyson Grilc, Kaden Miscevic, Eva Postula, Mya Rosploch, Landon Uzumecki, Caden Ficek, Alicia Garcia, Keagan Lucas, Camden Lynch, Theresa Panicucci, Gavin Schmollinger, Jonah Buck, Dax Manicki, Wes Wilke, Harrison Templeton

