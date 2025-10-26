St. Michael Catholic School honor roll, 1st quarter 2025-2026

St. Michael the Archangel Catholic School in Streator announced its honor and high honor rolls for the first quarter of the 2025-2026 school year.
High honor roll
Second grade
Bailey Blakemore, Abel Cameron, Paisley Kimes, Adeline Ledvina, Harper Martin, Andi Scudder
Third grade
Everly Blumenshine, Killian Caulkins, Sienna Chalkey, Charlee Clark, Marco Diaz, Kinsley Flori, Margot Hladovcak, John Negray, Melania Zavada
Fourth grade
Dylan Brown, Kendall Cox, Cole Dodge, Annadelle Durre, Ollie Hernandez, Rosalee Holocker, Rebecca Johnson, Payton Kimes, Campbell Lesak, Vivan Olson, Ari Scudder, Faith Sharisky, Logan Skinner, Grace Tkach, Harvey Volkman, Derek Wissen
Fifth grade
Paige Clark, Deken Doty, Lilianna Liptak, Clayton Lynch, Bruce Pence, Makenna Urbanec, Dessa Vanduzer, Christopher Walker, Cutler Zavada
Sixth grade
Avery Blumenshine, Selena Gonzalez, Milah Madera, Cooper Masley, Ella McClernon, Adrianna Pacheco, Zoe Santoyo, Collin Schumacher, Jaxson Simmons, Madilynn Thorp, Elliot Volkman
Seventh grade
Isaac Brockman, Luca Chalkey, Arianny Couch, Liam Doty, Carter Fraga, Scarlett Harcharik, Weston Harris, Scarlet Lesak, Patrick Luckey, Valeria Oliver, Mateo Orozco, Harper Pellino, Genesis Perez, Zoey Rath, Brinley Stevens, Addison Urbanec, Chloe Zavada, Urijah Zavada
Eighth grade
Bennett Bourell, Emily Dovin, Angelo Fazio, Hayden Flori, Evan Ostrom, Paisley Pence, Cade Wright
Honor roll
Second grade
Pryor Thorp, Hazel Volkman
Third grade
Bella Appel, Caroline Carpenter, Fisher Clark, Melanie Gonzalez, Porfiria Hernandez, Teagan Jeffries, Casey Kochis, Diesel Marconi, Wyatt Martin, Jilliann McClernon, Hank McMullen, Landen Schaibley, Theodore Studnicki, Riley Uratchko
Fourth grade
Ava Arevalo, Eli Hladovcak, Aubrey Lahman
Fifth grade
Axel Armstrong, Scarlett Dunn, Alexandria Gillette, Finley Henderson, Santiago Hernandez, Rhett Lepper, Otto Lesak, Titus Marconi, Camila Mascote, Vivian Zito
Sixth grade
Ben Brown, Jase Goetz
Seventh grade
Ella Tkach, Kash Weibel
Eighth grade
Augustus Baron, Hunter Sneath