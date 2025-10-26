Shaw Local

Illinois Valley

St. Michael Catholic School honor roll, 1st quarter 2025-2026

St. Michael the Archangel Catholic School in Streator

By Kate Santillan

St. Michael the Archangel Catholic School in Streator announced its honor and high honor rolls for the first quarter of the 2025-2026 school year.

High honor roll

Second grade

Bailey Blakemore, Abel Cameron, Paisley Kimes, Adeline Ledvina, Harper Martin, Andi Scudder

Third grade

Everly Blumenshine, Killian Caulkins, Sienna Chalkey, Charlee Clark, Marco Diaz, Kinsley Flori, Margot Hladovcak, John Negray, Melania Zavada

Fourth grade

Dylan Brown, Kendall Cox, Cole Dodge, Annadelle Durre, Ollie Hernandez, Rosalee Holocker, Rebecca Johnson, Payton Kimes, Campbell Lesak, Vivan Olson, Ari Scudder, Faith Sharisky, Logan Skinner, Grace Tkach, Harvey Volkman, Derek Wissen

Fifth grade

Paige Clark, Deken Doty, Lilianna Liptak, Clayton Lynch, Bruce Pence, Makenna Urbanec, Dessa Vanduzer, Christopher Walker, Cutler Zavada

Sixth grade

Avery Blumenshine, Selena Gonzalez, Milah Madera, Cooper Masley, Ella McClernon, Adrianna Pacheco, Zoe Santoyo, Collin Schumacher, Jaxson Simmons, Madilynn Thorp, Elliot Volkman

Seventh grade

Isaac Brockman, Luca Chalkey, Arianny Couch, Liam Doty, Carter Fraga, Scarlett Harcharik, Weston Harris, Scarlet Lesak, Patrick Luckey, Valeria Oliver, Mateo Orozco, Harper Pellino, Genesis Perez, Zoey Rath, Brinley Stevens, Addison Urbanec, Chloe Zavada, Urijah Zavada

Eighth grade

Bennett Bourell, Emily Dovin, Angelo Fazio, Hayden Flori, Evan Ostrom, Paisley Pence, Cade Wright

Honor roll

Second grade

Pryor Thorp, Hazel Volkman

Third grade

Bella Appel, Caroline Carpenter, Fisher Clark, Melanie Gonzalez, Porfiria Hernandez, Teagan Jeffries, Casey Kochis, Diesel Marconi, Wyatt Martin, Jilliann McClernon, Hank McMullen, Landen Schaibley, Theodore Studnicki, Riley Uratchko

Fourth grade

Ava Arevalo, Eli Hladovcak, Aubrey Lahman

Fifth grade

Axel Armstrong, Scarlett Dunn, Alexandria Gillette, Finley Henderson, Santiago Hernandez, Rhett Lepper, Otto Lesak, Titus Marconi, Camila Mascote, Vivian Zito

Sixth grade

Ben Brown, Jase Goetz

Seventh grade

Ella Tkach, Kash Weibel

Eighth grade

Augustus Baron, Hunter Sneath

