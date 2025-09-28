Diabetes support group meets Oct. 9 in Mendota

A diabetes support group will meet from 9:30 to 11 a.m. on Thursday, Oct. 9, at OSF Health Care’s Saint Paul Medical Center, 1401 E. 12th Street, Conference Room C, Mendota.
University of Illinois Extension Nutrition Educator Susan Glassman and OSF Clinical Dietitian Jennifer Scully will lead the session, offering diabetes prevention and management advice. Attendees can also sample a Pumpkin Seed Cluster Snack Mix recipe.
Participants are encouraged to register online at go.illinois.edu/diabetessupport or by calling 815-224-0894.
Those needing accommodations should contact Susan Glassman at susang@illinois.edu or 815-224-0889 in advance.