BCR scoreboard for Sept. 19

Here’s a look at Friday’s Bureau County area scores
Three Rivers
Hall 18, Sherrard 15
Princeton 63, Kewanee 12
Mon-Rose 42, Mendota 21
Rockridge 29, E-P 12
Riverdale 43, Mercer County 8
Newman 40, Orion 12
Lincoln Trail/Prairieland
Annawan-Wethersfield 42, Havana 0
Farmington 35, Illini West 0
Macomb 42, Bureau Valley 16
Princeville 35, Elmwood 14
Stark County 33, ROWVA 0
Others
Amboy 46, FCW 18
Coal City 49, Streator 13
Forreston 36, Morrison 21
Kaneland 56, Ottawa 7
Morris 48, L-P 0
North Boone 48, Dixon 0
Seneca 35, Genoa-Kingston 28
Sterling 49, East Moline UT 28
Sycamore 27, Rochelle 22