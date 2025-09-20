Shaw Local

BCR scoreboard for Sept. 19

By Kevin Hieronymus

Here’s a look at Friday’s Bureau County area scores

Three Rivers

Hall 18, Sherrard 15

Princeton 63, Kewanee 12

Mon-Rose 42, Mendota 21

Rockridge 29, E-P 12

Riverdale 43, Mercer County 8

Newman 40, Orion 12

Lincoln Trail/Prairieland

Annawan-Wethersfield 42, Havana 0

Farmington 35, Illini West 0

Macomb 42, Bureau Valley 16

Princeville 35, Elmwood 14

Stark County 33, ROWVA 0

Others

Amboy 46, FCW 18

Coal City 49, Streator 13

Forreston 36, Morrison 21

Kaneland 56, Ottawa 7

Morris 48, L-P 0

North Boone 48, Dixon 0

Seneca 35, Genoa-Kingston 28

Sterling 49, East Moline UT 28

Sycamore 27, Rochelle 22

