Diabetes support group to meet Sept. 11 in Mendota

The next Diabetes Support Group meeting will take place from 9:30 to 10:30 a.m. on Wednesday, Sept. 11, at OSF HealthCare Saint Paul Medical Center, Conference Room C, 1401 E. 12th St., Mendota.
This month’s guest speaker is Rachel A. Gonzalez, PharmD, OSF Clinical Staff Pharmacist, who will offer practical advice on managing diabetes with prescription medications.
The group also features guidance from University of Illinois Extension Nutrition and Wellness Educator Susan Glassman and OSF Clinical Dietitian Jennifer Scully.
Participants are encouraged to register at go.illinois.edu/diabetessupport or call 815-224-0894.
For accommodation requests, contact Susan Glassman at susang@illinois.edu or 815-224-0889.