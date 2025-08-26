BCR scoreboard, Monday, Aug. 25

Volleyball
Earlville 25-25, Amboy 18-22
Erie-Prophetstown def. Orion 25-20, 25-23
Henry-Senachwine def. Galva 25-14, 25-9
Newman def. Bureau Valley 25-23, 25-16
Riverdale def Fulton 25-23, 25-21
Seneca def. Hall 25-21, 25-21:
Streator def. Woodland 27-25, 25-16
Wethersfield def. Putnam County 26-24, 25-11
Boys soccer
Limestone 4, Kewanee 1
Mendota 9, DePue-Hall 0
Ottawa 2, Princeton 0
Boys golf
Cambridge 166, Fulton 177, Princeton 193
Geneseo 155, BV 168. Rock Falls 190
Cambridge 166, Newman 177, Princeton 193
Henry-Senachwine 168, Wethersfield 207, Putnam County 208
Girls golf
Princeton 212, Fieldcrest 237, Ottawa 244