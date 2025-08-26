Shaw Local

BCR scoreboard, Monday, Aug. 25

BCR Scoreboard header

By Kevin Hieronymus

Volleyball

Earlville 25-25, Amboy 18-22

Erie-Prophetstown def. Orion 25-20, 25-23

Henry-Senachwine def. Galva 25-14, 25-9

Newman def. Bureau Valley 25-23, 25-16

Riverdale def Fulton 25-23, 25-21

Seneca def. Hall 25-21, 25-21:

Streator def. Woodland 27-25, 25-16

Wethersfield def. Putnam County 26-24, 25-11

Boys soccer

Limestone 4, Kewanee 1

Mendota 9, DePue-Hall 0

Ottawa 2, Princeton 0

Boys golf

Cambridge 166, Fulton 177, Princeton 193

Geneseo 155, BV 168. Rock Falls 190

Cambridge 166, Newman 177, Princeton 193

Henry-Senachwine 168, Wethersfield 207, Putnam County 208

Girls golf

Princeton 212, Fieldcrest 237, Ottawa 244

