2025 BCR volleyball preview: Top statistical returners

A look at the top returning Bureau County statistical volleyball leaders:
|Kills
|Sets
|Total
|Avg
|K. Coutts (H)
|71
|160
|2.3
|C. Keutzer (P)
|74
|146
|2.0
|K. Maciczak (P)
|74
|146
|2.0
|K. Lawson (P)
|74
|139
|1.9
|K. Davis (P)
|62
|128
|1.7
|C. Morris (H)
|71
|105
|1.6
|L. Bosnich (SB)
|65
|98
|1.5
|L. McClain (SB)
|65
|96
|1.5
|Blocks
|Sets
|Total
|Avg
|K. Davis (P)
|74
|33
|0.45
|K. Maciczak (P)
|74
|31
|0.42
|C. Morris (H)
|67
|22
|0.30
|N. Zamora (H)
|71
|23
|0.30
|C. Keutzer (P)
|74
|21
|0.29
|Assists
|Sets
|Total
|Avg
|M. Hecht (P)
|74
|539
|7.3
|L. Endress (BV)
|71
|434
|6.1
|Digs
|Sets
|Total
|Avg
|E. Ryan (L)
|54
|314
|5.8
|L. Endress (BV)
|71
|275
|3.9
|K. Coutts (H)
|71
|273
|3.8
|E. Bryant (H)
|69
|223
|3.2
|C. Driscoll (P)
|74
|175
|2.4
|Points
|Sets
|Total
|Avg
|C. Keutzer (P)
|74
|203
|3.1
|M. Hecht (P)
|74
|191
|2.6
|C. Driscoll (P)
|74
|190
|2.6
|K. Lawson (P)
|74
|183
|2.5
|C. Pellegrini (H)
|71
|120
|1.7
|E. Bryant (H)
|68
|107
|1.6
|K. Coutts (H)
|71
|109
|1.5
|Aces
|Sets
|Total
|Avg
|C. Keutzer (P)
|74
|49
|0.66
|K. Lawson (P)
|74
|47
|0.64
|L. Endress (BV)
|71
|46
|0.60
|C. Pellegrini (H)
|71
|28
|0.40
|K. Coutts (H)
|71
|28
|0.40
|L. Bosnich (SB)
|52
|21
|0.40
|C. Driscoll (P)
|74
|29
|0.39