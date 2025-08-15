Illinois Valley

2025 BCR volleyball preview: Top statistical returners

Princeton's Makayla Hecht sets the ball in play on Tuesday, Sept. 17, 2024 at Hall High School.

Senior Makayla Hecht returns for Princeton as the top setter in assists in 2024. (Scott Anderson)

By Kevin Hieronymus

A look at the top returning Bureau County statistical volleyball leaders:

KillsSetsTotalAvg
K. Coutts (H)711602.3
C. Keutzer (P)741462.0
K. Maciczak (P)741462.0
K. Lawson (P)741391.9
K. Davis (P)621281.7
C. Morris (H)711051.6
L. Bosnich (SB)65981.5
L. McClain (SB)65961.5
BlocksSetsTotalAvg
K. Davis (P)74330.45
K. Maciczak (P)74310.42
C. Morris (H)67220.30
N. Zamora (H)71230.30
C. Keutzer (P)74210.29
AssistsSetsTotalAvg
M. Hecht (P)745397.3
L. Endress (BV)714346.1
DigsSetsTotalAvg
E. Ryan (L)543145.8
L. Endress (BV)712753.9
K. Coutts (H)712733.8
E. Bryant (H)692233.2
C. Driscoll (P)741752.4
PointsSetsTotalAvg
C. Keutzer (P)742033.1
M. Hecht (P)741912.6
C. Driscoll (P)741902.6
K. Lawson (P)741832.5
C. Pellegrini (H)711201.7
E. Bryant (H)681071.6
K. Coutts (H)711091.5
AcesSetsTotalAvg
C. Keutzer (P)74490.66
K. Lawson (P)74470.64
L. Endress (BV)71460.60
C. Pellegrini (H)71280.40
K. Coutts (H)71280.40
L. Bosnich (SB)52210.40
C. Driscoll (P)74290.39
BCRBCR SportsBureau Valley PrepsHall PrepsPrinceton PrepsSt. Bede PrepsVolleyballPremium
Kevin Hieronymus

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986 and is Sports Editor of Putnam County Record. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a contributor for the St. Louis Cardinals magazine. He is a 2021 inductee into the IBCA Hall of Fame (Media) and a 2023 inductee into the Illinois Valley Hall of Fame as "Distinguished Media"