Golf: Illinois Valley Women’s Golf Invitational Honor Roll, 2025

A history of the Illinois Valley Women’s Golf Invitational. The 66th annual tournament will be held Sunday at Edgewood Park Golf Club in McNabb.
|Year
|Location
|Individual champion
|Team champion
|1958
|South Bluff
|June Anderson, Mendota GC
|Not available
|1959
|South Bluff
|June Anderson, Mendota GC
|Not available
|1960
|South Bluff
|June Anderson, Mendota GC
|Not available
|1961
|South Bluff
|Doris Vicini, Pine Hills
|Not available
|1962
|Not available
|June Anderson, Mendota GC
|Not available
|1963
|Mendota GC
|June Anderson, Mendota GC
|Not available
|1964
|Pine Hills
|June Anderson, Mendota GC
|Not available
|1965
|Pine Hills
|Mary Dagraedt, South Bluff
|Not available
|1966
|DaDeCo
|Doris Vicini, Pine Hills
|Not available
|1967
|Deer Park
|Judy Krafcky, Pine Hills
|Pine Hills
|1968
|Morris CC
|Wilma Tibbetts, Mendota GC
|Pine Hills
|1969
|Spring Creek
|Kay Hines, Pine Hills
|Bureau Valley
|1970
|Not available
|Estelle Green, Bureau Valley
|Not available
|1971
|DaDeCo
|Kay Hines, Pine Hills
|Deer Park
|1972
|Deer Park
|Kay Hines, Pine Hills
|Bureau Valley
|1973
|Edgewood
|Kay Hines, Pine Hills
|Bureau Valley
|1974
|Lacon CC
|Jo Beth Camp, Lacon CC
|Lacon CC
|1975
|Mendota GC
|Kay Hines, Pine Hills
|Mendota GC
|1976
|Not available
|Louise Hill, Edgebrook
|Not available
|1977
|South Bluff
|Marianne Barnes, Lacon CC
|Spring Creek
|1978
|Spring Creek
|Marsha Leonard, Twin Creek
|Spring Creek
|1979
|Twin Creek
|Marsha Leonard, Twin Creek
|Tall Oaks
|1980
|DaDeCo
|Julie Baxter, Tall Oaks
|Bureau Valley
|1981
|Deer Park
|Sue Arbogast, Twin Creek
|Tall Oaks
|1982
|Edgewood
|Kathy Beck, DaDeCo
|Tall Oaks
|1983
|Hidden Lake
|Julie Baxter, Tall Oaks
|Hidden Lake
|1984
|Tall Oaks
|Kathy Beck, Deer Park
|Tall Oaks
|1985
|Bureau Valley
|Judy Kalkwarf, Tall Oaks
|Tall Oaks
|1986
|Lacon CC
|Judy Kalkwarf, Tall Oaks
|Hidden Lake
|1987
|Mendota GC
|June Anderson, Mendota GC
|Mendoa GC
|1988
|Morris CC
|Jeri Dolezal, Mendota GC
|Morris CC
|1989
|Spring Creek
|Judy Kalkwarf, Tall Oaks
|Tall Oaks
|1990
|Tall Oaks
|Deb Seggerman, Tall Oaks
|Tall Oaks
|1991
|Twin Creek
|Judy Kalkwarf, Tall Oaks
|Tall Oaks
|1992
|Bureau Valley
|Julie Orrison, Lacon CC
|Bureau Valley
|1993
|Canceled
|1994
|Deer Park
|Kristy Pytel, Deer Park
|Deer Park
|1995
|Lacon CC
|Gina Steele, Spring Creek
|Edgewood
|1996
|Edgewood
|Janet Nave, Lacon CC
|Edgewood
|1997
|Spring Creek
|Roberta Benevento, Green River
|Spring Creek
|1998
|Hidden Lake
|Roberta Benevento, Green River
|Spring Creek
|1999
|Tall Oaks
|Judy Kalkwarf, Tall Oaks
|Tall Oaks
|2000
|Bureau Valley
|Roberta Benevento, Green River
|Green River
|2001
|Deer Park
|Penny Derick, Spring Creek
|Tall Oaks
|2002
|Edgewood
|Penny Derick, Edgewood
|Edgewood
|2003
|Lacon CC
|Carrie Riordan, Spring Creek
|Edgewood
|2004
|Oak Ridge
|Carol Balconi, Edgewood
|Edgewood
|2005
|Spring Creek
|Carrie Riordan, Spring Creek
|Edgewood
|2006
|Deer Park
|Carol Balconi, Edgewood
|Edgewood
|2007
|Edgewood
|Carrie Riordan, Spring Creek
|Edgewood
|2008
|Green River
|Carrie Riordan, Deer Park
|Edgewood
|2009
|Hunter’s Ridge
|Carrie Riordan, Deer Park
|Hunter’s Ridge
|2010
|Oak Ridge
|Cheri Russell, Morris CC
|Spring Creek
|2011
|Spring Creek
|Carrie Riordan, Deer Park
|Oak Ridge
|2012
|Deer Park
|Katie Farrell, Hunter’s Ridge
|Oak Ridge
|2013
|Edgewood
|Carol Balconi, Edgewood
|Edgewood
|2014
|Green River
|Tammy Howlett, Green River
|Green River
|2015
|Hidden Lake
|Michelle Schmidt, Spring Creek
|Spring Creek
|2016
|Oak Ridge
|Cheri Russell, Morris CC
|Prophet Hills
|2017
|Spring Creek
|Cathy Verhulst, Prophet Hills
|Prophet Hills
|2018
|Wyaton Hills
|Carol Towne, Wyaton Hills
|Wyaton Hills
|2019
|Edgewood
|Cheri Russell, Morris CC
|Spring Creek
|2020
|Canceled
|Not held due to COVID-19
|2021
|Prophet Hills
|Cathy Verhulst, Prophet Hills
|Prophet Hills
|2022
|Spring Creek
|Kirsten McLendon, Deer Park
|Deer Park
|2023
|Wyaton Hills
|Cheri Russell, Morris CC
|Deer Park
|2024
|Deer Park
|Kirsten McLendon, Deer Park
|Deer Park
|2025
|Edgewood
|TBD
|TBD
