Ottawa High School honor roll, 4th quarter 2024-2025

Ottawa High School announced its honor roll for the conclusion of the fourth quarter of the 2024-2025 school year. (Scott Anderson)

Ottawa High School announced its honor roll for the conclusion of the fourth quarter of the 2024-2025 school year.

Freshman

Jazmine Adams, Liviya S. Alaimo, Laynie R. Allen, Peyton Anderson, Evelyn R. Andree, Zoey Angelico, Joshua M. Armstrong, Evelyn Barrera, Michael P. Beattie, Isaac R. Bellel, Isabella A. Benson, Ember D. Bertalot, Alexavier Billings, Brennen M. Bolf, Jr., Jerome D. Bridwell, Aries M. Brown, Atlas W. Brown, Addisyn M. Budnick, Amy M. Budnick, Joclyn E. Butzen, Sydney Camp, Reagan L. Carlson, Ashley N. Carnes, Teague A. Carretto, Leo J. Carrizo-England, Kami S. Castro, Lillian E. Clayton, Ryker Cole, Jerry E. Comer, Jr., Bryan M. Cortez-Olivo, Lucas J. Day, Nadia Y. Delgado, Hailey A. Dettmann, Landon Dewindt, Cashton C. Dilley, Taylor A. Ditchfield, Thayden Downey, Zelda Dubois, Keira J. Duffy, Leah V. Ferrantino, Nathan A. Fessler, Bella M. Fisher, Michaela M. Flashing, Savannah J. Fredericksen, Isabella Garcia, Alexander J. Gazda, Connor Gray, Zachary Green, Keelin G. Gross, Joseph S. Hamer, Sophia Hart, Max Hill, Ella K. Hobson, Libee L. Hoffman, Reeve A. Hortega, Jett J. Johnson, Lacey Johnson, Madison Johnson, Margaret L. Jones, Aiden J. Jones-Stewart, Sienna Justice, Carson S. Keylard, Melanie Kimmey, Georgia K. Kirkpatrick, Savannah M. Kochan, Wyatt A. Krause, Addison C. Landers, Paisley Leal, John K. Lee, Madden Leiteritz, Kaiden D. Lemke, Wrigley Leslie, Leah R. Long, Alainna M. Ludes, Josalyn M. Lyle, Melissa G. Marabotti, Savannah Markey, Alexander Martinez, Kimberly Michel, Brady Mitchell, Jacob R. Moore, Karsyn R. Moore, Rory P. Moore, Ava Morones, Piper Mosley, Ryan Mueller, Jr., Grant M. Muenchow, Mckinsey Mundt, Angel Munoz, Jaxon Neu, Leah R. Norris, Rylan Olson, Madelyn Olszewski, Nathan P. Oneill, Brody A. Osenkarski, Hailey S. Palko, Jayden J. Pannell, Alina D. Perez, Caden Perry, Emily Pierre, Lila J. Platt, Nick A. Posey, Isabella Przybylski, Allie Quinn, Magaly Ramos, Yahir Rangel Soto, Makenzee R. Rausch, Michael C. Rausch, Kendall A. Read, Leah M. Reed, Peyton Richards, Mickoy Ricketts, Jaxon R. Rissman, Connor Robbins, Chloe S. Roberts, Caden W. Roether, John Ruiz, Aylah C. Santoy, Aiden Scassiferro, Jordyn E. Scheive, Blake C. Schiltz, Brayden M. Schmidt, Ariana B. Serna, Mckinley E. Shepherd, Nevaeh R. Sholders, Dixie A. Smick, Mariah Smith, Jayden Spencer, Miles M. Stafford, Ethan W. Steele, Gunner Stevens, Ellie G. Story, Charli Stoudt, Audrey B. Sturmer, Jaylin Sullivan, Caitlyn M. Swartz, Coltin J. Swartz, James Threadgill, Hailey M. Thrush, Bentley C. Thumm, Meredith K. Waldron, Celeste E. Wallace, Quinn R. Windy, Jackson Witte, Hannah-Leah Zambrano, Jax Zarwell, Jessica Zhu, Peyton Zuchora.

Sophomores

Alyana N. Adams, Braiden Angelico, Audrina Banushi, Marissa C. Barrientos, Noah Bockelmann, Ciara R. Bolf, Emma Brasfield, Taylor Burke, Maverick A. Burress, Alivia M. Butler, Hadley M. Byrd, Chloe Carmona, Dane R. Carretto, Jack D. Carroll, Alexis Cavalear,

Morgan Collins, Finley F. Cooper, Guadalupe Corral, Logan Cottingham, Eugenia R. Craig, Owen M. Czech, Audrey M. Davis, Raegan O. Davis, Shelby Domoleczny, Evan M. Dubois, Dreager A. Duncan, Brooke A. Durkee, Cade Eirhart, Bailey E. Etscheid, Callie J. Etscheid, Aiden J. Evans, Evan D. Farrell, Aleixo A. Fernandez Jobst, Rudi R. Fleck, Matthew R. Fleming, Kenleigh A. Fowler, Ian C. Fulkerson, Ashlynn M. Ganiere, Amelia G. Gaughan, Kenzie Genest, Sierra M. Harmon, Bryer M. Harris, Ailey J. Harstad, Camron C. Harvey, Lia I. Heesch, Emma M. Hinshelwood, Raymond Hladovcak, Jayden Hoang, Ashton G. Houdek, Ava M. Jacobs, Eli M. Jeppson, Layla G. Karahalios, Ryder A. Keylard, Bella K. Knoll, Kaden M. Konwinski, Evan Le, Ryann E. Lee, Piper G. Lewis, Hendrix N. Link, Michelle Lopez, Mia R. Lowe, Jackson Lucas, Payton C. Lyon, Caleb R. Marek, Bella Mccoy, Mara L. Mccullough, Madisyn A. Mcgrath, Reed Mcgrath, Dillon Mckinnon, Leonardo Mendez-Mezo, Taylor J. Miner, Wyatt F. Mix, Libby M. Muffler, Kendra G. Mull, Emily L. Mullins, Michelle Munoz, Valeria Munoz, Logan Olson, Evelin Olvera, Zadie T. Ortiz, Fabiola Perez, Jacob R. Phelps, Nora J. Poggi, Aidan G. Polancic, Robert Polier, Cassondra Powell, Reese M. Purcell, Takoda Quintanilla, Lylah Rainey, Rosemarie Ramirez, Leilany Rodriguez, Mary C. Rodriguez, Adelynn Russell, Cheyenne Russo, Julian X. Ruvalcaba, Lexi L. Sawin, Dane W. Schmitz, Tristan A. Shama, Douglas Sibert, Emmy Small, Danielle M. Smith, Donovan M. Smith, Bobbi S. Snook, Breckin G. Spence, Jenalyn G. Stahr, Payton M. Taylor, Annabelle M. Threadgill, Caitlyn D. Trettenero, Nathan J. Underhill, William M. Underhill, Aerith R. Underwood, Mara E. Vedder, Glenn W. Weatherford, Sheyanne S. Weaver, Charles J. White, Margaret J. Wiegman, Quinn M. Wilkinson, Emma G. Wilson, Ryan M. Wilson, Breckin Winter, Gabriel J. Zeglis, Jayden Zimmerman.

Juniors

Jordyn R. Allen, Kaden J. Araujo, Jada R. Arroyo, Brayden L. Batistini, Makenzie M. Blazys, Delainey R. Brandow, Taylor M. Brandt, Brayden R. Brewer, Colt K. Bryson, Makena J. Burke, Brooklyn E. Byone, Brianna R. Camacho, Jayden X. Carbajal, Archer N. Cechowicz, Bregan L. Cheatham, Giana A. Chiaventone, Delayne K. Coffey, Teagan M. Cole, Lucas J. Conley, Giovanni N. Contreras, Kerrigan A. Cooney, Jaylah M. Cortez, Ayla R. Covalsky, Emmalee A. Crosby, Tessa M. Diaz, Cameron J. Dumke, Lucas A. Farabaugh, Ally M. Fascetta, Hayden J. Feldt, Kilah G. Figenbaum, Emelia I. Finnegan, Daniel I. Fisher, Laurel A. Fisher, Chase A. Flanery, Savannah E. Foster, Tyler J. Frazer, Ziedrich G. Frederick, Mario A. Gerena, Luke J. Gleim, Ariel Z. Gonzalez, Malcolm P. Gretencord, Perla Gutierrez, Samantha M. Halterman, Enrika J. Harris, Rylee Harsted, Bella E. Hart, Griffin J. Hughes, Hezekiah Joachim, Felicity Johnson, Parvana Khudaverdiieva, Basia L. Lambert, Avery Leigh, Joseph Liebhart, Noah A. Logan, Isabella Markey, Maya A. Martin, Diego Martinez, Aubrey E. Maubach, Michael H. Mcgill, Lily Miller, Shaelyn Miller, Thomas Milligan, Emma R. Molina, Kindley E. Moore, Zulee S. Moreland, Robert G. Murphy, Jayden M. Nantz, Jonathan D. Neu, Arianna P. Nichols, Cash M. Nilles, Kaleb F. Nimke, Skylar N. Nodland, Daphne M. Northrip, Stephen Parker, Luke J. Passwater, Ishika Patel, Xina H. Perez, David J. Phillips, Bethany G. Polega, Mason E. Posey, Ethan Poutre, Wyatt W. Quinn, Ava M. Ramza, Alyssa R. Reynolds, Gabriel M.

Rissman, Grecia E. Romero, Claira M. Ruiz, Madeline Samolitis, Owen R. Sanders, Kaylee M. Santoy-Ceja, Manuel A. Saucedo-Garcia, Natalia Schillo, Leah A. Schiltz, Ayden J. Sexton, Grant P. Smithmeyer, Haley J. Solan, Madilyn P. Soulsby, Madison Sowell, Paul G. Stallmann, Mary C. Stisser, Kylie Stubblefield, Aubrey Sullivan, Adam J. Swanson, John Taylor, Charles R. Thiry, Celie A. Thomas, Kendall Thorsen, Juliana L. Thrush, Riley L. Thrush, Alexis R. Troutman, Andrew Vercolio, Ethan Vermeulen, Zureen P. Voigt, Ava A. Weatherford, Jayda L. Weathersby, Judith Wilson, Lila L. Windy, Simone B. Young, Rhoin E. Zopp.

Seniors

Kalie L. Andersen, Kyler G. Araujo, Alex E. Arevalo, Weston J. Averkamp, Sienna R. Banushi, Jasmyn Barlow, Garret D. Baxter, Camryn S. Beals, Michael Bedolla, Payton M. Bruck, Cole T. Bruemmer, Tobias L. Burkey, Abigail K. Burlingame, Ella M. Cabrera, Avery L. Cap, Justin M. Carpenter, Harrison M. Carretto, Payton W. Carretto, Charlotte J. Ceja, Casey Chapulis, Brody S. Combs, Gabrielle M. Cooper, Jaxon S. Cooper, Seth M. Cooper, Annamaria F. Corsolini, Inara L. Cotugno, Ella G. Damron, Corwin Diaz, Connor J. Diederich, Wynfield Dietz, Brennan W. Dilley, Tucker G. Ditchfield, Ayla G. Dorsey, Skylar D. Dorsey, Kayla M. Doty, Keagan M. Duffy, Addison R. Duggan, Madison A. Ellis, Kaden S. Englert, Molly L. Ewen, Lindsey P. Fabris, Colin M. Fowler, Deklan S. Gage, Rey Garcia, Selena A. Gomez, Evelyn S. Grady, Katelynn J. Gray, Cody Green, Ethan J. Gromm, Noah K. Gross, Joan Gutierrez, Connor Hanouw, Aidan C. Hardee, Margaret M. Hart, Raygan E. Hatfill, Gretchen S. Hauger, Andrew Hayes, Logan L. Hennick, Karley A. Herman, Steven Hladovcak, Kyle Hobbs, Mason P. Jaegle, Paige M. Janke, Cheyenne V. Jeffries, Evelyn S. Jeppson, Sadie Johnson, Andrea R. Kerestes, Madeline J. Kerestes, Maggie A. Kidder, Jami L. Klock, Christopher J. Koppers, Libby C. Kovash, Levi Z. Laasch, Hailey M. Larsen, Brayton L. Lehr, Angelo Lemes, Ainsley M. Leonard, Rebecca L. Lynch, Carter D. Mackey, Charley E. Maierhofer, Jackson R. Mangold, Hailey T. Martin, Jonathan D. Mccoy, Connie D. Mendez, Addyson R. Miller, Ayana Miller, Jacy L. Miller, Lily A. Mustered, Luke R. Norris, Quintin R. Oley, Collin Olszewski, Marlie J. Orlandi, Nydrea A. Patterson, Ava N. Perry, Isabella Petty, Braidyn Phinney, Kara Power, Shaylen C. Quinn, Leiya J. Reilly, Ryker Reynolds, Grayson A. Rick, Danielle Samantha N. Rivera, Lance E. Rubio, Lakyn M. Ruhland, Savannah R. Russo, Isabella L. Sanchez, Landon M. Sawin, Ella G. Schmitz, Rodolfo J. School, Sayge A. Shelton, Evan J. Snook, Nehemiah J. Snyder, Jack R. Stanek, Patrick J. Stewart, Rachael Stewart, Michael J. Story, Grace L. Taylor, Aric M. Threadgill, Madison J. Towne, Dylan A. Trettenero, Jace Veith, Caden K. Walter, Leif K. Wawerski, Cayla A. Weygand, William J. Znaniecki.