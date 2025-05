Trinity Catholic Academy honor roll: May 2025

Trinity Catholic Academy in La Salle (Photo provided by Trinity Catholic Academy)

Trinity Catholic Academy announced its high honor and honor roll students for the fourth quarter of the 2024-25 school year.

SIXTH GRADE

High honor roll: Evey Gedraitis, Dylan Grzybowski, Truman Layhew, Kendyll Oberholz, Will Orteza, Isaac Suarez, Katia Tinoco, Charlotte Vogelgesang, Henry Vogelgesang and Bemsimbom Yong

Honor roll: Annaly Aguilera, Benjamin Gedraitis and CiCi Verucchi

SEVENTH GRADE

High honor roll: Brady Balestri, Sophia Cipriano-Trainor, Alicia Garcia, Lane Hartenbower, Jake Kasprak, Luke Koehler, Colin Nourie, Lucas Patrick, Oliver Pinter, Emmett Taylor, Avery Torres and Brenna Waszkowiak

EIGHTH GRADE

High honor roll: Bruno Baker, Payton Davis, Jack Duncan, Jacob Flavin, Cooper Frasco, Weston Frick, Jonathan Garcia, Nolan Gedraitis, Jack Hermes, Blake Hueneburg, Allie Inman, Garrett Kelly, Jackson Layhew, Reid Lenhausen, Kaylee Newell, Sofia Sarabia, Joseph Savitch, Lily Tielebein, Anthony Turri, Aubrey Urbanski and Luke Vogelgesang

Honor roll: James Arkins