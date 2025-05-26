Trinity Catholic Academy honor roll: May 2025

Trinity Catholic Academy announced its high honor and honor roll students for the fourth quarter of the 2024-25 school year.
SIXTH GRADE
High honor roll: Evey Gedraitis, Dylan Grzybowski, Truman Layhew, Kendyll Oberholz, Will Orteza, Isaac Suarez, Katia Tinoco, Charlotte Vogelgesang, Henry Vogelgesang and Bemsimbom Yong
Honor roll: Annaly Aguilera, Benjamin Gedraitis and CiCi Verucchi
SEVENTH GRADE
High honor roll: Brady Balestri, Sophia Cipriano-Trainor, Alicia Garcia, Lane Hartenbower, Jake Kasprak, Luke Koehler, Colin Nourie, Lucas Patrick, Oliver Pinter, Emmett Taylor, Avery Torres and Brenna Waszkowiak
EIGHTH GRADE
High honor roll: Bruno Baker, Payton Davis, Jack Duncan, Jacob Flavin, Cooper Frasco, Weston Frick, Jonathan Garcia, Nolan Gedraitis, Jack Hermes, Blake Hueneburg, Allie Inman, Garrett Kelly, Jackson Layhew, Reid Lenhausen, Kaylee Newell, Sofia Sarabia, Joseph Savitch, Lily Tielebein, Anthony Turri, Aubrey Urbanski and Luke Vogelgesang
Honor roll: James Arkins