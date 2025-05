Bureau Valley Elementary/Junior High School honor roll, 4th quarter 2024-25

Bureau Valley Elementary and Junior High School recently announced its honor roll for the fourth quarter of the 2024-25 school year.

Perfect attendance also was awarded to third grader Madelyn King, fifth grader Quinn Salisbury, sixth grader Madilynn Dillbeck, sixth grader Miranda Noder, eighth grader Dylon Carol, and eighth grader Chase Stier.

High Honor Roll

Eighth Grade

Owen Cady, Gage Cole, Imriel Ely, Aubrey Endress, Kylie Endress, Allie Everett, Keith Florschuetz, Kynzleigh Garza, Claire Gould, Samantha Gross, Carson Gruber, Reid Kalapp, Jayce Kassel-Sampson, Lola King, Augustus Krug, Lydia Lind, Peyton Matuszyk, Lukah Miller, Waylon Miller, Alexander Nally, Avery Pratt, Brooklyn Rowland, Levi Slock, Wyatt Smith, Abby Stabler, Chase Stier, Charles Taylor, Izabel Terbush, Gabryelle Trujillo, Livia Vohland, Lucas Warkins, Audra Wasilewski, Harper Wetzell, Grant Workman

Seventh Grade

Mia Arians, Justin Bence, Travis Birkey, Macey Buckley, Karter Catton, Brianna Crownover, Harper DeMay, Lydia Edlefson, Ellie Freeman, Jenna Galassi, Sawyer Humphreys, Chayse Ioder, Emri Koning, Lincoln Ledergerber, Isaac Linder, Christopher Morris, Isabella Peterson, Chael Redhair, Krew Sabin, Paige Salzmann, Jacey Schaill, Harper Swearingen, Savanna Vigor, Josie Wiggim

Sixth Grade

Daelyn Benavidez, Khloe Cady, Jayden Crownover, Stevie Davis, Cole Dybek, Ellie Endress, Sierra Endress, Kaurie Facemire, Kinley Gruber, Jaxtin Haage, Nolan Hellrung, Addyson Howlett, Kaylee Jamison, Ewyn Johnson, Landen Mattingly, Blake Maynard, Laneah McCoy, Abigail Michlig, Kevin Miller, Isaac Pratt, Haddie Redmond, Sophie Roush, Harper Skaggs, Remi Stevenson, Sophia Thurston, Jaxon Williams, Kenzlie Wright, Shea Wunder, Tinley Yepsen, Konnor Yohnka

Honor Roll

Eighth Grade

Lily Fritz, Hannah Guy, Madisyn Shipp, Brady Smith, Ryan Williams

Seventh Grade

Payton Adams, Myleigh Benavidez, Carter Brady, Jemma Cade, Sofie Kaiser, Haxel Marshall, Isabelle McCallister, Delilah Peterson, Quinton Scoles, Skylar Shook, Myla Wilt

Sixth Grade

Jace Bence, Mali Davis, Aleeyah Foster, Madilynn Goossens, Trey Hamilton, Miranda Noder, Alyssa Novak, Chloe Regan, Remington Schafer, Skylar Seghi, Major Tuominen, Mya Waites, Gavin Warkins