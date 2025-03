A closer look: Princeton vs. Seneca regional championship

Seneca's Cameron Shirley twists and shoots in Friday's regional championship at Princeton. The Tigers won 59-53 to claim their fourth straight regional title. (Mike Vaughn)

Class 2A Princeton Regional Finals: Princeton 59, Seneca 53

Running play by play, how they scored

P - LaPorte right baseline, 7:24 (2-0)

S - Sheedy 3-pt, 6:33 (2-3)

S - Giertz reverse layup, 6:20 (2-5)

P - LaPorte layup & FT, 6:04 (5-5)

P - LaPorte left baseline, 5:27 (7-5)

S - Maxwell putback, 5:06 (7-7)

P - Smith jumper left elbow, 4:12 (9-7)

S - Giertz 3-pt rt wing, 3:51 (9-10)

P - Lanham back door post, 3:32 (11-10

P - LaPorte drive lane, 2:30 (13-10)

S - Giertz runout, 1:05 (13-12)

P - Gartin post 0:42 (15-12)+

P - Gartin steal & layup, 16.6 (17-12)

+Scramble play from Reinhardt to LaPorte to Fulkerson to Gartin

Second quarter

P - LaPorte putback, 7:36 (19-12)

P - Reinhardt 3-pt top, 5:36 (22-12)

S - Maxwell post, 4:12 (22-14)

S - Deering post, 3:32 (22-16)

S - Deering post, 3:00 (22-18)

P - Smith (from Lanham) 2:05 (24-18)

S - Zydron 3-pt left wing, 1:41 (24-21)

S - Giertz FT line jumper, 0:55 (24-23)

P - Smith post, 5.2 (26-23)

Third quarter

P - LaPorte left baseline, 6:48 (28-23)

P - LaPorte post (from Fulkerson), 5:08 (30-23)

S - Giertz drive, 4:50 (30-25)

P - Reinhardt 3-pt rt wing, 4:32 (33-25)

S - Giertz 2-2 FTs, 4:16 (33-27)

P - Lanham 3-pt left wing, 3:52 (36-27)

P - LaPorte drive from rt wing, 3:22 (38-27)

P - Gartin layup (from Fulkerson), 3:00 (40-27)

S - Maxwell post, 2:49 (40-29)

P - Reinhardt 3-pt left wing, 2:32 (43-29)

S - Giertz putback, 2:15 (43-31)

S - Sheedy 3-pt left corner, 1:44 (43-34)

S - Giertz 3-pt top, 0:58 (43-37)

Fourth quarter

P - LaPorte 2-2 FTs, 7:50 (45-37)

P - LaPorte putback, 6:49 (47-37)

S - Gietz 3-pt off inbounds, 6:35 (47-40)

P - LaPorte spin move in post, 5:59 (49-40)

S - Siegel putback, 5:48 (49-42)

S - Zydon 3-pt left wing, 5:05 (49-45)

S - Giertz drive, 4:24 (49-47)

P - LaPorte post, 3:46 (51-47)

P - LaPorte blocks shot/rebounds, 2:15

S - Zydon 3-pt left wing, 1:27 (51-50)

P - LaPorte post, missed FT, Gartin rebound, 59.4 (53-50)

P - Smith 2-2 FTs, 50.4 (55-50)

P - Reinhardt 2-2 FTs, 40.2 (57-50)

P - Fulkerson 2-2 FTs, 26.6 (59-50)

S - Giertz 3-pt top, 22.1 (59-53)

Final score: Princeton 59, Seneca 53

SCORE BY QUARTERS

Team 1st 2nd 3rd 4th Final Princeton 17 9 17 16 59 Seneca 12 11 14 16 53

BOXSCORE

Princeton (20-12): Fulkerson-G 0-2 (0-2) 2-2 2, Lanham-G 2-2 (1-1) 0-0 5, Reinhardt-G 3-9 (3-8) 2-4 11, Smith-F 3-8 (0-2) 2-2 8, LaPorte-C 12-18 3-6 27, Gartin 3-5 (0-1) 0-2 6, Mason 0-0 0-0 0. Totals: 23-44 (4-16) 9-16 59. Fouls: 10. Rebounds: 26 (LaPorte 9, Smith 5, Reinhardt 4). Turnovers: 11.

Seneca (26-7): Giertz-G 10 (4) 2-2 26, Shriey-G 0 0-0 0, Sheedy-G 2 (2) 0-0 6, Siegel-F 1 0-0 2, Deering-F 2 0-0 4, Zydon 3 (3) 0-3 9, Maxwell 3 0-0 6. Totals: 21 (9) 2-5 53. Fouls: 13.

Att: 1,500 (est.). Time: 1:30.