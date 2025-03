La Salle-Peru High students receive honors for earning high scholarship status

La Salle-Peru High School students were recognized for earning high scholarship status during Thursday’s High School Scholarship Legion Program.

To be eligible for honor recognition a student must have a grade point average of 3.5 or better. Students who have been awarded with the High Scholarship Legion for three semesters will receive a pin, those with five or seven semesters will receive a medal.

These pins and medals may be worn at graduation. Recognized students were:

Seven semester seniors

Stacie Albiter, Jacob Arthur, Cassidy Baker, Sophie Bratkovich, Sheyla Castillo, Adam Cendejas, Ethan Credi, Ava Currie, Tyler Ebner, McKenna Fanning, Carly Garretson, Eva Glynn, Emily Guadarrama, Kylee Halm, Michael Hartman, Sarah Huettemann, Adam Kasperski, Reegan Kellett, Jaelyn King, Madilyn Knowles, Raleigh Leininger, Elena Leone, Andrea Leyva, Alyvia Lucas, Andres Medina, Sonia Mejri, Callie Mertes, Ariana Milby, Grace Newman, Nicholas Olivero, LyLian Pabian, Haylee Pangrcic, Miles Pangrcic, Keya Patel, Mia Perez, Camryn Perra, Sophia Ploch, Zachary Pocivasek, Zachary Quick, H Radtke, Annalise Ricci, Lauren Rundle, Jackson Sellett, Alexandra Serratos, Elizabeth Sines, Megan Stasiak, Allison Thome, Alyssa Torchia, Brissa Trinidad, Anastasia Turner, Kendra Valenzuela, Noah Van Schaick, Brandon Vazquez, Kalli Ware, Sophia Weakley, Carissa Wendelken, Jordan Whaley, Sophia Woods, Stephanie Znaniecki (Photo provided by Matt Baker)

Five semester seniors

Nathali Aguirre, Mary Ashfield, Alton Beck, Joshua Bickford, Stephanie Carlos, Paul Clampitt, Nora Corona Aguirre, Jason Curran, Jr., Sean Davis, Mikenna DeSpain, Jacey Donnell, Kylie Ellerbrock, Ashley Garcia, Gracie Gerardy, Walter Haage, Abigail Hammerich, Kaitlyn Herkert, James Hoehn, Leo Krueger, Cali Mickley, Roslyn Miller, Emir Morales, Cameron Olivero, Reese Poole, Jack Sabatini, Daniel Santoy Barrera, Phoebe Shetterly, Aiden Siebel, Alyssa Siekierka, Ariel Stoner, Albiona Useini, Mason Videgar, Brevyn Vogel, Emma Zborowski, Noah Zebron (Photo provided by Matt Baker)

Three semester seniors

Jasmine Arce, Adrian Arzola, Kaedin Bond, Zachery Cain, Jorge Delao, Jaylyn Flores, Aliah Garcia, Carson Haldeman-Jensen, Alexa Kallis, Jonathan Kellett, Emilio Nanez, Jackson Piecha, Jenna Sinetos, Alexander Soto (Photo provided by Matt Baker)

Five semester juniors

Keean Atkins, Britney Blair, Ryia Boaz, Alyssa Bokus, Braylin Bond, Claire Boudreau, Lyla Brady, Clarissa Casas, Emily Castaneda, Sophia Chiu, Isabella Cimei, Drew Depenbrock, Kiely Domyancich, Daniel Duncan, Addison Dziarnowski, Marisa Eggersdorfer, Marly Escatel, Morgan Ficek, Kelsey Frederick, KJ Gallik, Alyssa Garcia, Enrike Garcia, Adrian Gonzalez, Dagny Greer, Cayla Grieve, Nicholas Hachenberger, Sophia Hammerich, Griffin Hammers, Jameson Hill, Mazalyn Jackson, Emma Jereb, Madelaine Johns, Garrett Keith, Isabella Kennett, Saida Khouaja, Sadie Kiersnowski, Cade Kilmartin, Christian Konczak, Keya Kowalski, McKenzie Krzyaniak, Coleman Lambert, Giovani Legrenzi, Christian Limberg, Hunter Loebach, Aniya Lumpkins, Leo Maier, Alec Mandujano, Ever McCormick, Mackenzie McCoy, Jonah Murillo, Benjamin Nicholson, Michael Niemiec, Brionna Noble, Alia Nowakowski, Nolan O’Brien, Joseph Patyk, Callie Perra, Lanie Ploch, Gracie Politsch, Meredith Politsch, Sophia Pyszka, Sebastian Quercia, Cameron Rankin, Johnathan Ricci, Anna Riva, Miley Sadnick, Nathaniel Salinas, Elizabeth Sawdey, Quinn Sherman, Ian Shevlin, Erick Sotelo, Tyler Spelich, Lydia Steinbach, Radia Thompson, Clara Vaske, Taylor Vescogni, Bolander Weitl, Dane Wicinski (Photo provided by Matt Baker)

Three semester juniors

Gabriella Bulak, Victoria Campbell, Valeria DeLao, Ava Engels, Catalina Gallardo, Joseph Gallicchio, Holly Gingerich, Cameron Harper, Conner Kolowski, Agustin Konieczki, McKinzie Larsen, Axel Mignone, Molly Mudge, Scarlett O’Connell, Lucila Sandoval (Photo provided by Matt Baker)

Three semester sophomores

Evan Allen, Peyton Arthur, Jose Ayala, Gianni Baracani, Kendal Bassett, Jonathan Beem, Michael Booker, Margaret Boudreau, Ryne Bubela, Georgianette Buffo, Camryn Burrell, Makenzie Chamberlain, Sophia Chiero, Charley Clifford, Alexander Crane, Alex Crooks, Adelyn Dawson, Dominic DiLuciano, Aubrey Duttlinger, Leah Dzik, Daniel Edwall, Lola English, Greyson Ernat, Johan Escobedo, Noah Escobedo, Jeniah Gaitan, Ella Gosnell, Ruby Gray, Camden Greathouse, Gwendolyn Gress, Madelyn Gross, Charlotte Guttilla, Jacob Hall, Damon Hash, Carson Herman, Ryker Hernandez, Jett Hill, Alexus Hines, Hayden Hubinsky, Levi Johnson, Kyle Kmetz, Morgan Knowles, Dylan Kofoid, Emma Kolczaski, Brandon Lamps, Adelyn Leone, Sarah Lowery, Christopher Mackrow, Jocelyn Martinez, Paityn Maurice, Ella McCauley, Ismael Mejia, Annabella Messina, Dylan Meyer, Kaitlyn Miller, Jaron Morscheiser, Mason Morscheiser, Jackson Myers, Tai Nguyen, Tam Nguyen, Desmond O’Dell, Zayden O’Dell, Audrey Olson, Anthony Padilla, Cashius Pappas, Prit Patel, April Pescetto, Zachary Pescetto, Paige Picco, Henry Pinter, Joslynn Piscia, Lyla Ploch, Landon Puetz, Dorina Purelku, Keira Ratajczak, Leah Ricci, Lilian Rizkallah, Addison Schweickert, Colin Sebastian, Endrew Sell, Jaelyn Sell, Olivia Sereno, Cole Setchell, Paisleigh Shonk, Emma Short, Michaela Smith, Gavin Sondgeroth, Adrian Soto, John Sowers, Kyle Spelich, Caleb Strand, Benjamin Swanson, Briannah Tarkowski-Doubet, Jakob Terzick, Alexandra Trinidad, Shayla Turczyn, Molly Valenzuela, Gianni Verucchi, Riley Videgar, Anna Weitl, Clara Weitl, Rhyan Westerman (Photo provided by Matt Baker)

