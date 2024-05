Princeton High School’s H.A. Clark All-Around Achievement Award winners

More than 200 Princeton High School seniors have been awarded the H.A. Clark All-Around Achievement Award since it was instituted more than 100 years ago. (Derek Barichello)

More than 200 Princeton High School seniors have been awarded the H.A. Clark All-Around Achievement Award since it was instituted more than 100 years ago. Clark Award winners, by decade, are listed as follows:

[ Premier Princeton High School senior award was patterned after Ivy League honor ]

1910s

1919, Harold Walker, Dorothy Piper

1920s

1920, Anton Ackerson, Marian Case; 1921, Rubert Lewis, Marcia Pierson; 1922, Walter Dawson, Mabel McDermand; 1923, Robert Booth, Katheryn Haskell; 1924, Arthur Bolz, Marjorie Brown; 1925, Walter Clark, Blanche Wand, Dorothy Dawson; 1926, Roy Horton, MelVera Harrauff; 1927, James Moran, Freddie Steadry, Helen Harrauff, Laura Clark; 1928, Theodore Bailey, Lillian Bryant; 1929, Dexter Lundberg, Julia Wetherhold

1930s

1930, Peter Frantzen, Gerda Bouxsein; 1931, Stanley Oberg, Marjorie Marine; 1932, Aldean Duffield, Mary Winifred Skinner; 1933, Ned Cater, Cordelia Norberg; 1934, Robert Kopp, Virginia Alpaugh; 1935, Roger Eickmeier, Margaret Maycox; 1936, Roy Campbell, Mae Hussey; 1937, Duncan Bryant, Norma Klass; 1938, James Tedrow, Loretta Brown; 1939, Dexter Nelson, Louise Buchaus

1940s

1940, Robert Duffield, Roberta Duffield; 1941, Sally Skinner, Bradley Piper; 1942, Burton Nelson, Eleanor Simon; 1943, Steve Kasbeer, Mary Schoenberger, Edna Schnuerer; 1944, Dean Teece, Mary Lou Dean, Kathryn Skinner; 1945, George Skinner, Olga Skinner; 1946, Virgil Johnson, Loretta Linn; 1947, George Eggers, Eleanor Poppens; 1948, Jay Mercer, Carolyn Smith; 1949, Edward Walker, Lurley Burton

1950s

1950, Norman Markman, Mary Mercer; 1951, Wayne Barker, Nellie Ellberg; 1952, Richard Anson, Joanne Sutton; 1953, Robert Kemper, Gwendolyn Marks; 1954, Don Faley, Frances Starr; 1955, Philip Kasbeer, Mary Huey; 1956, Charles Thompson, Allan Thompson, Janice Brown; 1957, John B. Smith, Mary L. Brown; 1958, David Newcomer, Marilyn Albert; 1959, William McDonald, Judy Puttcamp

1960s

1960, George Richards, Joan Gunning; 1961, Larry Schafer, Gail Bowman; 1962, Robert Howard, Kay Eickmeier; 1963, Jon Swanson, Mary Kay Nelson; 1964, Thomas West, Linda Marsh; 1965, David Zunkel, Judy Burgh; 1966, Larry Fundell, Jeanne Marsh; 1967, Ken Pihl, Peggy Bright; 1968, Mark Maxwell, Marcia Bergen; 1969, Terry Kasbeer, Julie Ringenberg

1970s

1970, David Arch, Beth Sanders; 1971, Daniel DeBord, Kathy Marsh; 1972, David Neher, Wendy Gartner; 1973, Larry Bartman, Susan Arch; 1974, Scott Slagel, Kathy Miller; 1975, Tim Herrick, Barbara Wall; 1976, Steve Hartwig, Amy Austin; 1977, Phil Turner, Rita Goble; 1978, Steve Arch, Laura Kann; 1979, Barry Clayton, Mary Austin

1980s

1980, Paul Bonucci, Kelly Autrey; 1981, Eric Foresman, Diane Hartwig; 1982, Lee Kesseler, Mary Hayes; 1983, Kendall Turner, Dinah Cartwright; 1984, Jonathan Larson, Patricia Hayes; 1985, Charles Tobler, Lisa Larkin; 1986, Jeff Julian, Brenda Blohm; 1987, Michael Jensen, Angela Noble; 1988, David Nelson, Susan Mead; 1989, Steve Schennum, Natalie Marsh

1990s

1990, Kipp Wahlgren, Jenny Faber; 1991, Mark Griswold, Katie King; 1992, Scott Matthews, Shannon Sapp; 1993, Michael Bassetti, Michelle Goodwin; 1994, Brent Becker, Stephenie Purl; 1995, Tony Myers, Amy Spitler; 1996, Chris Myers, Amanda McVety, Kayley Towns; 1997, Todd Rimington, Jaimie Schrader; 1998, Benjamin Martinkus, Sara Hornbaker; 1999, Joshua Dockins, Tiah Romagnoli

2000s

2000, Philip Bouxsein, Mary White; 2001, Ryan Bebej, Katherine Forristall; 2002, Justin Holschbach, Meghan Reha; 2003, Andrew Dye, Dawn Nissen, Brian Stetson; 2004, Brandon Nyman, Molly Losey; 2005, Evan Hultine, Jordan Baker; 2006, Ryan DeVore, Creal Zearing; 2007, Ethan Smith, Brooke Jensen; 2008, Aaron Kaufman, Kristen Anderson, Madelyn Stephens; 2009, Luke Zehr, Gwen Holmes

2010s

2010, Ted Bartoli, Stephanie Bonucci; 2011, Greg Musselman, Haley Adams; 2012, Matthew Van Den Bussche, Sara Peterson; 2013, Andrew Birkey, Emmalee Sears; 2014, Zach Anderson, Kelly Schmidt; 2015, Joshua Wray, Anjali Patel; 2016, Jacob Doan, Alisa Holmbeck; 2017, Colton Youngren, Rachel Jensen; 2018, Garrett Allen, Anna Murray; 2019, Chase Tatum, Miranda Sorenson

2020s

2020, Elijah Crouch, Elizabeth Orwig; 2021, Tyler Gibson, Carli Wright; 2022, Mark Williams Jr., Katie Bates; 2023, Teegan Davis, Alexia Bouslog