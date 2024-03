Marquette Elementary honor roll, 3rd quarter 2023-2024

Marquette Elementary School in Ottawa announced its honor roll for the third quarter of the 2023-24 school year.

High honor roll

Fifth grade

Alivia Andreoni, Sullivan Auter, Clara Blood, Roger Findley, Parker Fuchs, Liam Gretencord, Daniela Melendez, Leah Michelini, Michael Miller, Kooper Rick, Jordyn Rix, Hannah Skelly, Angelica Stawiarski

Sixth grade

Leo Alvarez, Adyssen Boaz, Gerard Cooper, Cullen DeMink, Kallyn Diss, Olivia Entwistle, Fiona Gaworski, Mackenzie Hamm, Fiona McGrath, Thomas Miller, Griffin Novotney, Noah Novotney, Logan Schneider

Seventh grade

Mario Bernabei, Kashton Biba, Cayla Blood, Kenzie Elzer, Mason Ferrario, Carter Gray, Savannah Guzman, Lily Hall, Baron Hellman, Bradyn Hermann, Hunter Heuser, Tate Hopkins, Connor McCauley, Ceci Reynolds

Eighth grade

Jesse Cooke, Connor Cooper, Lucy Cooper, David DeLaTorre, Hunter DeMink, Grady Dose, Wyatt Edgcomb, Savannah Erickson, Sawyer Ernat, Kara Killelea, Lucy McGrath, Rory Moore, Aubrey Myers, Jakobi Reed, Kinley Rick, Dixie Smick, Mollee Smith, Ava Wright

Honor roll

Fifth grade

Corbin Clem, Bryce Hermann

Sixth grade

Carter Johnson, Lucas Simmons

Eighth grade

Kyle Cottingim, Michael Coutts, Luke McCullough