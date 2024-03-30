Marquette Elementary honor roll, 3rd quarter 2023-2024

Marquette Elementary School in Ottawa announced its honor roll for the third quarter of the 2023-24 school year.
High honor roll
Fifth grade
Alivia Andreoni, Sullivan Auter, Clara Blood, Roger Findley, Parker Fuchs, Liam Gretencord, Daniela Melendez, Leah Michelini, Michael Miller, Kooper Rick, Jordyn Rix, Hannah Skelly, Angelica Stawiarski
Sixth grade
Leo Alvarez, Adyssen Boaz, Gerard Cooper, Cullen DeMink, Kallyn Diss, Olivia Entwistle, Fiona Gaworski, Mackenzie Hamm, Fiona McGrath, Thomas Miller, Griffin Novotney, Noah Novotney, Logan Schneider
Seventh grade
Mario Bernabei, Kashton Biba, Cayla Blood, Kenzie Elzer, Mason Ferrario, Carter Gray, Savannah Guzman, Lily Hall, Baron Hellman, Bradyn Hermann, Hunter Heuser, Tate Hopkins, Connor McCauley, Ceci Reynolds
Eighth grade
Jesse Cooke, Connor Cooper, Lucy Cooper, David DeLaTorre, Hunter DeMink, Grady Dose, Wyatt Edgcomb, Savannah Erickson, Sawyer Ernat, Kara Killelea, Lucy McGrath, Rory Moore, Aubrey Myers, Jakobi Reed, Kinley Rick, Dixie Smick, Mollee Smith, Ava Wright
Honor roll
Fifth grade
Corbin Clem, Bryce Hermann
Sixth grade
Carter Johnson, Lucas Simmons
Eighth grade
Kyle Cottingim, Michael Coutts, Luke McCullough