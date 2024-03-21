Streator High School honor roll, 3rd quarter 2023-2024

Streator High School named its honor roll for the third quarter of the 2023-24 school year.
High honor roll
Seniors
Elizabeth Abbott, Maleya Affrunti, Gabriella Arevalo, Logan Aukland, Christian Benning, Kayla Berg, Gracie Brewick-Pointer, Noah Camp, Mia Cassani, Brenden Christensen, Kendale Coleman, Alec Darrow, Angelina Dellinger, Anthony Dominic, Drew Donahue, Gracie Drysdale, Angelina Dufur, Claire Durdan, Sara Dye, Kaylee Dzurisin, Keira Eddards, Devin Elias, Layton Finney, Cristian Flores, Lillian Gardner, Danielle Giacinto, Josie Goerne, Rheagan Goluba, Alexander Gonzalez, Miriam Gonzalez, Zulema Gonzalez, Markos Green, Abigayle Gribbin, Giovanni Gutierrez, Juan Hernandez, Alexa Jacobs, Mina James, Collin Jeffries, Lexy Jensen, Maryssa Jones, Harley Kosur, Lily Kupec, Kora Lane, Tyke Legeralde, Sydney Long, Alejandro Lopez, Alexandra Mahan, Erik Martinez, Abby Mascal, Malea Mascal, Alexander McCloskey, Bridget McGurk, Brock Minkler-Armoska, Katlynn Monaghan, Shantell Morton, Landon Muntz, Haddon Olbera, Ophelia Orozco, Cole Park, Sophia Pence, Cade Peterson, Kirsten Peterson, Hope Porter, Nolan Pratt, Emma Reynolds, Kiley Rhodes, Landon Ross, John Sorensen, Danielle-Crysta Sterner, Aidan Stevens, Katelyn Stipp, Rilee Talty, Lauren Trost, Alexis Walkling, Jordan Washington, Ziara Webb, Isabella Wood, Ashlyn Yacko, Alexia Zuniga
Juniors
Rebekah Acosta, Zoe Alderson, Taylor Barbee, Lillyan Basina, Ryan Beck, Blaize Bressner, Clifton Bush, Allison Chalkey, Cheyenne Chandler, Benjamin Chavez, Kayla Chiquet, Malana Clift, Arlette Cruz, Jason Dawson, Emma Devera, Kaddie Emm, Antonio Garcia, Lyla Gengler, Elizabeth Gonzalez, Jaxin Goodrich, Lily Graham, Douglas Green, Shaelyn Groesbeck, Jacob Hagie, David Harcharik, Aaron Henson, Indyana Hernandez, Delroy Jones, Destany Krebsbach, Leah Krohe, Nolan Laatz, Kaleb Lawton, Clayton Lehman, Anthony Lopez, Nolan Lukach, Madelyn Martin, Emely Martinez, Riley Matsko, Ariana McIntyre, Olivia McKinley, Sarah Melvin, Annika Michlik, Alexcia Middleton, Bradford Minick, Melanie Moreno, Kylie Nettleingham, Makenna Ondrey, Sidney Osland, Josslyn Ostrom, Ella Park, David Paton, Alexis Patterson, Joseph Perez, Breanna Perrotta, Palmer Phillis, Natalie Pouk, Sonia Proksa, Madyson Proud, Joey Puetz, Emma Rambo, Mireyah Ramirez, Kenzie Reinhold, Madelyn Reum, Chance Robart, Alyssa Salisbury, Jordy Sanchez, Klay Schaffner, Kaelin Schuster, Carson Shinkey, Wyatt Schultz, Kylie Simpson, Dalton Sliker, Olivia Smith, Brooklyn Stillwell, Madison Thompson, Jonathan Traeger, Andrew Vogel, Madelyn Wahl, Joyce Walkling, Isaiah Weibel, Olivia Willey, Matt Williamson, Mandi Wyatt, Mya Zavada
Sophomores
Ransom Akin, Hailey Augustine, Robin Barrett, Madison Bedeker, Robert Beringer, Jorrick Black, Payton Blakemore, Katherine Bressner, Sophia Broedlow, Isabelle Brown, Jesse Carter, Julie Chaudhari, Clay Christoff, Sapphire Darby, Logan Edman, Iris England, Hailey Freeman, Aubree Gallick, Luke Gebhardt, Lillia Gondek, Nayla Gonzalez, Khloe Graham, Olivia Granados, Gabriel Gutierrez, Isabel Gutierrez, Brissa Guzman, Aiden Haag, Jaxon Hallowell, Michelle Hendrix, Joseph Hoekstra, Jacob Isermann, Aubrey Jacobs, Avenly Karger, Isabella Katrein-Cinotto, Eli Koral, Ellery Laatz, Chase Lane, Maiya Lansford, Lisa Lopez, Mary Martin-Mattull, Paulina Martinez, Mckayla McBride, Danta McIntosh, Logan Meiners, Talon Melvin, Lily Michael, Yaqueline Moreno, Layzeric Moton, Catherine Nunez, Jenna Onasch, Mikazlin Parrish, Emily Pratt, Alison Ramirez, Bethany Schimek, Joie Schmitt, Juliana Schultz, Payton Scott-Rexroad, Anahi Serna, Kimberly Serna, Elsa Sorensen, Cody Taylor, Rhiannon Treest, Charlie Turner, Andrew Warwick, Ian Wheeler, Emily Wissen, Javanah Young, Seth Zito
Freshmen
Richardo Armenta, Alexa Barr, Delaney Barr, Javier Beltran, Alivia Berry, Mia Bolanos, Brittan Bradley, Jordan Burkett, Alexis Butler, Colin Byers, Landon Camp, Deken Clift, Kamdyn Darrow, Elizabeth Davis, Heavenly Davis, Addison Dippel, Jayce Engler, Kyleigh Essman, Brenden Fleming, Richard Franklin, Alivia Fryman, Lydia Gallik, Abigail Galvan, Joseph Grako, Adrian Granados, Gabriel Granados, Giselle Guadarrama, Kennedy Harcharik, Kaylee Herring, Damareea Hunter, Jerzy Kolesar, Morgan Kostal, Samuel Lerette, Adelaide Mahan, Isabelle Mahan, Maddan McCloskey, Wyatt McMullen, Isaac Melvin, Rebecca Minick, Ashley Moreno, Raegan Morgan, Jenna Moritz, Selena Muncy, Grace Nasvytis, Ted Neuman, Stella Orozco, Christopher Pollett, Angel Rivera, Isabella Robart, Enrique Rodriguez, Simon Ross, Andres Salcido, Morgan Scott, Eduardo Serna, Michael Smith, Sophia Snow, Hannah Spellious, Brennen Stillwell, Jackson Studnicki, Trenton Studnicki, Emylia Summers, Caitlin Talty, Jacob Thompson, Tara Tkach, Alejandro Villa, Ryan Villa, Vincent Wargo, Jayda Webb, Maggie Wilkinson, Mara Williamson, Lillian Wonders, Landen Zaragoza
Honor roll
Seniors
Angelina Acosta, Melanie Alderson, Alayna Fleming, Lucas Fraga, Destiny Gallup, Steven Goplin, Brenda Harding, Landen Mascote, Charli McMullen, James Pawelczyk, Nicholas Pollett, Javonte Thompson, Joseph Villa, Bryan Villarreal, Jade Williams, Keaton Yedinak
Juniors
Alexia Arellano, Thomas Brown, Nolan Ketcham, Jordan Lukes, Malissa Pena, Maxx Rodriguez, Seth Spiva, Blake Stites, Eli Ward, Jai Andre Williams
Sophomores
Keegan Angelico, Dylan Beins, Caria Bruton, Izabelle Dean, Brody Elias, Dani Essman, Blake Fialko, Isaac Fowler, Max Fraga, Zerrick Fuller, Miriam Gutierrez, Ava Gwaltney, Isabel Jasso, Kolden Neumann, Garvi Patel, Ayden Robinson, Mily Rodriguez, Yoselyne Santoyo, Lilyan Simpson, Cole Winterrowd
Freshmen
Adam Samir Altarshi, Makhenna Arozamena, Alexis Clay, Edward Devera, Matthew Dummitt, Alejandra Duran, Cameron Finkelstein, Tanner Gammie, Keegan Gassman, Ava Glisson, Payton Henson, Lavontae Horton, Tyson Kolojay, Nashae Marshall, Allison McMinn, Lillianna Negray, Kaitlyn Pettyjohn, Jayden Plymire, Reese Reinhold, Jonathan Reum, Lily Rexroad, Roman Reynolds, Juan Rodriguez, Johnathan Vazquez