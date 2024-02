BCR area girls basketball update, Friday, Feb. 16, 2024

1A Annawan Regional

Saturday

(9) AlWood 49, ROWVA 17

(8) Monmouth United 40, Galva 20

Monday

(2) Annawan (22-6) 72, (9) AlWood 39

(3) Brimfield 38, (8) Monmouth United 36

Thursday

Championship - (2) Annawan 53, (3) Brimfield 47

1A Earlville Regional

Saturday

(9) Hinckley-Big Rock 50, (10) Yorkville Christian 46

(8) Newark 56, (11) Earlville 24

Tuesday

(1) Serena (24-4) 49, (9) Hinckley-Big Rock (17-12) 38

(4) Ashton-Franklin Center 45, (8) Newark 22

Thursday

Championship - (1) Serena 41, (4) Ashton-Franklin Center 40

1A Ottawa Marquette Regional

Saturday

(6) Marquette 54, (7) Gardner-South Wilmington 53

Monday

(2) St. Bede 63, (6) Marquette 57

(3) Amboy 52, (5) Putnam County 43

Friday

Championship - (2) St. Bede (25-7) vs. (3) Amboy (24-7), 7 p.m.

Next: Advance to Gardner Sectional to face Crete Illinois Lutheran Regional winner at 6 p.m., Tuesday, Feb. 20

1A Savanna West Carroll Regional

Saturday

Sterling Newman 57, Fulton 28

River Ridge 58, Milledgeville 33

Polo 62, West Carroll 21

Monday

(2) Lanark Eastland 41, (8) Sterling Newman 39

River Ridge 58, Polo 33

Friday

Championship - (2) Lanark Eastland vs. River Ridge, 7 p.m.

1A Flanagan-Cornell Regional

Saturday

Roanoke-Benson 31, Henry 22

Flanagan-Cornell 52, Peoria Christian 24

Monday

(1) Peoria Heights 65, (8) Roanoke-Benson 30

(4) Midland 50, (7) Flanagan-Cornell 38

Friday

Championship - (1) Peoria Heights vs. Midland, 6 p.m.

1A Princeville Regional

Saturday

Abingdon-Avon 62, Princeville 49

Elmwood 54, Stark County 18

Monday

Abingdon-Avon 57, West Central 37

Wethersfield 42, Elmwood 36

Friday

Championship - (6) Abingdon-Avon vs. (4) Wethersfield, 7 p.m.

1A Bushnell Sectional

Tuesday, Feb. 20

Game 1 - (1) Glasford Illini Bluffs vs. (2) Annawan (25-6), 6 p.m.

Game 2 - Winners Princeville and Lewistown regionals, 7:30 p.m.

Thursday, Feb. 22

Championship - Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 7 p.m.

1A Gardner-South Wilmington Sectional

Tuesday, Feb. 20

Game 1 - Winners Crete Illinois Lutheran and Winner Ottawa Marquette regionals, 6 p.m.

Game 2 - (1) Serena (26-4) vs. (3) Elgin Harvest Christian Academy, 7:30 p.m.

Thursday, Feb. 22

Championship - Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 7 p.m.

2A Hall Regional

Saturday

(9) Somonauk-Leland 39, (10) Sandwich 26

(7) Hall 58, (12) Mendota 40

Monday

(2) Riverdale 66, (9) Somonauk-Leland 26

(3) Morrison 57, (7) Hall 39

Thursday

Championship - (2) Riverdale 46, (3) Morrison 28

2A Rock Island Alleman Regional

Saturday

(8) Rock Falls 59, (6) Bureau Valley 47

(5) Erie-Prophetstown 51, (11) Oregon 19

Tuesday

(1) Alleman 54, (8) Rock Falls 24

(4) Princeton 45, (5) Erie-Prophetstown 38

Thursday

Championship - (1) Alleman 58, (4) Princeton 27

2A Chillicothe Regional

Saturday

(8) Kewanee 59, (11) Farmington 39

(5) IVC 45, (12) Orion 30

Monday

(1) Peoria Notre Dame 89, (8) Kewanee 26

(4) Sherrard 51, (5) IVC 35

Friday

Championship - (1) Peoria Notre Dame (28-4) vs. (4) Sherrard (17-12), 6 p.m.

2A Macomb Regional

Saturday

(7) Macomb 41, (9) Knoxville 36

(10) Rockridge 33, (6) Mercer County 31

Monday

(2) Canton 51, (7) Macomb 47

(3) Monmouth-Roseville 46, (10) Rockridge 30

Thursday

Championship - (2) Canton 67, (3) Monmouth-Roseville 35

2A Fieldcrest Regional

Saturday

Fieldcrest 57, El Paso-Gridley 38

Tremont 57, Peoria Manual 49

Tuesday

Bloomington Central Catholic 70, Fieldcrest 67

Eureka 55, Tremont 27

Friday

Championship - (2) Bloomington Central Catholic vs. (3) Eureka, 7 p.m.

2A Chicago Christian Regional

Tuesday

Peotone 50, Palos Heights Chicago Christian 26

Seneca 48, Joliet Catholic Academy 40

Thursday

Championship - (1) Peotone 47, (4) Seneca 40

2A Oregon Sectional

Tuesday, Feb. 20

Game 1 - (1) Rock Island Alleman (28-4) vs. Winner Rockford Christian) Regional, 6 p.m.

Game 2 - Winner Genoa-Kingston Regional vs. (2) Riverdale (23-5), 7:30 p.m.

Thursday, Feb. 22

Championship - Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 7 p.m.

3A Morris Regional

Saturday

(6) Morris 50, (7) LaSalle-Peru 41

Monday

(6) Morris 56, (2) Bloomington 35

(3) Kankakee 48, (5) Ottawa 18

Thursday

Championship - (3) Kankakee 47, (6) Morris 34

3A Rochelle Regional

Saturday

(6) Rochelle 52, (8) Plano 33

Monday

(2) Rockford Boylan 68, (6) Rochelle 26

Tuesday

(3) Dixon 41, (5) Sterling 27

Friday

Championship - (2) Rockford Boylan (25-6) vs. (3) Dixon (24-6), 6 p.m.