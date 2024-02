Fifth grade Central Intermediate School January 2024 Champions of the Charter are (back) Kendrick C., Serene H., Bryan W., Dakota B. (front) Aiden G., Noah R., Jocelyn K. and Ainsley R. (Photo provided by Rachel Knott)

Central Intermediate School in Ottawa named its Champions of the Charter for January 2024.

They are sixth graders Tobias Z., Hadley K., Moselle T., Ava R., Carson W., Aydin K., Dakota M., Tucker C. and Mark A.; and fifth graders Kendrick C., Serene H., Bryan W., Dakota B., Aiden G., Noah R., Jocelyn K. and Ainsley R.