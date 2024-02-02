Princeton High School honor roll, 1st semester 2023-2024

Princeton High School announced its honor roll for the first semester of the 2023-2024 school year.
High honor roll
Acker, Ruby; Adams, Onnestee; Adkisson, Cameron; Ames, Emmaleigh; Anderson, Ashley; Anderson, Benjamin; Anderson, Nolan; Bacorn, Noah; Baker, Noah; Bartkiewicz, Morgan; Bayer, Isla; Bice, Aleaha; Boggs, Levi; Bohms, Wyatt; Borys, McKenzie; Boughton, Anna; Bracamontes, Yasmin; Breeding-Fulton, Georgie; Brown, Abigail; Buccini, Mia; Ann Burden III, Arthur; Burden, Danika; Carlson, Sophia; Carlson, Tessa; Chin, Kyle; Chin, Selina; Claiborne, Hanna; Clevenger, Isabella; Compton, Taylor; Cortez, Xiomara; Cunliffe, Micheal; Davis, Landon; Dever, Addison; Dever, Devin; Diaz, Alex; Driscoll, Camryn; Drozda, Jackson; Eggers, Grace; Ellis, Michael; Emmett, Alexis; Etheridge, Casey; Faber-Fox, Natasha; Fisher, Kambri; Foes, Morgan; Fox, Olivia; Franklin, Morgan; Frost, Angela; Giaquinto, Olivia; Gibson, Isabella; Goodale, Erah; Goodale, Phillip; Gordon, Austin; Green, Common; Grey, Ella; Hall, Macey; Hansen, Gracelynn; Hardy, Lydia; Harp, Ellie; Harris, Abigail; Harris, Zachary; Hecht, Adeline; Hecht, Makayla; Hobson, Ava; Hollars, Savannah; Hult, Micah; Imsland, Kimberly; Isaacson, Anagrace; Jagers, Ryan; Janssen, Ethan; Jesse, Paige; Johnson, Lydia; Karns, Season; Kelly, Teresa; Keutzer, Caroline; Killin, Grace; Kinnamon, Ella; Kloepping, Brinley; Kloepping, Nolan; Kloepping, Tricia; Knickerbocker, Jacob; Kruse, Braydyn; Kyle, Ava; LaPorte, Luke; Leone, Josephina; Lewis, Kylen; Lewis, Timothy; Lucas, Paityn; Maciczak, Kathy; Mancini, Haylee; Mason, Jackson; McCarter, Kaitlyn; McLaughlin, Jessa; Mehlbrech, Ely; Merkel, Emilee; Meyer, Caitlin; Meyer, Natalie; Miatke, McKenzie; Miller, Payne; Moffitt, Chloe; Monaco, Addison; Mongan, Kelsea; Morris, Ian; Morris, Kiyrra; Mount, Sydney; Neff, Sydney; Nichols, Scarlett; Novak, Caleb; Odell, Cade; Oester, Sophia; Orozco, Liam; Ostrowski, Chloe; Patel, Anisha; Patterson, Kamryn; Peacock, Andrew; Pearson, Rhett; Pease, Kaylee; Phillips, Tyson; Pinter, Gavin; Powelson, Brenna; Quinlan, Lea; Rauh, Riley; Reviglio, Reese; Richards, Morgan; Richardson, Ashley; Rivera, Dakara; Robledo, Yocelynn; Roden, Brennan; Rokosz, Clayton; Roth, Joshua; Rutledge, Ella; Rutledge, Sylvie; Sanchez-Rodriguez, Michel; Sayler, Hayden; Schillaci, James; Schneider, Nora; Schultz, Norah; Scully, Sydney; Shaw, Braden; Shipley, Aaliyah; Shipley, Jadah; Shofner, Wesley; Sierens, Christiane; Sierens, Josie; Simmering, Isabella; Sims, Chase; Skaggs, Elijah; Sluis, Mia; Smith, Emily; Smith, Meghan; Smith, Michael; Starkey III, James; Stuckey, Jace; Thompson, Audrey; Tirao, Arianne; Todd, Layla; Transou, Kole; Tucker, Konner; VandeVenter, Jordan; Wahlgren, Emma; Wahlgren, Kamden; Ward, Abigail; Weber, Ashlynn; Welte, Ellie; Wempe, Fiona; Whited, Philip; Wilborn, Maximus; Williams, Bennett; Windham, Adam; Woolley, Samantha; Workman, Elin.
Honor roll
Anderson, Gracie; Arellano-Garcia, Melany; Arkels, Preston; Bacorn, Ethan; Bauer, Isabella; Benavidez, Carlos; Benavidez, Cayden; Berlin, Eli; Bland, Ashton; Breeding-Fulton, Scarlet; Briddick, Neveah; Brokaw, Stihl; Brucker, Karsyn; Burden, Eli; Busard, John; Bush, Landon; Cardosi, Keeley; Carmona, Layla; Christiansen, Ace; Compton, Addison; Cooke, Jaydon; Coomer, Kaiden; Crowl, Gianna; Dalrymple, Damien; Davis, Keighley; DePauw, Jazzlyn; Driscoll, Evan; Fox, Miyah; Frueh, Payton; Funderberg, Beckett; Gleason, Travis; Hartmann, Katelynn; Heaton, Jack; Hernandez, Angelina; Herro, Hannah; Jones, Kalista; Kammerer, Katherine; Killin, Jackson; Kirkpatrick, Mark; Klingenberg, Jadeyn; Klingenberg, Kelsea; Knaak, Ava; Knickerbocker, Isaac; Koning, Landen; Koning, Wyatt; Kusmierz, Sasha; Lampley, Addison; LaPorte, Noah; Larson, Maicie; Lawrence, Cameron; Longeville, Abram; Lovestrand, Peyton; Lund, Collin; Mack, Ashleigh; Mack, Bayleigh; Malo, Mason; Maloy, Braelyn; Martin, Joshua; Mattingly, Olivia; May, Jack; McCarter, Keeley; Miceli, Brooklin; Morton, Ava; Mount, Mariska; Nink, Parker; Noll-Ganther, Cadance; Oertel, Avah; Ogg, Abigail; Orwig, Jack; Orwig, Joshua; Page, Sophia; Pearson, Rebekah; Plymire, Alexcia; Provow, Adriana; Reinhardt, Jordan; Roark, Landon; Rodriguez, Cruz; Shipley, Isaiah; Sims, Kayleigh; Smith, Joshua; Smith, Luke; Sommer, Amelia; Warling, Jonas; Wilson, Damarion; Wright, Isaac.