Here’s a look at Bureau County area cancellations/postponements for Tuesday, Jan. 16, 2024 include:

* Plainfield at Ottawa boys basketball; ppd. to Wednesday, Jan. 17

* Bureau Valley at Mendota boys basketball; ppd. to Wednesday, Jan. 31

* Streator at Herscher boys basketball; ppd. TBA

* St. Bede at DePue boys basketball; ppd. TBA

* E-P at Hall boys basketball; ppd. TBA