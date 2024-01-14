Woodland High School honor roll, 2nd quarter 2023-2024

Woodland High School in rural south Streator announced its honor roll for the second quarter of the 2023-24 school year.
High honor roll
Freshmen
Maia Hanafin, Aubrey LaValle, Brezdyn Simons
Sophomores
Tucker Berry, Ryan Powers, Ellie Vickers, Layna Wilcoxen
Juniors
Kyle, Bliss, Aubrey DeMoss, Ella Derossett, Annabella Losey, Landon Muhlstadt, Malayna Pitte, Nicholas Plesko, Aydan Radke, Zandar Radke, Mollie Rose, Claire Sass, AV Weidert, Aidan Zeilman
Seniors
Abby Calderon, Nancy Duran, Brayden Follmer, Isaac Follmer, Emma Highland, Tucker Hill, Addison Isenberg, Dylan Jenkins, Cloee Johnston, Lanee Lucas, Jonathan Moore, Tatianna Pierson, Payton Quaintance, Darin Schultz, Elizabeth Schultz, Shae Simons
Honor roll
Freshmen
Marley Adams, Lydia Chapman, Charlie Chismarick, Christiana Clay, Ali Lefler, Grace Longmire, Gracie Milligan, Isabella Moore, Emma Palaschak, Caragan Puckett, Charles Reeland, Kaden Sibert, Ella Venturi
Sophomores
Lilly Brinkmeyer, Olivia Clift, Noah Decker, Brian DeLara, Zane Drysdale, Katelyn Fechter, Declan Gilkerson, Taylor Heidenreich, Kolton Highland, Jaylei Leininger, Trayton Majercin, Nolan Price, Hailey Ruff, Justice Weidert
Juniors
Dekin Childers, Olivia Chismarick, Sadie Darm, Connor Decker, Yuliz Guadalupe DeLara Rodriguez, Connor Dodge, Theron Essman, Gabriella Jacobs, Adalynn Lopez, Abigail Losey, Eric Miramontes, Quentin Porter, Samuel Schmitz, Jadyn Yuhas
Seniors
Noah Cosby, Jacob Grubaugh, Drew Novotney