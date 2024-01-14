January 13, 2024
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Woodland High School honor roll, 2nd quarter 2023-2024

By Shaw Local News Network
Woodland School in Streator

Woodland High School in rural South Streator announced its honor roll for the second quarter of the 2023-2024 school year. (Derek Barichello)

Woodland High School in rural south Streator announced its honor roll for the second quarter of the 2023-24 school year.

High honor roll

Freshmen

Maia Hanafin, Aubrey LaValle, Brezdyn Simons

Sophomores

Tucker Berry, Ryan Powers, Ellie Vickers, Layna Wilcoxen

Juniors

Kyle, Bliss, Aubrey DeMoss, Ella Derossett, Annabella Losey, Landon Muhlstadt, Malayna Pitte, Nicholas Plesko, Aydan Radke, Zandar Radke, Mollie Rose, Claire Sass, AV Weidert, Aidan Zeilman

Seniors

Abby Calderon, Nancy Duran, Brayden Follmer, Isaac Follmer, Emma Highland, Tucker Hill, Addison Isenberg, Dylan Jenkins, Cloee Johnston, Lanee Lucas, Jonathan Moore, Tatianna Pierson, Payton Quaintance, Darin Schultz, Elizabeth Schultz, Shae Simons

Honor roll

Freshmen

Marley Adams, Lydia Chapman, Charlie Chismarick, Christiana Clay, Ali Lefler, Grace Longmire, Gracie Milligan, Isabella Moore, Emma Palaschak, Caragan Puckett, Charles Reeland, Kaden Sibert, Ella Venturi

Sophomores

Lilly Brinkmeyer, Olivia Clift, Noah Decker, Brian DeLara, Zane Drysdale, Katelyn Fechter, Declan Gilkerson, Taylor Heidenreich, Kolton Highland, Jaylei Leininger, Trayton Majercin, Nolan Price, Hailey Ruff, Justice Weidert

Juniors

Dekin Childers, Olivia Chismarick, Sadie Darm, Connor Decker, Yuliz Guadalupe DeLara Rodriguez, Connor Dodge, Theron Essman, Gabriella Jacobs, Adalynn Lopez, Abigail Losey, Eric Miramontes, Quentin Porter, Samuel Schmitz, Jadyn Yuhas

Seniors

Noah Cosby, Jacob Grubaugh, Drew Novotney